 "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Тищенко заявив журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на питання, чи можна замовляти проститутку під час засідання парламенту.

"Може так трапитися, що колись ми всі прийдемо до певного висновку: любов врятує світ", - відповів Тищенко.

"Любов врятує світ, а оскільки він (Богдан Яременко. - Ред.) людина досвідчена, людина, яка відповідає за міжнародні зв'язки, робіть висновки", - додав нардеп.

Він також виступив за необхідність легалізації проституції і розробку відповідного законопроєкту.

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"У нас є велике бажання пролити світло на цю проблему. І я думаю, що він (Яременко. - Ред.) буде одним з авторів проєктів, пов'язаних з цією темою. Я б йому навіть порадив зробити такий законопроєкт", - зазначив Тищенко.

Як повідомлялося раніше, журналісти зняли переписку "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію.