 У Раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення "євроблях"

Про це свідчить карта проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу (№2342), передає Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту поки не доступний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький

У картці документа зазначається, що проєкт був отриманий Верховною Радою 29 жовтня і переданий до розгляду керівництву парламенту.

Автором законопроєкту значиться глава підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Ковальов (СН).

Як повідомлялося, у вересні народні депутати відклали введення штрафів для водіїв авто на єврономерах до кінця цього року. Кабінетом Міністрів та активістами створена робоча група з вироблення нових правил розмитнення автомобілів в Україні. В уряді пообіцяли внести проєкт, який максимально спростить порядок розмитнення автомобілів.