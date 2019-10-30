 Закрити лікарняний можна буде віддалено, - Дубілет

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Економічній правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, закрити лікарняний уже можна буде віддалено, тоді як зараз людина, що одужала, змушена йти в лікарню і забирати медичну довідку зі штампом.

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"Повністю перевести їх в електронну форму поки не вдасться, але ми зможемо зробити електронний облік лікарняних і за рахунок цього позбудемося їхніх підробок. Через підробки роботодавці і держава витрачають зайві гроші на виплати.

Приємний бонус для українців буде полягати в тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього не треба буде йти. Ти зможеш подзвонити лікарю і сказати: "Я видужав, закривайте, я хочу на роботу", - розповів він.

Також уряд скасує необхідність бланків суворої звітності, на яких оформляються лікарняні.

"З ними ціла епопея: з 1990-х років кожен регіон закуповує ці бланки і поширює по лікарнях. Якщо ми зробимо електронну систему, можна буде на будь-якому аркуші А4 все це виписувати, бо меддовідка буде доступна в електронній формі", - заявив Дубілет.

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