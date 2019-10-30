 Контент, спрямований на жителів окупованих територій, мусить бути і російською мовою, - Бородянський

"Я вважаю, що мова контенту має бути серед іншого і російською, і вона буде російською. Буде дуже багато контенту російською мовою", - сказав він у середу в Маріуполі на "Форумі єдності", відповідаючи на запитання про інформконтент, який спрямований на жителів окупованих територій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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