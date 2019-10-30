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 Політика України
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Все про:МЗС РФ (533) обмін (537) Руденко (8)

 Москва і Київ непублічно обговорюють новий обмін утримуваними особами відразу "за двома треками", - МЗС РФ

У МЗС РФ заявили, що нині обговорюються можливості нового обміну утримуваними особами - між РФ і Україною, а також між Україною та "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

"Робота триває. Непублічно, але робота триває. Ми розраховуємо, що вона принесе якісь результати", - сказав Руденко журналістам.

Він зазначив, що нині на порядку денному перебувають інші питання, насамперед Нормандського саміту.

Заступник голови МЗС РФ також зазначив, що Тристороння контактна група в Мінську веде обговорення обміну затриманими між Україною та "Л/ДНР".

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"Те, що відбулося в нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії та російських на території України. Те, що обговорюється в контактній групі, і що, можливо, отримає розвиток, це обмін затриманими між Україною та самопроголошеними республіками Донбасу. Це два трохи різні процеси, але і за тим, і за іншим треком робота триває", - сказав Руденко.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, коли може відбутися новий обмін між Росією та Україною, він зазначив, що "дат жодних немає, але робота триває".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною та РФ стане відома після саміту в нормандському форматі.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156801
 
 
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Допоки всіх обміняємо, до Ужгорода Зєпутя відведе війська.
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Зря. Герои должны сидеть, иначе темы для разговора не будет
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НЕпублічно ?
Тобто за кулісами?
Шушукаються з москалями.
Скоро запишуть в наше законодавство рашкіни хотєлкі.
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С путлером все понятно - он применяет тактику времен войны с Ичкерией: захват заложников с последующим их обменом на условиях террористов, например территориальных уступок. И путлеру плевать на своих орков - бабы еще нарожают. А вот клоун, ведущий закулисные сепаратные переговоры со странной-агрессором и ее марионетками, в обмен на свой пиар на теме "освобождения заложников", практически стопроцентно меняет интересы Украины на поддержку своего рейтинга. Мордор никогда не делает ничего просто так, а значит о том, что именно было сдано зелебобиками мы все узнаем только постфактум. Вполне возможно, что это отказ от давления по возврату Крыма.
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