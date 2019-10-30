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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3405) Порошенко (9823) Сенцов (816)

 Я не прихильник ні Порошенка, ні Зеленського - я прихильник народу України, - Сенцов

Український кінорежисер і громадський діяч Олег Сенцов наголошує, що готовий підтримувати президента України Володимира Зеленського і нинішнє керівництво країни за рішення в інтересах народу, і відкрито критикувати за неправильні дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи в середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Я зовсім не "пряник" і, можливо, вже багатьом не подобаюся. Що вдієш. Але я завжди казав і казатиму те, що думаю. Я не є прихильником ні пана Порошенка, ні пана Зеленського - я прихильник лише народу, об’єднаного під назвою держава Україна", - сказав він.

Сенцов зазначив, що якщо президент України Володимир Зеленський робитиме те, що Сенцов вважає правильним і потрібним народу України, він буде підтримувати президента.

"Якщо він буде робити те, що, на мою думку, буде шкодити або неправильно, я буду про це говорити відкрито і чесно", - заявив він.

Сенцов вважає, що якщо керівництву України вдасться "припинити вогонь", щоб не гинули українські солдати, вдасться повернути всіх українських полонених, то він скаже, що "в нас відмінне керівництво".

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"Якщо президент зможе зламати існуючу в країні корумповану систему, яка роз'їдає нашу країну зсередини, як іржа, я скажу, що у нас найкращий президент", - додав він.

За словами режисера, якщо він побачить зраду інтересів країни, "зраду", то "так і скаже". "Якщо не президент зламає систему, а система зламає його, - я не промовчу", - наголосив він.

Сенцов також вважає, що з часом в Україні Революція Гідності перетворилася на "контрреволюцію ненависті". "Ми дуже агресивні один до одного, роздроблені, нетерпимі до будь-якої думки: ні, не ворогів, які там у Мордорі, а до сусідніх, близьких, у яких одна і та сама мета, навіть якщо ми трохи не сходимося в розумінні майбутнього України", - пояснив він.

Сенцов вважає, що сила українців у тому, що вони різні, з різними точками зору, і це є запобіжником від встановлення в країні авторитетного режиму, але потрібно водночас поважати один одного.

На закінчення свого виступу Сенцов зазначив, що визначає людей як "своїх" за відповіддю "Крим - це Україна" на запитання "Чий Крим?".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156809
 
   
 Топ коментарі
 
Я вот тоже не их сторонник, но последний месяц начинаю понимать что Порошенко нужно памятник за безвиз поставить, теперь хоть бежать будет проще от прорывов Зекоманды. Боюсь что еще пару прорывов и Украине будут кранты.
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Я не являюсь сторонником ни господина Порошенко, ни......
Источник https://censor.net.ua/n3156809

По-перше-- у нас ПАН , а не господин. По друге- не бути прихильником Порошенко , презедента який зі своєю комадою витягнув Україну з прірви , який вклав два ярда своїх грошей в армію , то кого він прихильник ? Не но, якщо він за майже два місяця не розібрався де правда , то що то за геній , і хто йому шепче ? Хоча маю надію , що все таки розбереться якось, і не буде робити от таких дурних заяв. Сенцову --краще помовчи трохи -ок ?
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Это эсерка Фанни Каплан, расстрелянная за покушение на Ленина. А вы о ком подумали?

Я не прихильник ні Порошенка, ні Зеленського - я прихильник народу України, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6207
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"Не сотвори себе кумира". Поэтому я согласен что все наши гетманы - президенты были..( ой как бы так мягко выразиться) полное "зеро" Секретарь бегающий между каплями дождя , Красный директор тесть олигарха , Пчеловод - бухгалтер , Зек - проФФессор, Шоколадный мальдиво- липецко- панамский решала, Комик "нормандского формата". В общем "мама не горюй" ( как говорят, "скоро до мышей дойдем") Поэтому быть сторонником кого то из этих панов - товарищей было бы глупо изначально. И правильно сказано - маркер для нас это 1) Крым - это Украина.2) РФ - агрессор и оккупант 3) Путин - х---о 4) ОРДЛО без всяких условий и особых статусов 5) Ни какой амнистии врагу или изменнику 6) Путинизм приравнять к национал социализму Гитлера.
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Без особого статуса не получится, другое дело каким он должен быть, и вот здесь без чего-то типа референдума не обойтись. Народ должен решить, что для него важнее.
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"Тот кто выбирает между позором и войной , позор. Тот в итоге получает и позор и войну." ( Черчилль) Про особый статус. Нам при Пэте все время говорили, что "особый статус" будет буквально на два- три года. Теперь выясняется что он то "На постоянной основе" ( по Минску) , врали су-и. Поэтому в чем может быть "особый статус" ( лично мое мнение) это культурно - языковая автономия ( как в Финляндии для некоторых шведско говорящих районов) и только для районов ОРДЛо, а не для всей Луганской и Донецкой обл. ( а ведь добиваются скрытно именно предоставить статус в административных границах), и возможно частичная амнистия для части гражданских лиц замешанных в той или иной мере в сотрудничестве с агрессором. ВСЕ. Все что сверх этого, значит мина замедленного действия под государственность Украины. Тогда можно сразу не тянуть кота за хвост и вступать в РФ в статусе федерального Причерноморского региона. Референдум о независимости уже был. Народ высказался "ЗА", повторно проводить референдум фактически о том же ( чего скрывать и становиться в позу страуса) не имеет смысла и не правильно.
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Речь будет только об ОРДЛО, но помимо того, что вы сказали, есть вопрос НАТО, и тут тоже нужен компромисс типа: ни баз НАТО, ни российских в ОРДЛО не будет. Самое интересное, ведь это всё можно будет изменить позже, ибо лет 5 Украина точно не будет в НАТО. Вопрос с ЕС тоже решаем: не хотят ассоциации с ЕС - не получают безвиз и за визой едут в Киев. Далее, если какие-то компании торгуют с российскими под санкциями, значит они не торгуют в странах ЕС...итд. Всё это решаемо.

Вопрос с амнистией, конечно же, очень сложный - пусть решает народ. В идеале, конечно, каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально, но это не реально, поэтому решить должен народ Украины, готов ли он помиловать убийц ради интеграции.
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А ще ти - латентний москалоязикий сєпарок.
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Сенцов: "Я - ни вашим, ни нашим". Усик: "Крым - крымчан". Активная гражданская позиция, ****.
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Я не являюсь сторонником ни господина Порошенко, ни......
Источник https://censor.net.ua/n3156809

По-перше-- у нас ПАН , а не господин. По друге- не бути прихильником Порошенко , презедента який зі своєю комадою витягнув Україну з прірви , який вклав два ярда своїх грошей в армію , то кого він прихильник ? Не но, якщо він за майже два місяця не розібрався де правда , то що то за геній , і хто йому шепче ? Хоча маю надію , що все таки розбереться якось, і не буде робити от таких дурних заяв. Сенцову --краще помовчи трохи -ок ?
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Можно быть сторонником идей, а не людей. Можно быть сторонником тех идей Порошенко, которые перечислили вы, но противником его методов "борьбы" с коррупцией. Поэтому мудрее быть сторонником идей, а не людей, которые их излагают.
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Ви не праві ! У Порошенко перечергове завдання було витягнути Україну з прірви, і не дати її загарбати пуйлу . За президенство Порошенка те завдання було виконане --безпека України ! А боротьба з корупцією важливо, але не першочергове . До речі за корупцію , Порошенко разам з Гройсманом зняли з посади мера Сміли ,корупціонера , сепара Цибко , а Зедебіл його поновив .
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Вы не поняли моего посыла: главное - идеи, а не люди, которые их излагают, поэтому становиться надо сторонником идей, а не людей.
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Вам питання , хто буде розгрібати бруд після правління Зедебіла -ідеї, чи конкретні люди ?
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Какое это имеет отношение к сказанному Сенцовым? Он сказал, что поддерживает то, что считает правильным и критикует то, с чем не согласен.

А можно обойтись без совкового быдловства и оскорблений в адрес президента вашей страны? Вы бог? Вы знаете, что Зе делает правильнo, а что нет?
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Воно не мій президент , я зрадника не вибирала. І пофіг , що воно зараз займає цю посаду , це нікчемне створіння як раз заслуговує саме такого відношення . Ще прийде час , і його за зраду судити будуть -побачите , Бог є !
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Сенцов, уточни, какого народа? Есть нарид 73%, и есть 25%.
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И даже внутри этих групп существуют разногласия по различным вопросам, но это по-прежнему народ Украины, как правило с общими конечными целями, но разными методами их достижения.
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"чуть-чуть не сходимся"..

млять. пшел бы ты куда и Ссавченко, чистоплюй куев.
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г-н сенцов, вы уточните КАКОГО народа украины - 73 или 23?
на мой взгляд это ОЧЕНЬ разные народы ))))))))))))))))
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Сенцов - сторонник ху#ла. Вообще-то, стокгольмский синдром у него уже должен был закончиться.
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Все правильно сказав Сенцов, головне країна, а не президент, ми маємо любити та служити Україні, а не тимчасовим "сцарям"
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