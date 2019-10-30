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Все про:російська мова (102) Бородянський Володимир (25)

 Контент, спрямований на жителів окупованих територій, мусить бути і російською мовою, - Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вважає, що інформаційний контент, спрямований на жителів окупованих територій, має бути, серед іншого, російською мовою.

"Я вважаю, що мова контенту має бути серед іншого і російською, і вона буде російською. Буде дуже багато контенту російською мовою", - сказав він у середу в Маріуполі на "Форумі єдності", відповідаючи на запитання про інформконтент, який спрямований на жителів окупованих територій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Україна має ввести обмеження на володіння ЗМІ громадянами РФ і участь у них російського капіталу, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156788
 
 
 Топ коментарі
 
А я не против, чтобы они на русском языке и днём и ночью слышали без остановок статьи Уголовного Кодекса Украины про сепаратизм и измену Родине.
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Може, скоро ще й обмежимо український контент на усій нашій території, щоб "не провоцировать" - бо русню та бавовну дратує "ента рагульская телячая мова" Контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть и на русском языке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7929
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а почему не на английском? а давайте референдум проведем о котором вы так громко тявкали???
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А я не против, чтобы они на русском языке и днём и ночью слышали без остановок статьи Уголовного Кодекса Украины про сепаратизм и измену Родине.
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Файна пропозиція. Кацапи і сепари мають випробовувати борошна в режимі нон-стоп.
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Да ладно, хоть на форси, лишь бы увидели, услышали и уразумели.
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сомневаюсь, что они в состоянии что-то уразуметь - не чем потому что
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они и так пьют. насосную бомбят и пьют.
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Лучше бурятском, там как раз шахтеры с бурятии или чеченском... ведь чечня-круто!
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Какой контент? УТ-1 что ли? Этот контент даже у Львові никто не дивиться Контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть и на русском языке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7347
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Та и пенсии им в руцких руб*ях платить. К примеру имеешь пенсию 15000грн. - получи вместо них 15000 рубликов))
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Може, скоро ще й обмежимо український контент на усій нашій території, щоб "не провоцировать" - бо русню та бавовну дратує "ента рагульская телячая мова" Контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть и на русском языке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7929
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Я очень извиняюсь. А как его Беня называл? Дебилом, что ли? Так он и есть дебил. Щас вот, именно в данный момент, слышу вой сирен полицейских. Наверное, Гончарук таки внял моим пожеланиям. И валит *****, из Мариуполя. Хорошо бы...
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Если точно, дебил по Бене - Милованов, а Бородянский подонок.
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Вы правы! Просто я уже перестал разделять: дебилов и подонков. Виноват...
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Украинского шоумена и юмориста Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. По словам самого Сивохо, он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Сможет ли друг президента Зеленского, человек, который 5 лет молчал о войне, понять и услышать Донбасс?
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Покажіть їм Сватів з українським дубляжем - нехай їх покрутить.
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А ЧОМУ це для них мають бути якісь ІНШІ умови ??? Донбас - це Україна і всі передачі повинні бути такі ж , як на всій іншій частині України !! Я кщо місцевим сепарам та прихильникам руСЬКАГА міра не подобається українська мова - то хай валять
у рашку до пуйла ! НЕМАЄ чого перед сепарами гнутися !!
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Я дончанин. И хочу ,чтобы со мной по немецки говорили )) Просто я его знаю .Остальные пусть мучаются )) Раз не хотят украинского.
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Хенде хох для усіх сьогоднішніх дончан Контент, спрямований на жителів окупованих територій, мусить бути і російською мовою, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8812
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и зачем им учить украинский, если весь контент на сруцьком. идиеты. только порох что-то реально сделал увеличив долю украинского контента мягкими ограничительными мерами на засилие сруцького...
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это утопия ........ это как раз из той категории добрых дел которыми дорога в Ад устелена
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Тобто, це вже не Україна. Тоді нахєра вони нам?
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Насколько я помню русский язык не существует, а есть лишь испоганеное цыганами болгарское хрюканье. А любую этимологию изи выведешь с саксонского, немецкого или там на персидского и иранского.

Никаких славян и узких нету, кайтесь
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Oleh Yermokhin‏ @************* 17 ч.17 часов назадЕщеЦе по-моєму вперше в світовій історії, коли держава відбилася від ворога в найважчі часи і капітулює, коли для цього немає жодних підстав.
Світ не видів таких пдрсів!.25 ответов918 ретвитов1 586 отметок «Нравится»Ответить 25 Ретвитнуть
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На окупованих територіях є татари, євреї... Транслюйте татарською мовою, івритом та іншими мовами національних меншин.
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20 років прожили в Україні і мая твая ніпанімай? Це заохочення до подальшого протистояння в мовному питанні. Знов на ті ж граблі.
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это позиция российского имперца.
почему не взять за образец подход балтийских стран, бывших сср?
паспорт НЕГРАЖДАНИНА. не устраивает - уезжай.
вам украина нужна или сборище коллаборантов?
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Так что ********** что его команда и есть самые настоящие враги Украины. Загоняют страну в штопор, может оно и к лучшему, надеюсь когда ******* 73 % блаженных буду в восторге.
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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что информационный контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть, в том числе, на русском языке

Куприк против . И вообще , все эти квоты на радио и тв - это полумеры . Все повинно бути на 100% на мовi . Все ответы на свои вопросы можете найти у Макиавелли .
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Ага, Тимофійчука запитайте, він і Канта з Феєрбахом процитує.
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Та мене и Макиавелли вистачить . Там все просто и понятно . Два государства , шо общаются на одном языке , всегда будут воевать . **** непонятного , граждане Контент, спрямований на жителів окупованих територій, мусить бути і російською мовою, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9628
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********** и его команда, это все что должны знать о них нормальные жители Украины.
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А нафиг им ваш русский контент? Они хотят только чтобы вы им деньги слали а употреблять они будут российский контент он же духовный и им ближе.
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Начинается ...
Вначале на оккупированные, потом на прилегающие, потом на переселенцев .
Так и перейдем снова на каждому удобный контент.

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Вчора чув розмову двох людей у супермаркеті. Один сказав що його провайдер вже розбанив яндекс. Нажаль не розчув назву провайдера.
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все простіше: ватних мавп треба виховувати за принципом "нема тиши - некуйшастать", тобто за кожний обстріл наших позицій закривати усі КПВВ на лінії фронту на тиждень.
Ось і весь "контент", який донбасянам буде дуже зрозумілим!
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Ну вот да. Это вот говно тоже называет себя украинкой и хочет, чтобы с ним считались.
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Точно. И водочку сепарам под украинский контент надо наливать. Иначе не зайдет.
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