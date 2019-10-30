 Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада України постановляє: Перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав", - йдеться в тексті постанови.
Проєкт постанови прийнятий за основу і в цілому.
Перейменування підтримали 267 нардепів.
Перейменувати Переяслав-Хмельницький раніше просила міська рада, заявляючи про необхідність повернення історичної назви. Сьогодні там проживають близько 28 000 осіб, він має статус міста обласного підпорядкування.
а то название, что было после 1943 это "мифологическое погоняло советской пропаганды"..
Осталось только Переяславскую раду переименовать. Ну скажем в Переяславскую зраду. Так сказать в начало "350-летней оккупации Украины Россией". "Российское иго" Или что-то подобное. Вот только с Таврией, Слобожанщной, Галицией как-то неудобно получится.... ))))
кацап, иди домой
А то якось нєхарашо: про секс-переписку Яременка написав а про вбивство ні...
До речі, чому лугандонський "свердловськ" не називався "свердловськ-данецький"?
Будет, будет теперь чем отчитаться Кварталу перед
инвесторами в МариуполеЗЕбобиками.
Чи ще треба подождать?)))))
Киев, Чернигов, Переяславль Русский, Вышгород, Белгород, Василев, Треполь.
Города Поросья: Корсунь, Богуславль, Канев, Дверей, Торцький.
Города «Черниговской стороны»: Стародуб, Трубчь, Глухов, Курск, Новгород-Северский, Остерский Городец Переяслав - один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом