 РФ несе відповідальність за імплементацію "Мінська". Вона має вивести всі війська з Донбасу і припинити дестабілізацію України, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Ми вітаємо всі дії з розведення, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Ми побачили певний прогрес у Станиці Луганській та хотіли, щоб цей приклад наслідували", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в Одесі в середу.
Генсек наголосив, що багато слід зробити для мирного врегулювання, оскільки режим припинення вогню, як і раніше, порушується, а спостерігачі СММ ОБСЄ не завжди мають повний доступ до території Донбасу.
"Ми в НАТО наголошуємо, що Росія несе чітку відповідальність за імплементацію Мінських угод. Зокрема, вона має вивести всі війська з території Східної України та припинити дестабілізацію України", - зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.
Бо она пока действует только в интересах Роиси, выполняя все ее хотелки в одностороннем порядке.
в районе станции Дружба базу крылатых ракет малой(до500км)дальности.
А до кремля всего 480 км. Хватит.
Це такого роду "мир" пропонує нам Володя?
Порох сдал Станицу и всё вокруг Мариуполя и Дебальцево
где не было сепаров
всё Порох сдал.
я тебя ублюдка, ублюдком не называл
и 3.14дарасом тоже
чего тебя вырвало?
Я пару недель написал заявление на Преза Украины и РФ
что грабят в ОРДЛО
ну Украина отписалась и отправила заяву организаторам ОРДЛО в Луганскую область, т.е. прокуратуру
а сегодня и РФ отдуплился:
Ответ от 29.10.2019г. Администрации Президента Российской Федерации -- "...вопросы, изложенные Вами в электронном обращении, не входят в компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц Российской Федерации".
Паспорта русские в городе есть, русских полно, а компетенции, нет?.