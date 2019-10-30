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Все про:ВР (5958) перейменування (289) Переяслав-Хмельницький (36)

 Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Верховна Рада України підтримала проєкт постанови №2175 "Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада України постановляє: Перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав", - йдеться в тексті постанови.

Проєкт постанови прийнятий за основу і в цілому.

Перейменування підтримали 267 нардепів.

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Перейменувати Переяслав-Хмельницький раніше просила міська рада, заявляючи про необхідність повернення історичної назви. Сьогодні там проживають близько 28 000 осіб, він має статус міста обласного підпорядкування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156793
 
   
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конечно, можно над этим иронизировать, но факт остается фактом, городу вернули историческое имя, которое он носил до 1943г..
а то название, что было после 1943 это "мифологическое погоняло советской пропаганды"..
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Объясните пжлст почему добавление "-Хмельницкий" - "мифологическое погоняло советской пропаганды"?
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Тому, що перейменували до 300-річчя Переяславської ради (яке при совку відмітили з величезним рзмахом) і не питаючи жителів...
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Совки любили мастурбувати на так зване "ВОЗ'єднання України з рашкою". І вчителі історії до хрипоти мали втовкмачувати учням чому саме "ВОЗ'єднання" а не "ПРИєднання" або "ОБ'єднання".
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А якщо перейменувати це місто у Добраничівську стоянку?
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Все вже проголосовано, залишалося лише питання з Переяславом-Хмельницьким.
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Типа как блок Парашенко переименовывал Днепр, Кропивницкий и тд?
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Приблизно те ж саме) Почитайте історію назви Переяслав-Хмельницький, тут теж комуняки відмітилися...
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Хмельницкий уже не угоден )))
Осталось только Переяславскую раду переименовать. Ну скажем в Переяславскую зраду. Так сказать в начало "350-летней оккупации Украины Россией". "Российское иго" Или что-то подобное. Вот только с Таврией, Слобожанщной, Галицией как-то неудобно получится.... ))))
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А чому Бутусов ніде не напише, що Порошенко (Петро) вбив Порошенка (Михайла) - брата?
А то якось нєхарашо: про секс-переписку Яременка написав а про вбивство ні...
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Якщо будуть залізобетонні докази, як у випадку з Яременком, то напише...
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Я просто офигиваю от ихних законов такой пустотой по экономике и праву коррупции законов зеро зато пустых для видимости плодят каждый день такая же чмошная рада что и перед этим была за пару месяцев вся гниль ихняя вылезла наружу
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Переяслав-Хмельницький, Володимир-Волинський, Білгород-Дністровський та багато інших.
До речі, чому лугандонський "свердловськ" не називався "свердловськ-данецький"?
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Как говорили малороссы в таких случаях во времена Порошенко: "Лучше бы пенсии подняли!" Но, на самом деле, это правильно. не переименовали, а вернули историческое название.
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Ну, слава труду.
Будет, будет теперь чем отчитаться Кварталу перед инвесторами в Мариуполе ЗЕбобиками.
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Це вже занинчення эри ЗУБОЖИННЯ?!))))
Чи ще треба подождать?)))))
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Русь была и до Рюриков. По поводу территории Руси.Академик Рыбакова «ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУСИ» пишется: «Подведем некоторые итоги. В географическое понятие Русской земли или «всей Русской земли», ……, включались следующие города:
Киев, Чернигов, Переяславль Русский, Вышгород, Белгород, Василев, Треполь.
Города Поросья: Корсунь, Богуславль, Канев, Дверей, Торцький.
Города «Черниговской стороны»: Стародуб, Трубчь, Глухов, Курск, Новгород-Северский, Остерский Городец Переяслав - один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом
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Може перейменувати Кривий Ріг на Кривий Квартальськ? Чи на Квартальний ріг?
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