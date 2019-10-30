 Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2". КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це йдеться в пресрелізі на сайті відомства.

"Датське енергетичне агентство надало Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу Північний потік-2 на континентальному шельфі Данії на південний схід від Борнхольма в Балтійському морі ... Данія зобов'язана дозволяти будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням ресурсів і навколишнього середовища і, якщо необхідно, вказувати маршрут, по якому такі трубопроводи мають бути прокладені", - сказано в повідомленні.

Дивіться: Данія затягує згоду на прокладання "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters. ВIДЕО

У Датському енергетичному агентстві нагадали, що Nord Stream 2 AG з 2017 року подала три заявки на три різні маршрути. У відомстві прийшли до висновку, що виходячи з міркувань екології і безпеки кращим є маршрут на південний схід від Борнхольма.

Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже наявного "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.