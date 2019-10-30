 До кінця року стане зрозуміло, коли армія отримає вітчизняні ракетні комплекси "Вільха-М" і "Нептун", - заступник секретаря РНБО Кривонос

Про це розповів заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос в інтерв'ю виданню "Апостроф", передає Цензор.НЕТ.
"Я не пропустив жодного випробування. Ми постійно спілкуємося і з керівництвом КБ "Луч"(розробник ракетних комплексів. - Ред.). Ракетна зброя є дуже важливою для нас, тому що вона може вирішувати долю бойових дій, в тому числі, і на Донбасі", - заявив Кривонос.
Він зазначив, що, "зважаючи на програму розробки і проведення випробувань", відповідь на запитання, коли "Вільха-М" і "Нептун" з'являться у військах, "можна буде дати до кінця цього року".
Видання зазначає, що український ракетний комплекс "Вільха" створений на основі елементів 300 мм радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", але з використанням однойменної української ракети, розробки київського КБ "Луч". В результаті вийшла високоточна зброя. На відміну від звичайного "Смерча", який б'є по площині, кожна пускова установка "Вільха" здатна вразити 12 різних цілей. Зараз вже прийнята на озброєння "Вільха" з дальністю дії до 70 км, і проводяться випробування модернізованої ракети "Вільха-М" з дальністю до 130 км. Також активно проводяться випробування українського комплексу крилатих ракет "Нептун", ракета для якого створена фахівцями КБ "Луч".
называются"Тайфун" и летают на 40 км..
« За той час, поки Данилюк був секретарем РНБО, значення цього органу сильно знизилося. РНБО вже не сприймався так серйозно, як це було за Турчинова. Я взагалі не впевнений, чи цікавила Данилюка війна. Він не читав щоденні зведення з фронту і абсолютно не заслуховував своїх заступників з різних напрямків роботи», - уточнив Сергій Кривонос.
Відповідаючи на запитання, що це були за радники, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос відповів, що це були якісь незрозумілі люди.
«Вони видавали себе за економістів. А коли я питав у таких людей - ось ви - економіст, ви хочете реформувати «Укроборонпром», а ви хоч танк від БМП відрізняєте? Звучала відповідь: «Ні, а навіщо?» Ну, як навіщо, взагалі-то підприємства «Укроборонпрому» не цвяхи роблять», - зазначив заступник секретаря РНБО. https://zik.ua/news/2019/10/30/123_1679753
Финансирование программ по созданию ракетных комплексов "Вильха-М" и "Нептун" продолжается. Предусмотрено и на следующий год.Об этом рассказал заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос Источник: https://censor.net.ua/n3156810