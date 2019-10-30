 РФ несе відповідальність за імплементацію "Мінська". Вона має вивести всі війська з Донбасу і припинити дестабілізацію України, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми вітаємо всі дії з розведення, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Ми побачили певний прогрес у Станиці Луганській та хотіли, щоб цей приклад наслідували", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в Одесі в середу.

Генсек наголосив, що багато слід зробити для мирного врегулювання, оскільки режим припинення вогню, як і раніше, порушується, а спостерігачі СММ ОБСЄ не завжди мають повний доступ до території Донбасу.

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"Ми в НАТО наголошуємо, що Росія несе чітку відповідальність за імплементацію Мінських угод. Зокрема, вона має вивести всі війська з території Східної України та припинити дестабілізацію України", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.