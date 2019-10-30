 Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2". КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це йдеться в пресрелізі на сайті відомства.
"Датське енергетичне агентство надало Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу Північний потік-2 на континентальному шельфі Данії на південний схід від Борнхольма в Балтійському морі ... Данія зобов'язана дозволяти будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням ресурсів і навколишнього середовища і, якщо необхідно, вказувати маршрут, по якому такі трубопроводи мають бути прокладені", - сказано в повідомленні.
У Датському енергетичному агентстві нагадали, що Nord Stream 2 AG з 2017 року подала три заявки на три різні маршрути. У відомстві прийшли до висновку, що виходячи з міркувань екології і безпеки кращим є маршрут на південний схід від Борнхольма.
Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже наявного "Північного потоку".
Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.
Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.
Помню только, что переможники радостно бесились и рассказывали, что никакого СП-2 никогда не будет и как Путен рвет волосы на жопе от негодования.
Вот и предположил, что у переможников сейчас аналогичная реакция, когда очередные их насрадамусные потуги не сбылись.
А смотреть как мы торгуем с рашкой углём и электричеством и не реагировать они тоже не могут. Там же вопросы задают бизнесмены политикам: вы на них посмотрите, они сами торгуют, а мы прибыли должны лишаться? Дураков нет, извините.
уговорили? припугнули? подкупили?
Не Лох начал сдавать Украину. Европа увидела, что все Ок. И зачем тогда давить рашу???
Вот и все.
Зебилы, вы сделали это вместо со своим Не Лохом, 42 года!!!!
Почему же ты тогда не писал "*******, мы сделали это вместе!!!"?
курвиметр
Это большая победа Петра Алексеевича, как дипломата. Именно выбранный им курс, на формат переговоров по "урегулированию конфликта на Донбассе" - Минские переговоры, с участием представителей Германии и Франции помогли Украине.
09.02.2019 16:14
Не смотря на то, что все остальные страны дали согласие на строительство еще при их любимом Свиночолом Черчилле, величайшем дупломате всех времен и народов, который своим могучим всхрюком останавливал европейских политиков от таких решений.
Та що ти кажеш Приїджай в Європу, азіяте, побачиш
Збільшить підйом газу зі сховищ та імпорт ЗПГ.
Осталось только паРаше 3 ярда простить...и все иски отозвать...
Смотрит такой датский премьер-министр телевизор и слышит "... украинская сторона договорилась об отводе сил на..."(что уже случалось аж в 2016 году) и такой:
- а, ну раз так! то теперь точно даем согласие на строительство СП-2!
Инфантильная логика и ЧСВ в одном флаконе.
Просто взяли ссаную тряпку и отхлестали недоумков по морде.
Чи не пропадати ж добру
В Лугандоне уже мир
Украина во всю торгует с мацкалями
Теперь и санкции с мацквы снимать можно
Боты свинарчука .
Где ваши вопли о друзьях в ЕС . Своих не сдают .
А как быть с газовым терминалом Стецкива с его Швейцарским тренером (вопрос)(.
Подписанного Бойко и Премьер -министром Украины Азировым .