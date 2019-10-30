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 Політика України
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Все про:Горбатюк (318) Богдан Андрій (201)

 ГПУ має ухвалити щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк

Сергій Горбатюк, якого звільнили з посади начальника управління спецрозслідування Генеральної прокуратури, заявляє, що Генпрокуратура має ухвалити процесуальне рішення щодо керівника Офісу Президента Андрія Богдана через можливе вчинення ним правопорушень під час роботи в Кабінеті Міністрів Миколи Азарова.

Про це Горбатюк сказав в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що саме Богдан у 2012 році представляв Кабмін у судах у справі про стягнення з України на користь Росії 3,2 млрд гривень боргу ЄЕСУ ("Єдині енергетичні системи України").

"Водночас кілька осіб, які супроводжували згаданий судовий процес, які впливали на прийняття рішень і щодо них мають бути прийняті відповідні процесуальні рішення. Серед таких осіб фігурує саме Богдан", - підкреслив ексначальник управління спецрозслідування.

"Ми ніколи не ставили мету розслідувати справи за конкретними прізвищами. Ми забезпечували об’єктивність – щоб всі рішення ухвалювались на підставі зібраних доказів. У цьому випадку я маю на увазі справу про розтрату коштів на користь Міноборони РФ. Ця справа не крутиться навколо Богдана. Він лише виконав в ній свою місію, якій має бути надана правова оцінка. Була справа 2012 року стосовно Тимошенко, щодо замаху на розкрадання державних коштів у спосіб надання начебто гарантій уряду РФ., внаслідок чого начебто наша держава має відповідати за понад $400 млн за борги ЄЕСУ перед Міноборони РФ (тоді це була надумана справа і за фактом незаконного переслідування є кримінальне провадження). Тоді вони не поставили певні товари. Але це не були державні гарантії. ЄЕСУ була винна, а держава Україна до цього боргу не мала жодного стосунку (це було підтверджено рішеннями судів, аж до Верховного). Але з’явився судовий позов Міноборони РФ про стягнення з нашої держави за липовими гарантіями 3,2 млрд грн. Відбуваються суди всіх інстанцій, які визнають, що держава Україна винна цю суму росіянам і врешті частина коштів перераховується до Міноборони РФ. У всіх цих судах представником України за довіреністю Кабміну був саме Андрій Богдан. То був суд, який апріорі неможливо було програти", - сказав Горбатюк.

Читайте також: Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини"

Горбатюк також заявив, що керівництво Генпрокуратури відмовляється ухвалювати процесуальні рішення щодо суддів, які незаконно стягнули борг ЄЕСУ з України.

"У 2018-му цю справу ми витребували для себе і вийшли на цей епізод, розслідуючи справу стосовно Вищого господарського суду щодо втручання в діяльність суддів та в автоматизовану систему. Там три роки не було ніякої роботи. Ми за вісім місяців зібрали докази і чітко довели ознаки неправосудного рішення в діях судді і підготували відповідні проекти підозри. Тобто з серпня минулого року керівництво попередньої Генпрокуратури блокувало рішення про повідомлення про підозру цим суддям. Так само, як і зараз", - заявив він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в Генпрокуратурі про те, що Управління спеціальних розслідувань розглядає можливість вручення підозри керівникові Офісу президента Богдану в порушенні закону під час роботи в Кабінеті міністрів часів Миколи Азарова. Пізніше в ГПУ спростували цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сумніваюся в оточенні Зеленського: Богдан дуже небезпечний, - євродепутатка фон Крамон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156792
 
 
 Топ коментарі
 
Судів нема, тому про усі розслідування можна забути.
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горбатюк як відображення імпотенції правової системи.
зрозуміло, що на бурятіну нічого ніхто відкривати не буде, бо це людина самого єбєні!
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Отакої ! Щось я не чув гнівних обвинувачень грізного прокурора,тим більш прізвища Богдан ,ДО виборів.Про те,як йому всі заважали,і про готовність очолити ГПУ-чув. Кидонули фраєрка зелені ?
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Судів нема, тому про усі розслідування можна забути.
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Не забути а відкласти. До приходу нової Про української влади. І збирати матеріал:докази, свідчення, факти.
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каструвати до приходу нової, щоб не плодилася зе сепарня
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горбатюк як відображення імпотенції правової системи.
зрозуміло, що на бурятіну нічого ніхто відкривати не буде, бо це людина самого *****!
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Отакої ! Щось я не чув гнівних обвинувачень грізного прокурора,тим більш прізвища Богдан ,ДО виборів.Про те,як йому всі заважали,і про готовність очолити ГПУ-чув. Кидонули фраєрка зелені ?
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Ну лохи Зе и это проглотят..
А как кричали, как кричали..
Порошенко на нары
Свинарчуков на нары
Авакова на нары..
Ну что свиньи ?
Как с посадками?
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Майно ЕЕСУ дерибанили методом відкликання приватизаційних пакетів. Більшу частину отримав Пінчук, саме так він і піднявся швидко з заштатного дилера "Ітери" до концерну "Інтерпайп". Бо надурняк отримав Харцизький Трубопрокатний після того, як Юля туди вбухала купу грошей на модернізацію. Решта пішла по руках. Щось дісталось Коломойському, щось Фірташу, щось Кілі Бімбі, щось прокурвівській дрібноті типу Коляна Обіхода... Я десь читав, що наші олігархи в тому числі так бояться Тимошенко, бо дрищуть вскриття історії дерибану ЕЕСУ і що доведеться віддавати.
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Тут не сказано, що по цій справі А.Богдан "работал" разом з креатурою Пінчука Інною Богословською, в народі Інка Б. Це саме вона привезла листа (без вхідного та вихідних номерів) з москви за підписом тодішнього міноборони рашки Сердюкова (мабуть сидить ще й досі за крадійство) з претензіями по "державних гарантіях" ЄЕСУ. А гарантіями, як виявилось, був особистий лист Лазаренка до Газпрому на бланку КМУ. Кіля Бімба-Азаров спочатку розмахував цим папірцем, а потім і до нього дійшло, що ні пісьмо Сердюкова, ні лист Лазаренка з юридичної сторони є звичайними папірцями, а не державними документи. На тому справа, що "юлькаварофка" так підставила державу, так і затихла. Довелось "возбуждать газовоє дєло", яке в кінці кінців теж луснуло.
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