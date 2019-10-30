 Контент, спрямований на жителів окупованих територій, мусить бути і російською мовою, - Бородянський

"Я вважаю, що мова контенту має бути серед іншого і російською, і вона буде російською. Буде дуже багато контенту російською мовою", - сказав він у середу в Маріуполі на "Форумі єдності", відповідаючи на запитання про інформконтент, який спрямований на жителів окупованих територій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Парубій закликав жителів окупованих територій не брати участі у фейкових "виборах" 11 листопада
Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо
"Я б не поспішав", - міністр Бородянський про створення держканалу російською
Не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в закон про мову, - Бородянський
Я мушу і захищатиму українську мову, - Зеленський
+19
А я не против, чтобы они на русском языке и днём и ночью слышали без остановок статьи Уголовного Кодекса Украины про сепаратизм и измену Родине.
+11
Може, скоро ще й обмежимо український контент на усій нашій території, щоб "не провоцировать" - бо русню та бавовну дратує "ента рагульская телячая мова"
+5
хай мочу пьют...
у рашку до пуйла ! НЕМАЄ чого перед сепарами гнутися !!
Никаких славян и узких нету, кайтесь
Світ не видів таких пдрсів!.25 ответов918 ретвитов1 586 отметок «Нравится»Ответить 25 Ретвитнуть
почему не взять за образец подход балтийских стран, бывших сср?
паспорт НЕГРАЖДАНИНА. не устраивает - уезжай.
вам украина нужна или сборище коллаборантов?
Куприк против . И вообще , все эти квоты на радио и тв - это полумеры . Все повинно бути на 100% на мовi . Все ответы на свои вопросы можете найти у Макиавелли .
Вначале на оккупированные, потом на прилегающие, потом на переселенцев .
Так и перейдем снова на каждому удобный контент.
Ось і весь "контент", який донбасянам буде дуже зрозумілим!