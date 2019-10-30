 Командування ООС ввело на Донбасі спецрежим "Жовтий" зі спецповноваженнями для силовиків і обмеженнями для громадян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Перебування та переміщення осіб здійснюється за наявності документів, що посвідчують особу, при цьому здійснюється огляд особистих речей, що при них знаходяться та транспортних засобів", - сказано в повідомленні.

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Як повідомили в штабі, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів мають період дії режиму "ЖОВТИЙ" спеціальні повноваження:

- застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до проведення операції Об’єднаних сил;

- перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а вразі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

- здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

- входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій;

- використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їхньою згодою).

За певних умов обстановки дозволяється:

- тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити громадян з цих ділянок, відбуксировувати транспортні засоби;

- використовувати із службовою метою транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать підприємствам, установам та організаціям, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій.

Для осіб не залучених до Об’єднаних сил встановлені такі обмеження:

- в’їзд (виїзд) до району проведення операції;

- отримання дозвільних документів, необхідних для в’їзду (перебування) до району проведення операції;

- допущення представників органів державної влади;

- зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї (нарізної воєнних зразків, несучасної стрілецької, спортивної, навчальної, мисливської нарізної і гладкоствольної), бойових припасів до неї, холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо), нагородної, пневматичної та травматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та патрони до неї;

- здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення відео-, кіно- та фотозйомок;

- використання в транспортних засобах будь-яких радіостанцій;

- проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства та полювання;

- відвідування лісових масивів, окремих районів місцевості;

- перелік безпечних автомобільних та залізничних напрямків;

- обмеження руху транспортних засобів об’їзними шляхами;

- виконання заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях.



"Переконливо просимо дотримуватися даних правил", - сказано в повідомленні.

З проблемними питаннями звертайтеся до Call-центру Об’єднаних сил: (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

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