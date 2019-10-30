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 Політика України
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Все про:ВР (5958) розмитнення (106) євробляхи (152)

 У Раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення "євроблях"

На сайті Верховної Ради України розміщено інформацію про внесення законопроєкту, який покликаний вирішити ситуацію в Україні з розмитненням автомобілів на європейських номерах.

Про це свідчить карта проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу (№2342), передає Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту поки не доступний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький

У картці документа зазначається, що проєкт був отриманий Верховною Радою 29 жовтня і переданий до розгляду керівництву парламенту.

Автором законопроєкту значиться глава підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Ковальов (СН).

Як повідомлялося, у вересні народні депутати відклали введення штрафів для водіїв авто на єврономерах до кінця цього року. Кабінетом Міністрів та активістами створена робоча група з вироблення нових правил розмитнення автомобілів в Україні. В уряді пообіцяли внести проєкт, який максимально спростить порядок розмитнення автомобілів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156781
 
 
 Топ коментарі
 
Я сомневаюсь что они вообще смогут снизить налоги. Рашка потеряет миллиарды долларов, если Украина перейдет на европейские дешовые автомобили. Завтра Рабинович с Бойком и Парашенком будут визжать что нельзя снижать налоги на б/у автомобили ато путиннападэ и пенсии не будет с чего платить. У нас оказывается евробляхеры воруют пенсии у пенсионеров а не Ахметов, Фирташ, Парашенко, Коломойский и Бойко...
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невже це мило колись прийде до завершення
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В Германии 19% т.е. НДС, платят за новую тачку, а немцы деньги считать умеют, впрочем как и добросовестно работать.
За автосэконд какие могут быть 20% ?
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невже це мило колись прийде до завершення
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Скока акциз за кубик ? Пошлину, НДС убрали ? Почему не пишите. Придется самому на сайт Рады лезть.
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Если сволочи не сделаете растаможку как в Грузии, Молдове и других странах п***ц вам будет уже с етой Елкой
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100$ за растаможку и на ЗЕ-команду будут молиться даже те, кто за них не голосовал.
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20% от стоимости автомобиля ето справедливый налог. У кого дороже тачка, у кого дешевле но пускай платит 20% , тоесть НДС.
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В Германии 19% т.е. НДС, платят за новую тачку, а немцы деньги считать умеют, впрочем как и добросовестно работать.
За автосэконд какие могут быть 20% ?
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Я сомневаюсь что они вообще смогут снизить налоги. Рашка потеряет миллиарды долларов, если Украина перейдет на европейские дешовые автомобили. Завтра Рабинович с Бойком и Парашенком будут визжать что нельзя снижать налоги на б/у автомобили ато путиннападэ и пенсии не будет с чего платить. У нас оказывается евробляхеры воруют пенсии у пенсионеров а не Ахметов, Фирташ, Парашенко, Коломойский и Бойко...
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Что там рассматривать. Снимите акциз на автомобили, который кремль заставил Украину принять чтобы пролоббировать росийский говнопром и все станет на свои места. Люди заплатят НДС 20% и нормально по закону растаможат и не будет етого беспредела.
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О. Зайорзали потомственні євробляхери в третьому поколінні , як жеребці кавказські. Халва , халва ,... ой а шо це за г@вно ?
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Ну шо ЗЕлленые додики?)))
Платить все равно будете!)))
И ПЕПо вам в помощь!))))
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Говноеды, а пенсию вашим бабушкам я платить буду???
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Зелені мають всі шанси форсувати свій рейтинг.
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"который призван решить сложившуюся в Украине ситуацию с растаможкой автомобилей на европейских номерах"
а какая проблема то? Плати налог и растамаживай.
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"...автомобілів на європейських номерах..."
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От цікаво, а хто вперше дав життя цьому неоковирному вислову?
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У Раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 3724 👑 Edward дружбан BANDERAsa™ 🔞‏ @Banderas_usa

Закон про розмитнення 35% автоєвросили - шавок порошенка ніяк не стимулює купувати нові автівки. Всі будуть купувати стару рухлядь до 1000$. Бо чим новіша автівка, тим дорожче розмитнення буде. 35% від 1000$ це 350$, і 35% від 10000$ це 3500$. Який дебіл придумав цей закон?!
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В начале 2000-х Лукашенко поругался с ****** и заявил что Беларусь вступает в ЕС. Отказался от росийской нефти и сделал копеечную растаможку европейских автомобилей. Тогда на беларусам, которые ездили на одних иномарках завидовали все страны СНД. ***** рвал и метал так как в Беларуси не было ни одного жигуля. И хватало беларусам и на пенсии ина зарплаты и на своих аккаунах писали что Беларусь-ето Европа. Но когда Лука опять подружился с ****** и вернулся в СНД сразу же поднял налоги на европейские авто. Беларусы сразу же обнищали, продали свои автомобили кацапам а сами опять пересели на кацапские гнилые жигули. Но беларусы хоть 5-10 лет пожили нормально. Украина же из совка и жопы так никогда и не вылезала. Все что мы пишем что Украина- цэ европа ето онанизм. Ничего с Европой у нас общего не было.
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman

Автомобильная афера уровня "Элита Центр". Как Нефьодов и Верланов помогли аферистам из "Любе Авто". https://twitter.com/ryabtchuk_roman
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