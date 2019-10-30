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 Політика України, Здоров'я
  2030  14
Все про:Кабмін (3243) Дмитро Дубілет (32) лікарняний (2)

 Закрити лікарняний можна буде віддалено, - Дубілет

Повністю перевести лікарняні з паперової в електронну форму поки не вдасться.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Економічній правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, закрити лікарняний уже можна буде віддалено, тоді як зараз людина, що одужала, змушена йти в лікарню і забирати медичну довідку зі штампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зайва бюрократія і витрати: Дубілет виступає за скасування меддовідок на роботу і в басейн

"Повністю перевести їх в електронну форму поки не вдасться, але ми зможемо зробити електронний облік лікарняних і за рахунок цього позбудемося їхніх підробок. Через підробки роботодавці і держава витрачають зайві гроші на виплати.

Приємний бонус для українців буде полягати в тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього не треба буде йти. Ти зможеш подзвонити лікарю і сказати: "Я видужав, закривайте, я хочу на роботу", - розповів він.

Також уряд скасує необхідність бланків суворої звітності, на яких оформляються лікарняні.

"З ними ціла епопея: з 1990-х років кожен регіон закуповує ці бланки і поширює по лікарнях. Якщо ми зробимо електронну систему, можна буде на будь-якому аркуші А4 все це виписувати, бо меддовідка буде доступна в електронній формі", - заявив Дубілет.

Також читайте: Кабмін схвалив запуск до кінця року електронного реєстру лікарняних

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156797
 
   
 Топ коментарі
 
Можливо харе кожен день обкурюватися? Закрыть больничный можно будет удаленно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5620
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Чули вже про страну в смартфоні.
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хуясе..это я определяю-выздоровел я или нет? может и открывать больничные так же-позвонил и сказал-я заболел?
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Закрыть то фигня, вот открыть удаленно было б кому-то интереснее.
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Лежиш такий у дурці, а потім бац - тицьнув у смартфоні і... погнав балотуватись по списку Слуга народу. Там вже тебе точно ніякий лікар не дістане. Закрыть больничный можно будет удаленно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6110
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*****..это я определяю-выздоровел я или нет? может и открывать больничные так же-позвонил и сказал-я заболел?
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Хлопці, зробіть щось одне, але щоб воно працювало без збоїв. Бо ваші спорадичні кидання в різні напрямки залишаться лише побажаннями.
Добре: взялися за "лікарняні"? то доведіть хоч це до кінця. Бо ви вже "ліквідували" паперову звітність до 1-го Жовтня. Чи 1-го Листопада? Хай там що, а все залишилося на місці.
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Задолбали уже фантазеры от зебобиков!!!
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Я правильно зрозуміла, що рішення, коли закривати лікарняний, залишається за пацієнтом, а не за лікарем? Це сприяє зловживанням, поскільки у нас термін перебування на лікарняному оплачується. Повинно б бути навпаки --- лікар визначає, скільки людині потрібно приблизно на одужання, і на такий термін видавати лікарняний. Якщо пацієнт
за той термін не вилікується, то повторно звертається до лікаря і йому продовжують лікарняний. Така практика існує у всіх європейських країнах, щоб присікати зловживання.
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