 Українську мову в окупованому Криму вивчають лише близько 250 дітей, - представник президента в АРК Кориневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич під час Форуму Єдності в Маріуполі 30 жовтня.

"У Криму залишилася лише одна українська школа у Феодосії. І зараз українською навчаються лише близько 250 дітей. В інших школах українська майже завжди вивчається факультативно, історія України не вивчається з 2015-го", - повідомив представник президента у Криму.

За словами Кориневича, кримськотатарською мовою на півострові навчаються 6000 дітей, але і їхня кількість постійно зменшується.

"У майбутньому ми матимемо покоління, яке майже нічого не знає про Україну", - вважає Кориневич.

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