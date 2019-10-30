 Депутати не підтримали створення ТСК щодо розслідування масових заворушень в Одесі в 2014 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проти проєкту постанови № 2198 "Про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в Одесі, що відбулися 2 травня 2014 року і призвели до тяжких наслідків, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку" проголосували 73, утрималися 164. 73 народні депутати не стали голосувати.

Зокрема, питання викликала назва ТСК. Після голосування в залі навіть виникла невелика сутичка. Але перший віцеспікер Руслан Стефанчук, ведучий засідання, кілька разів пригрозив, що закриє його, і депутати розійшлися по місцях.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України, видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.