EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1684  14
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1152) РНБО (587) Кривонос Сергій (34) РСЗВ (16)

 До кінця року стане зрозуміло, коли армія отримає вітчизняні ракетні комплекси "Вільха-М" і "Нептун", - заступник секретаря РНБО Кривонос

Фінансування програм зі створення ракетних комплексів "Вільха-М" і "Нептун" триває. Передбачено і на наступний рік.

Про це розповів заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос в інтерв'ю виданню "Апостроф", передає Цензор.НЕТ.

"Я не пропустив жодного випробування. Ми постійно спілкуємося і з керівництвом КБ "Луч"(розробник ракетних комплексів. - Ред.). Ракетна зброя є дуже важливою для нас, тому що вона може вирішувати долю бойових дій, в тому числі, і на Донбасі", - заявив Кривонос.

Він зазначив, що, "зважаючи на програму розробки і проведення випробувань", відповідь на запитання, коли "Вільха-М" і "Нептун" з'являться у військах, "можна буде дати до кінця цього року".

Читайте також: РСЗВ "Вільха-Р" готова до серійного виробництва, "Вільха-М" ще випробовується, - Букін

Видання зазначає, що український ракетний комплекс "Вільха" створений на основі елементів 300 мм радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", але з використанням однойменної української ракети, розробки київського КБ "Луч". В результаті вийшла високоточна зброя. На відміну від звичайного "Смерча", який б'є по площині, кожна пускова установка "Вільха" здатна вразити 12 різних цілей. Зараз вже прийнята на озброєння "Вільха" з дальністю дії до 70 км, і проводяться випробування модернізованої ракети "Вільха-М" з дальністю до 130 км. Також активно проводяться випробування українського комплексу крилатих ракет "Нептун", ракета для якого створена фахівцями КБ "Луч".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156810
 
   
 Топ коментарі
 
Як працюється Кривоносу поруч із великим спеціалістом Сивохо? Потім Кривонос у всьому буде винний До конца года станет понятно, когда армия получит отечественные ракетные комплексы "Вильха-М" и "Нептун", - заместитель секретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 58
 показати весь коментар
 
клятий Порох усе розiкрав.
 показати весь коментар
 
от тільки кривоноса скоро попруть з рнбо. бо там не потрібні справжні військові, спеціалісти в своїй справі:«Олексій Мячеславович не бачить мене на посаді заступника секретаря РНБО. Чому? Не знаю. Але я вдячний, що він чесно мені про це сказав», - сказав він.

« За той час, поки Данилюк був секретарем РНБО, значення цього органу сильно знизилося. РНБО вже не сприймався так серйозно, як це було за Турчинова. Я взагалі не впевнений, чи цікавила Данилюка війна. Він не читав щоденні зведення з фронту і абсолютно не заслуховував своїх заступників з різних напрямків роботи», - уточнив Сергій Кривонос.
Відповідаючи на запитання, що це були за радники, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос відповів, що це були якісь незрозумілі люди.
«Вони видавали себе за економістів. А коли я питав у таких людей - ось ви - економіст, ви хочете реформувати «Укроборонпром», а ви хоч танк від БМП відрізняєте? Звучала відповідь: «Ні, а навіщо?» Ну, як навіщо, взагалі-то підприємства «Укроборонпрому» не цвяхи роблять», - зазначив заступник секретаря РНБО. https://zik.ua/news/2019/10/30/123_1679753
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як працюється Кривоносу поруч із великим спеціалістом Сивохо? Потім Кривонос у всьому буде винний До конца года станет понятно, когда армия получит отечественные ракетные комплексы "Вильха-М" и "Нептун", - заместитель секретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 58
 показати весь коментар
 
 
там еще и новые неуправляемые ракеты для обычного "Града" начали юзать по полигонам..
называются"Тайфун" и летают на 40 км..
 показати весь коментар
 
 
des_104. Так розікрав, що Х**ло його за це зненавидів.
 показати весь коментар
 
 
от тільки кривоноса скоро попруть з рнбо. бо там не потрібні справжні військові, спеціалісти в своїй справі:«Олексій Мячеславович не бачить мене на посаді заступника секретаря РНБО. Чому? Не знаю. Але я вдячний, що він чесно мені про це сказав», - сказав він.

« За той час, поки Данилюк був секретарем РНБО, значення цього органу сильно знизилося. РНБО вже не сприймався так серйозно, як це було за Турчинова. Я взагалі не впевнений, чи цікавила Данилюка війна. Він не читав щоденні зведення з фронту і абсолютно не заслуховував своїх заступників з різних напрямків роботи», - уточнив Сергій Кривонос.
Відповідаючи на запитання, що це були за радники, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос відповів, що це були якісь незрозумілі люди.
«Вони видавали себе за економістів. А коли я питав у таких людей - ось ви - економіст, ви хочете реформувати «Укроборонпром», а ви хоч танк від БМП відрізняєте? Звучала відповідь: «Ні, а навіщо?» Ну, як навіщо, взагалі-то підприємства «Укроборонпрому» не цвяхи роблять», - зазначив заступник секретаря РНБО. https://zik.ua/news/2019/10/30/123_1679753
 показати весь коментар
 
 
А тут зраду разгоняли шоколадные, что финансирование прекратилось . Закрепляем
Финансирование программ по созданию ракетных комплексов "Вильха-М" и "Нептун" продолжается. Предусмотрено и на следующий год.Об этом рассказал заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос Источник: https://censor.net.ua/n3156810
 показати весь коментар
 
 
Який нахрєн істочніккривонос ? Ти заглянь в проект фінансування в ДКР та НДКР . Там нулі .
 показати весь коментар
 
Ольгинский, для украинцев Кривонос источник, в отличие от тебя.
 показати весь коментар
 
Ничего эти комплексы не изменят, их применять на Донбассе запрещено. Да и старье это совковое, "Вильха" это "Смерч" с модернизированными ракетами, а "Нептун", это Х-35, которые разработали в начале 80-х. В 2003 их сняли с вооружения
 показати весь коментар
 
 
Ракеты выпустят штучно, в промышленную серию не пойдут. Для этого нет заводских мощностей. Будет забава для нового секретаря СНБО, пару раз в год в сторону моря пострелять.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору