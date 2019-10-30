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 Політика України, Суспільство
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 Українську мову в окупованому Криму вивчають лише близько 250 дітей, - представник президента в АРК Кориневич

В окупованому Криму постійно скорочується кількість дітей, які навчаються українською і кримськотатарською мовами. Зараз українську вивчають 250 дітей, а кримськотатарську - 6000.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич під час Форуму Єдності в Маріуполі 30 жовтня.

"У Криму залишилася лише одна українська школа у Феодосії. І зараз українською навчаються лише близько 250 дітей. В інших школах українська майже завжди вивчається факультативно, історія України не вивчається з 2015-го", - повідомив представник президента у Криму.

За словами Кориневича, кримськотатарською мовою на півострові навчаються 6000 дітей, але і їхня кількість постійно зменшується.

"У майбутньому ми матимемо покоління, яке майже нічого не знає про Україну", - вважає Кориневич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мовний омбудсмен" має займатися не тільки захистом, але й популяризацією української мови, - Бородянський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156815
 
 
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Потрібно дзеркальні міри та методи. Меньшенство повинно бути меньшенством рюсскім.
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тут ми стикаємось з ліволіберальною догмою про позитивну дискримінацію..коли чомусь меншини мають більше прав ніж титульна або автохтонна більшість..
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Його і в Україні нихто толком не знає, один балякає, другий разволяєт Украинский язык в оккупированном Крыму изучают всего около 250 детей, - представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6386
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А сколько детей изучают украинский язык в ордло,который нам втюхивают ?
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Ну да, это мордор свой "язик" защищает, а для зели это "какая разница"....
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Удивили.... На Брайтоне живут "рюссськие", ещё в 80-е выехали из СССР.. Многие, до сих пор, государственного языка, не знают... А в самой России, и при СССР они ни своего родного, русского, языка, ни литературы, ни истории с географией, не знали... Сказал одному про город Курган, так он заявил, что это недалеко от Воронежа. И был очень удивлён, что это в Зауралье, да ещё и областной центр........
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Зато в Укарине сейчас Зештанмаер введет росийский вторым государственным. Вы же хотите мира? И привыкайте. С каждым разом когда вас власть будет нагибать, вам будут шептать на ухо- сиди и не вякай, ты же хочешь мира?
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когда в ордло рашистский будут изучать 250 человек.тогда и можно думать о возвращении в Украину а пока-"нехай щастить" или"ненкуй шастать"
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