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 Командування ООС ввело на Донбасі спецрежим "Жовтий" зі спецповноваженнями для силовиків і обмеженнями для громадян

28 жовтня 2019 року в районі проведення операції Об'єднаних сил, наказом Командувача об'єднаних сил введено режим "ЖОВТИЙ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Перебування та переміщення осіб здійснюється за наявності документів, що посвідчують особу, при цьому здійснюється огляд особистих речей, що при них знаходяться та транспортних засобів", - сказано в повідомленні.

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Як повідомили в штабі, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів мають період дії режиму "ЖОВТИЙ" спеціальні повноваження:

- застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до проведення операції Об’єднаних сил;
- перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а вразі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;
- здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;
- входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій;
- використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їхньою згодою).
За певних умов обстановки дозволяється:
- тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити громадян з цих ділянок, відбуксировувати транспортні засоби;
- використовувати із службовою метою транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать підприємствам, установам та організаціям, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій.

Для осіб не залучених до Об’єднаних сил встановлені такі обмеження:
- в’їзд (виїзд) до району проведення операції;
- отримання дозвільних документів, необхідних для в’їзду (перебування) до району проведення операції;
- допущення представників органів державної влади;
- зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї (нарізної воєнних зразків, несучасної стрілецької, спортивної, навчальної, мисливської нарізної і гладкоствольної), бойових припасів до неї, холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо), нагородної, пневматичної та травматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та патрони до неї;
- здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення відео-, кіно- та фотозйомок;
- використання в транспортних засобах будь-яких радіостанцій;
- проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства та полювання;
- відвідування лісових масивів, окремих районів місцевості;
- перелік безпечних автомобільних та залізничних напрямків;
- обмеження руху транспортних засобів об’їзними шляхами;
- виконання заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях.

"Переконливо просимо дотримуватися даних правил", - сказано в повідомленні.

З проблемними питаннями звертайтеся до Call-центру Об’єднаних сил: (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

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Командування ООС ввело на Донбасі спецрежим Жовтий зі спецповноваженнями для силовиків і обмеженнями для громадян 01
Командування ООС ввело на Донбасі спецрежим Жовтий зі спецповноваженнями для силовиків і обмеженнями для громадян 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156813
 
   
 Топ коментарі
 
Це проти ветеранів-добровольців направлено !? Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан - Цензор.НЕТ 4197
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вы вообще понимаете каких граждан вы пропускаете каждый день через кпп? Сколько паспортов у них?
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зєлєЧМОніка "любой ценой" збирається відступати....Всі ці дії спрямовані для унеможливлення протидіяти йому у справі здачі територій х*йлу та бандугруппуванням окупованих територій- це зрозуміло...Йому по фіг думка людей, до якої він так "проникновенно" обіцяв прислуховуватись...Чергова "пабєда" зєлєйоббіків і їхнього лайнокомандувача...
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вы вообще понимаете каких граждан вы пропускаете каждый день через кпп? Сколько паспортов у них?
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Да в любом случае наверное поменьше, чем например у Коломойского...
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Це проти ветеранів-добровольців направлено !? Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан - Цензор.НЕТ 4197
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Ага, де ж вони тепер дінуться, робить то не вміють Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан - Цензор.НЕТ 8675
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вони то вміють, а от ти прокладка зелекноватна, окрім пуйні на цензорі постити, нічого точно не вмієш.
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а от ти прокладка пороховатна, окрім пуйні на цензорі постити, нічого точно не вмієш. Командування ООС ввело на Донбасі спецрежим "Жовтий" зі спецповноваженнями для силовиків і обмеженнями для громадян - Цензор.НЕТ 566
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Ай,нэнэнэ кучерявенький,прокладка ты ,использованная пукиным -тупиным!
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просто в спам - козлориле ! Командування ООС ввело на Донбасі спецрежим "Жовтий" зі спецповноваженнями для силовиків і обмеженнями для громадян - Цензор.НЕТ 3286
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Саме так. Щоб не заважали жидку зеленському просувати рузьке мир до Києва...
Якби такий "жовтий режим не впровадили по всій Україні... (
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То нех....*лугандонцям * сюди шастать ...Колючий дріт та рів з крокодилами *! ..Хай су...у ***** пенсії витребують .
.Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан - Цензор.НЕТ 9084
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зебилы - стенограмма выступления министра обороны Швеции,год 1940 - прошла "Зимняя война" (Финляндия и СССР ) и немцы оккупировали Норвегию - Во время одного из первых выступлений в парламенте его спросили: «Зачем нейтральной стране танковые войска?» Ответ был: «Чтобы остаться нейтральной!»
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Й--обані в голову 73% зєлєбєнів це для того щоб викинути , або запроторити за грати добровольців які проти здачі жидами суверенітету України . Й... обані ви в голову дупоголові зазєлі .
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зєлєЧМОніка "любой ценой" збирається відступати....Всі ці дії спрямовані для унеможливлення протидіяти йому у справі здачі територій х*йлу та бандугруппуванням окупованих територій- це зрозуміло...Йому по фіг думка людей, до якої він так "проникновенно" обіцяв прислуховуватись...Чергова "пабєда" зєлєйоббіків і їхнього лайнокомандувача...
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наверное что то пошло не так с разводом народа и войск
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"жовтий" спец-режим по здачі територій України!

я так розумію, що розпродаж всього, включаючи і землю, то буде зелений (прикинь-ТЕ як співпало) спец-режим!
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Осінь настала.
Зєлупєнь почала жовтіти.
Похмуро.
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Для ;сіловіков; чиїх? Авакова, чи ;МГБ; новоотсоссії?
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не хотят чтоб инфу об обстрелах сообщали!мрази зеЛЕные
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Зеля молодець,вже *** з зони ООС зробив Лугандон,реінтеграція почалась))Ох і гнида ***.
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Дожились. Громадян України українські правоохоронці і армія не пропускають на українську територію. Який сором і приниження.
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який спецрежим ? вже не стріляють у нас дружба ,жвачка з сепарами! Нелох каже- залишилось понять и простить! Все набагато простійше менше достовірної інформації більше локшини на вуха ,а патріотів в кпз за порушення режиму,щоб не заважали відводить війська і проводить капітуляцію.
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Шото мне говорит, что это против оставшихся в серой зоне добровольцев сделано, а не против сепаров.
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Ндя
тогда нацики головы в КАрпатах приподняли
сашек билых пострелял Порох
а часть доси по Карпатам пэрэховуеться
а как хорошо тогда плясал малый возле пулемета на трубе, как вокруг пилона
начало забываться
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порохолюб
сюда смотри
https://tsn.ua/ru/********/v-seti-poyavilis-video-kak-nachinalas-strelba-v-mukachevo-450162.html

другие видео, где плясало это чмо с пулеметом, уже Порох порезал
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На сайте одни порохолюбы
уже зашторили
как детки глазки ладошками закрыли
Бутус придумал

Вот еще видео
на 3-26 как раз малый пляшет возле пилона
пока его порох не ухерачил
https://www.youtube.com/watch?v=r_C6HfVvc7s
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Хотят по максимуму оградит чтоб меньше инфы было как они сдают страну вот и весь желтый
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Дивно, що ввели "жовтий" режим 28-го, а оголосили 30-го, тобто ввели заднім числом. А тим часом на форумі в Маріуполі Зеленський закликає іноземців інвестувати в Україну.
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