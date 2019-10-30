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Все про:Міноборони (2890) розвідка (1483) дезертирство (151)

 Дезертирують і калічать себе: найманці РФ активно тікають з лав окупаційних військ, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує активні заходи з укомплектування особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як повідомляють в українській розвідці, серед населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях проводиться агітаційна робота із закликами вступу до лав російських окупаційних військ, обіцянками високої грошової винагороди та сприяння у позачерговому отриманні російських паспортів.

Водночас у з’єднаннях і частинах окупаційних військ поширюється невдоволення особового складу умовами служби. В окремих підрозділах противника значна частина найманців не бажає продовжувати контракти, збільшується кількість випадків дезертирства та ухилення від служби шляхом самокалічення.

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"З метою посилення контролю за особовим складом та недопущення випадків самовільного залишення військових частин російське командування вилучає у військовослужбовців особисті документи, у т.ч. вже отримані російські паспорти", - повідомили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156782
 
 
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А ещё заставляют смотреть сериал "Сваты".... Дезертируют и калечат себя: наемники РФ активно бегут из рядов оккупационных войск, - разведка - Цензор.НЕТ 2250
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если допустить, что это правда, то тогда надо просто поступить так, как предлагал в 90е жирик с чечнёй - "2 ряда колючей проволоки и тысячи карацуповских индусов между рядами. чтобы и муха не пролетела. и они скоро сами себя перережут, а оставшиеся в живых приползут на коленях к колючке и будут проситься обратно".
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конечно правда."Дезертируют и калечат себя"!? это после того как узнали , что Зелупенский войска отводит?
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Осознав, что Украину возглавил Великий приЗедент-неЛох, имя которого - Моника - переживет в легендах не только этот мир, но и саму вечность, и скорое, позорное поражение жалкой России и ее сателлитов от руки Нового Воителя Украины и его воинства теперь неизбежно, боевики стали трусливо бросать оружие и бежать с поля боя!
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Зачем отрубать себе руки? Ведь проще захватить командира и перейти всем подразделением на сторону ВСУ. Ведь и рука цела и награда будет.
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А поподробнее можно? Какое коандование, каких российских оккупационных войск? название частей, имена командиров? Нет? Не знает "розвидныкы"? Но фантазия зачОтная ))))
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..косишь под дурачка? Или реальный дурачёк?
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