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Все про:Данія (87) Північний потік (374)

 Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2". КАРТА

Датське енергетичне агентство видало дозвіл на прокладання "Північного потоку - 2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це йдеться в пресрелізі на сайті відомства.

"Датське енергетичне агентство надало Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу Північний потік-2 на континентальному шельфі Данії на південний схід від Борнхольма в Балтійському морі ... Данія зобов'язана дозволяти будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням ресурсів і навколишнього середовища і, якщо необхідно, вказувати маршрут, по якому такі трубопроводи мають бути прокладені", - сказано в повідомленні.

Данія дозволила будівництво Північного потоку-2 01

Дивіться: Данія затягує згоду на прокладання "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters. ВIДЕО

У Датському енергетичному агентстві нагадали, що Nord Stream 2 AG з 2017 року подала три заявки на три різні маршрути. У відомстві прийшли до висновку, що виходячи з міркувань екології і безпеки кращим є маршрут на південний схід від Борнхольма.

Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже наявного "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156818
 
 
 Топ коментарі
 
Це перемога зе на міжнародному рівні, так , зебіли ?
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Дать бы теье леща, отцовского, за тупизм. За этих "папиредников" 5 лет эта хрень потоковая блокировалась, а ЗЕлупа все просрала за пару місяців.
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мне такое тут - может написать только цапский тролль - ууу полдюка какая)))
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Походу внешнюю политику тоже просрали... Дания разрешила строительство "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1852
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Ну так Европопка же все прекрасно видела , як Поросенко торгует с агрессором . Им этот цирк надоел и они приняли решение . Вангую , шо и санкции снимут .
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за Крим не знімуть ... а за Донбас - там , по суті , і знімати особливо вже нічого ...
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Зрада. Порохатые переможники сейчас сгорят.
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Зато у шлюх газпрома веселуха, скажи?
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так розкажи , яка там у вас веселуха ? ..))
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Не знаю. Я в отличии от порохатых гениев международной политики и всезнаек, никогда не утверждал, что там и с какими мотивами и эмоциями у сильных мира всего происходит.

Помню только, что переможники радостно бесились и рассказывали, что никакого СП-2 никогда не будет и как Путен рвет волосы на жопе от негодования.

Вот и предположил, что у переможников сейчас аналогичная реакция, когда очередные их насрадамусные потуги не сбылись.
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Тебе по губам провели, а ты еще огрызаешься? Какой стойкий порохатый переможник. Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3206
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А що ви думали??? Ворів корупціонерів не караєте, займаєтесь спортивною рибодовлею, створені антикорупційні органи бездіють та саботують, живете подвійними стандартами, торгуєте з ворогом, ворог сидить у верховній зраді, літає в мацкву решаєт дагаварнякі, реформа судочинства формальна, для друзів все, а для ворогів закон, ніби то воюєте, хоча на справді нічого не робите дя звільнення своїх територій, натомість крадете з оборонки, не можете оприділитись куди вам далі рухатись половина дивиться на схід, половина на захід кому б унітази помити, і майже ніхто не розуміє, що таке власна держава. Крадете, живете і "працюєте", як жітелі рюсскаго міра, а жирувати, відпочивати і мати блага хочете, як в европейців не прикладаючи до цього ніяких зусиль! То що ви мої земляки - хитрожопо придуркуваті хочете?????!!!!
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Да не без помощи немцев разрешение дали. Немецкие компании туда уже много денег вбухали. Они и прибыль будут получать.

А смотреть как мы торгуем с рашкой углём и электричеством и не реагировать они тоже не могут. Там же вопросы задают бизнесмены политикам: вы на них посмотрите, они сами торгуют, а мы прибыли должны лишаться? Дураков нет, извините.
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и так долго тянули... рашка измучилась вся ходоков посылать...
уговорили? припугнули? подкупили?
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Это ничего не меняет стратегически - больше чем уверен что транзит будет идти через Украину, вопрос только в объемах.
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Ну а что? Все правильно.
Не Лох начал сдавать Украину. Европа увидела, что все Ок. И зачем тогда давить рашу???

Вот и все.

Зебилы, вы сделали это вместо со своим Не Лохом, 42 года!!!!
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Это та Европа, которая еще при великом и могучем Пэдре почти единогласно дала согласие на строительство?
Почему же ты тогда не писал "*******, мы сделали это вместе!!!"?
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Зеб, в 2014 году Украину вообще за государство не воспринимали и только Порошенко добился, чтобы воспринимали и каждый его шаг был укрепление этой позиции, но 73% в конце 2018 - начале 2019 года сказали (в рейтингах), что то, что делает Порошенко им не нужно, а Запад сказал - Нам тем более не нужно...
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Чем пуйло шантажировало? Желтыми жилетами? Любителями смотреть на шпиливили?
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Ничем. Просто сказали что теперь Украина - это не государство, а просто территория, потому что у неё нет руководства. А какие претензии могут быть у территории ?
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08.02.19 Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель

курвиметр
Это большая победа Петра Алексеевича, как дипломата. Именно выбранный им курс, на формат переговоров по "урегулированию конфликта на Донбассе" - Минские переговоры, с участием представителей Германии и Франции помогли Украине.
09.02.2019 16:14
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Уверен, что поросвинячья секта сейчас будет верещать о том, что это из-за Зеленского )))

Не смотря на то, что все остальные страны дали согласие на строительство еще при их любимом Свиночолом Черчилле, величайшем дупломате всех времен и народов, который своим могучим всхрюком останавливал европейских политиков от таких решений.
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Все правильно, только какое оно 'Черчиль'? Где Черчиль , и где коррумпированная Свыня?
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Tut po etoj karte vidno sto truba nevxodit v teritoriralnyje vodi Daniji,tolko ekonomiceskaja zona Daniji vxodit,a eto nedajiot pravo zapretyt lozyt trubu.Ruskije podali v sud i vygrali togda.I tak mnogo Danija tianula vydymo skolko smogla
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Все теперь "раха" сможет перекрыть Украине газ Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 701 . Ой, блин, а Украина и так газ на "рахе" не покупает
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Не перекроет, если только с дуру чего не натворите - есть Приднестровье, есть Молдова, есть Болгария им тоже газ нужен.
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вопрос не в покупке а в плате за транзит.
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Что кто-то когда-нибудь Украине живыми деньгами за транзит платил?! Если хотите, чтоб Украина за транзит доплачивала, то "от мертвого осла вам уши" (с), сами теперь с немцами разбирайтесь, сколько вы им (немцам) за свой газ должны.
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Это деньги,зачем датчанам из за кого то страдать
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вони ні за кого і не страждали - здобували лише собі преференції.
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но норвегам разрешение на прокладку газовой трубы в Польшу дали без издевательств и проволочек ,ненавидят вас весь мир , сосунов *****
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Ну а кто-то сомневался в этом ? После того как Трамп плюнул им в лицо, своей попыткой купить Гренландию. Какой смысл им теперь топить в интересах США и ссориться с Германией ?
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Ничего страшного, как только поток обложили всякими енергопакетами ЕС так Дания и уступила, это панацеей для мордор не станет
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Когда ударят морозы, и Европе не будет хватать газа все ети енергопакеты ограничивающие поставки через СП-2 вытрут жопу. ***** скажет или давайте принимайте по полной газ который я даю или сидите мерзните. Догадайся что сделает Европа чтобы не замерзнуть?
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брехня , во -первых в Европе уже 200 лет нет морозов , климат становится всё мягче , это ваши влажные мечты . Второе . Газом сегодня заполнены все хранилища в Европе по завязку , поэтому цена газа 120 -130 долларов за тысячу кубов. Третье. Европейцы не дураки , они разложили яйца по разным корзинам , терминалов по приёму сжиженного газа в Европе с избытком .В любой момент европейцы могут компенсировать недостачу газа от орков -убийц касапов сжиженным , пусть даже немного дороже.
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"в Европе уже 200 лет нет морозов"

Та що ти кажеш Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4155 Приїджай в Європу, азіяте, побачиш
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Всё так ! Помнится Газпрому не разрешали загружать OPAL (это сухопутная часть СП-1) более чем на 50%. Но когда стало необходимо, сразу разрешили до 90%
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" Догадайся что сделает Европа чтобы не замерзнуть?"

Збільшить підйом газу зі сховищ та імпорт ЗПГ.
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С каждым годом Европа всё меньше использует газ для отопления, например в Литве газом отапливаеться только 10% потребителей тепла
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Газ нужен для промышленности. В Литве её нет, а вот в Германии много. И дешёвый газ им необходим для поддержания конкурентноспособности.
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Литва, где"нет" промышленности,экспортирует столько, сколько "промышленная"в три раза большая Беларусь, это к сведению скремных
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сравни с Германией, Британией или Францией. Равняться нужно на флагманов ЕС. Зачем сравнивать со сраной рашкой и их вассалами ?
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Разговор вообше шёл о газовом отопления а не о промышленности Европы
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Тебе и сказали, что западная Европа газ использует не для отопления а в промышлености. Пару немецких металлургических заводов, используют газа больше чем вся Литва.
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Achema v god 1 miliard gaza zakupajet.Slysali pro takuju?Eto vam malo odin zavod kotory daze v 100 nasix zavodax nevxodit po uplaty nalogov
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Litve promislinost vyrosla v etom godu na 5.1% po danim Evrostata.V sredenm vo sviom ES promislinost umensilos na 1.2% za god.Tolko Vengrija imejet luci pokazatel cem LItve iz ES stran
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Молодцы зебобики...все что могли сделали ради этого...
Осталось только паРаше 3 ярда простить...и все иски отозвать...
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Молодцы датчане. Вчера Зе объявил отступление украинской армии, сегодня датчане пустили кацев в свои воды.
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Разбавлена германская кровь...Слабаки и коррупционеры
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я щитаю цэ беззапэрэчна пэрэмога прыстайки и компании
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Странные вы люди. А чего вы всполошились? Зештанмаер вчера в Мариуполе на весь мир рассказал что война закончилась, обстрелов нету, все договоренности с ****** они выполнили, Донецк и Луганск уже будут застраивать инвесторы космодромами и гиперлупами, в крым уже ж/д дороги для туристов из Украины строятся... Я удивляюсь как Дания вообще дотерпела смотря на все ето 5 лет. А мы как говорится не жили хорошо то и нечего начинать. И ети 2 миллиарда которые мы получали за перекачку кацапского газа погоды для нас не сделают, после того как у нас чиновники десятками миллиардов долларов воруют и вывозят из страны. Скорее наоборот, кацапская труба нас всю жизнь связывала с кацапстаном как пуповиной. Может хоть теперь разорвем отношения с **********.
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Всегда ненавидел я оптимистов. Они- платили мне тем же. Но! Я, таки-выигрывал, Правило, без исключений.
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Только кретины думали, будто Дания оглядывается, что там происходит в Украине, принимая решения такого масштаба. А не на свои экономические интересы.
Смотрит такой датский премьер-министр телевизор и слышит "... украинская сторона договорилась об отводе сил на..."(что уже случалось аж в 2016 году) и такой:
- а, ну раз так! то теперь точно даем согласие на строительство СП-2!

Инфантильная логика и ЧСВ в одном флаконе.
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Ну и ******... Это, если коротко. Мне осталось тут 22 дня...
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Очередные 40 проЦэнтов для зелеДоцэнтов.
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Це проблеми, з якими стикається нефтянка у всьому світі. Вирішується нарощуванням питомих капвитрат тобто собівартості нафти.
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Этого следовало ожидать. Транзит через Украину может быть только на условиях Кацапстана. А значит его не будет вообще. Или если Зе не станет раком пред пуйлом.
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Як я і казав, червона лівацька мразь, що прийшла до влади в Данії, дозволить параші все. Але наступний уряд буде знову блакитним.
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Отличный урок для порохоскота и вышиватников. Что интересы государств завязаны исключительно на экономике и взаимной выгоде. А уважение и авторитет строятся на экономических возможностях государства, а не на Евромайданах, кто там какой вектор выбирает и является ли президентом Поросенко или нет.

Просто взяли ссаную тряпку и отхлестали недоумков по морде.
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подельница куйла и враг Украины шмаркель сделала свою работу
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Ничего страшного. Зато западные партнёры Украины не разрешат сдать в металлолом Украинскую трубу.
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Я вже пропонував в нашу трубу засунути оптоволоконний кабель і провести інтернет в кожен хутір.
Чи не пропадати ж добру
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"Маленькая, но гордая страна, не то что некоторые колбасно-макаронные" , пару месяцев назад очень активно лайкали.
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Усе, транзита не будет, но война будет.
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То есть,-это нам выдали как факт. Тогда ничего удивительного---Дания, думает только про Данию.
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Мда, был бы жив отец Гамлета, он бы запретил.
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Ничего шановни, будете покупать российский газ в ЕС , но в два раза дороже. Не паникуйте. А транзитные 2-3 лярда доллЯров пойдут уже не вам, а в российский бюджет. Слава Укроини !
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Ничего шановни, будете покупать российский газ в ЕС , но в два раза дороже. Не паникуйте. А транзитные 2-3 лярда доллЯров пойдут уже не вам, а в российский бюджет. Слава Укроини !
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В расєйський бюджет підуть лише борги Газпрома. А бабки за транзит в кишенькові закордоннні фірми-прокладки *****.
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Акции газпрома сегодня на 1,5% подорожали.
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И правильно
В Лугандоне уже мир
Украина во всю торгует с мацкалями
Теперь и санкции с мацквы снимать можно
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Силу Сибири тоже вчера газом наполнили. Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
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Ещё и Болгары приступили к строительству компрессорных станций для продолжения «Турецкого потока». Только теперь они его строят задом наперёд. А могли бы зарабатывать на транзите, если бы никого не слушали.
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Этого следовало ожидать .
Боты свинарчука .

Где ваши вопли о друзьях в ЕС . Своих не сдают .
А как быть с газовым терминалом Стецкива с его Швейцарским тренером (вопрос)(.
Подписанного Бойко и Премьер -министром Украины Азировым .
Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3409
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