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Все про:проституція (84) Яременко Богдан (45) Тищенко Микола (5)

 "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко виступив за легалізацію проституції і висловив думку, що ініціатором відповідного законопроєкту може виступити нардеп Богдан Яременко, листування якого з повією сьогодні опублікували журналісти.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Тищенко заявив журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на питання, чи можна замовляти проститутку під час засідання парламенту.

"Може так трапитися, що колись ми всі прийдемо до певного висновку: любов врятує світ", - відповів Тищенко.

"Любов врятує світ, а оскільки він (Богдан Яременко. - Ред.) людина досвідчена, людина, яка відповідає за міжнародні зв'язки, робіть висновки", - додав нардеп.

Він також виступив за необхідність легалізації проституції і розробку відповідного законопроєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію

"У нас є велике бажання пролити світло на цю проблему. І я думаю, що він (Яременко. - Ред.) буде одним з авторів проєктів, пов'язаних з цією темою. Я б йому навіть порадив зробити такий законопроєкт", - зазначив Тищенко.

Як повідомлялося раніше, журналісти зняли переписку "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156791
 
   
 Топ коментарі
 
Чем больше смотрю на "слуг народа" , тем больше убеждаюсь , что депутат Гаврилюк из прошлого созыва, над которым долго посмеивались , высокоинтеллектуальный интеллигентный человек!
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Ну коллеги о своём почирикали.Що тут такого?
"Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією - Цензор.НЕТ 3008
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Защищённая любовь с проституткой спасёт мир.
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А коли серйозно, ви уявляєте собі, скільки на цього Яременка компромату у всіх розвідок світу? Ви думаєте, його за яйця тільки проститутки тримають?
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До сліз, зебіли ви такі зебіли, голосували аби за кого, ось і головна реформа зе депутатам треба легалізація проституції))))
А що серед обраних не знайшлося проституток, фотографи, офіціанти, тамада, а проститутки нема, не може бути...
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