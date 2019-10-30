EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  999  28
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5958) ТСК (97) Одеса (2147)

 Депутати не підтримали створення ТСК щодо розслідування масових заворушень в Одесі в 2014 році

За проєкт постанови про створення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування масових заворушень в Одесі, що відбулися 2 травня 2014 року і спричинили тяжкі наслідки, проголосували тільки 79 нардепів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проти проєкту постанови № 2198 "Про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в Одесі, що відбулися 2 травня 2014 року і призвели до тяжких наслідків, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку" проголосували 73, утрималися 164. 73 народні депутати не стали голосувати.

Зокрема, питання викликала назва ТСК. Після голосування в залі навіть виникла невелика сутичка. Але перший віцеспікер Руслан Стефанчук, ведучий засідання, кілька разів пригрозив, що закриє його, і депутати розійшлися по місцях.

Також читайте: "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу ДБР проти Парубія за події в Одесі

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України, видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156784
 
 
 Топ коментарі
 
Таки да, там ходили з іншими, начепивши на себе колорадки.
Депутати не підтримали створення ТСК щодо розслідування масових заворушень в Одесі в 2014 році - Цензор.НЕТ 1489
 показати весь коментар
 
а що там розслідувати?
колорадо-сєпари самознищилися.
 показати весь коментар
 
С чего платить налоги если они все на заработках в соседней Польше
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно, почему если в Донецке и Одессе устраивают бучу - это сепаратизм. А если то же самое делают во Львое - это патриотизм.
 показати весь коментар
 
 
Потому что после майдана Львов захватил власть в Украине. А сейчас пытается устроить реванш.
62% жителей Львовской области проголосовало за Порошенко во 2м туре.
 показати весь коментар
 
 
одна область нагибает всю Украину. При этом почти не платят налогов и постоянно требуют, требуют, требуют...
 показати весь коментар
 
 
С чего платить налоги если они все на заработках в соседней Польше
 показати весь коментар
 
 
Львовская, Ивано-франковская, Тернопольская + город Киев, где за Порошенко 37-62% голосов. В остальных регионах за Порошенко 8-20%.
 показати весь коментар
 
..а ты с области..которая всю Украину кормила..???
 показати весь коментар
 
Ну почему,кое-кто пробовал,но для них это закончилось плохо
 показати весь коментар
 
 
Таки да, там ходили з іншими, начепивши на себе колорадки.

 показати весь коментар
 
 
**********, ану швиденько так зник "за порєбрік"!
 показати весь коментар
 
тому що у Львові не намагаються відірвати шматок від території України.
Все інше- сепаратизм у чистому вигляді.
Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus - отдельный), отделенчество - политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или получения статуса автономии. (с)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ГБР уже расследует дело на Парубия об организации массовых беспорядков.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Парубий руководил активистами. И клоуны в балаклавах с игрушечными автоматами, изображавшие сепаров на Греческой площади тоже его работа.
 показати весь коментар
 
 
это ваше мнение .. если вы свидетель , то можете идти в ГБР и давать свидетельские показания .... но дела на Парубия нет ... это факт
 показати весь коментар
 
... ну свой идиотизм ты зачётно показываешь!!!)))) Тут даже сомнения нет.....
 показати весь коментар
 
вопрос закрыт ... зрада отменяется ... всьо как и планировали .. ))))))
 показати весь коментар
 
знаковое голосование.. походу, ближний круг Зеленского сформулировал позицию по этому вопросу.. а дело против Парубия перспектив иметь не будет..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы ,а одесситы между прочим больше всех за Зелю голосовали ) Одесситы зрадники,да? 2 мая зрадили Неньку-Украину или НАОБОРОТ?
 показати весь коментар
 
слуги народа, похоже, уже не народа слуги. Голосование провалили именно ОНИ!
 показати весь коментар
 
 
а що там розслідувати?
колорадо-сєпари самознищилися.
 показати весь коментар
 
 
как выразился знакомый одессит
кого надо мы сожгли
 показати весь коментар
 
В первую очередь это не в интересах жопобока. Было бы неплохо нарезать молдову как матрешку, еще 1 днр запхнуть в ее. Уже 3 днр внутри днр, накрайняк можно нарезать на пару областей если сдадутся раньше.
 показати весь коментар
 
Соболев правильно предложил, тогда и по событиям в Луганске, Донецке, Харькове, Запорожье .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору