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 Від початку поточного року в країну заборонено ввезення понад 1 млн примірників видань антиукраїнського змісту з території РФ, - Держкомтелерадіо

Понад 1 мільйон примірників видань антиукраїнського характеру не отримали дозволів на ввезення в Україну з території РФ від початку поточного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

"Станом на 29 жовтня, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 212 відмов у видачі дозволів на ввезення понад 1 млн примірниківвидань антиукраїнського змісту, а також ухвалено рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу", - йдеться в повідомленні.

Ще 3580 відмов надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

Водночас надано 27 100 дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора або тимчасово окупованої території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкомтелерадіо заборонило ввозити в Україну ще 2 книжки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156802
 
   
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Мабуть скоро відкриють шлюзи для кацапського лайна.
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Пора бы уже зеленым прекращать торговлю с агрессором, а не увеличивать ее. Зеленые совсем рехнутые.
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Здесь и проукраинское никто не читает, краще по вайберам-ватсапам полялякать С начала текущего года в страну запрещен ввоз более 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания с территории РФ, - Госкомтелерадио - Цензор.НЕТ 5768
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ну, це ж певно, не кацапи подають заявки на ввіз цього гімна, а наші пробують провезти гімно, яке вважають за якісний продукт.
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Щас начнут рассказывать про сжигание книг в третьем рейхе.
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Сейчас читают мало. Так что они это с лихвой компенсировали, даже более того, 75% телеканалов Украины аффилированными с ОПЗЖопой, Медведчуком, Группой Фирташа - Левочкина, и Оппа на блоком. Где не включи там рожа кремлевского Кума, Шуфрича, Королевской, Рабиновича и их шестерок. Куда там "враждебной литературе" по сравнению с этим.
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Сейчас читают больше чем в СеСеСЕРЕ, совки брехали о самой читающей нации.
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Нині письменників, певно, більше, ніж читачів. "Фейсбуком" пройшовся - і мені це стало зрозуміло.
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