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Все про:пропаганда (1274) Росія (20280) ЗМІ (663) Бородянський Володимир (25)

 Україна має ввести обмеження на володіння ЗМІ громадянами РФ і участь у них російського капіталу, - Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський наголошує, що в Україні необхідно ввести обмеження на володіння громадянами РФ українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи в середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Ми маємо ввести обмеження на володіння засобами масової інформації російськими громадянами або використання російського капіталу для фінансування чи участі в ЗМІ", - сказав Бородянський.

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Бородянський також зазначив, що необхідно ввести обов'язкову реєстрацію або ліцензування, залежно від обмеженості ресурсу, для різних видів медіа.

Міністр переконаний, що Україна мусить захищати свій інформаційний простір.

"Ми вважаємо, що можемо і повинні формувати в міжнародному контексті нові правові моделі, які дозволяють ефективно відрізняти "фейк" від "не фейку", відповідати на виклики гібридної війни, боротися з таким явищем як "глибинні фейки", - зазначив він.

Крім того, Бородянський анонсував введення в юридичне поле "поняття і критеріїв маніпулювання громадською думкою".

"Ми також по-іншому будемо захищати представників медіа, не тільки юридично, але й фінансово", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156786
 
 
 Топ коментарі
 
Заборону а не обмеження.
ЗАБОРОНУ !!!!
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только одно ограничение - полный запрет
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только одно ограничение - полный запрет
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Заборону а не обмеження.
ЗАБОРОНУ !!!!
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а петя чего 5 лет сопли жевал? один закончик всего надо было предложить в Раду..
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рашкиного капитала (или подставных бенифициаров от Рашки) вообще не должно быть в Украине..
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Так не только гражданами кацапии. Но и всех прокацапских граждан Украины !
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все оформлено на медведчука..а он заслуженный юрист Украины..
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а як бути з іншою власністю країни-агресора?
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краще - націоналізувати.
Маємо право, тим паче, якщо суд винесе рішення, що це зроблено задля компенсації збитків, завданий агресією.
І для цього потрібно зовсім небагато: щоб Україною керували люди, які її поважають та розуміють, що зараз відбувається.
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яке огранічєніє??? тільки повна заборона!!!
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Україна кинута на розтерзання жидами, шо дорвались до влади, - не спрацьовує навіть елементарний інстинкт виживання держави, бо ворогами задумано звести нанівець Україну.
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Не ограничение а полный запрет!
И не только **********. Всем, кто даже высказывал идеи, ухудшающие жизнь простых украинцев!
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"...Україна має ввести обмеження на володіння ЗМІ громадянами РФ..."
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А що з того, що, наприклад, ЗМІ володіє "деркач" чи "роднянський" з "коломИйським"? Вони від цього перестали бути прокацапськими?
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Министр Бородянский отменил результаты конкурса, чтобы дать бюджетные деньги на кино фирме депутата "Слуги народа" - это все что нужно знать о министре Бородянском
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Зарывайте медведчуковские помойки 112 Ньюс Ван, Зик...долго с ними возитесь.
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Бла бла бла жуйка дальше дело не идет утомили сделайте потом говорите достали говорящие головы
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Вопрос не в законе, а в его исполнении.
Кацапским владельцам не трудно будет какого-нить украинского шута горохового использовать в качестве формального владельца.

Зеленский формально тоже не внучка Коломойского, однако плотно сидит на его кукане.
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