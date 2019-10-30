 У Раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення "євроблях"

Про це свідчить карта проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу (№2342), передає Цензор.НЕТ.
Текст законопроєкту поки не доступний.
У картці документа зазначається, що проєкт був отриманий Верховною Радою 29 жовтня і переданий до розгляду керівництву парламенту.
Автором законопроєкту значиться глава підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Ковальов (СН).
Як повідомлялося, у вересні народні депутати відклали введення штрафів для водіїв авто на єврономерах до кінця цього року. Кабінетом Міністрів та активістами створена робоча група з вироблення нових правил розмитнення автомобілів в Україні. В уряді пообіцяли внести проєкт, який максимально спростить порядок розмитнення автомобілів.
За автосэконд какие могут быть 20% ?
Платить все равно будете!)))
И ПЕПо вам в помощь!))))
а какая проблема то? Плати налог и растамаживай.
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От цікаво, а хто вперше дав життя цьому неоковирному вислову?
Закон про розмитнення 35% автоєвросили - шавок порошенка ніяк не стимулює купувати нові автівки. Всі будуть купувати стару рухлядь до 1000$. Бо чим новіша автівка, тим дорожче розмитнення буде. 35% від 1000$ це 350$, і 35% від 10000$ це 3500$. Який дебіл придумав цей закон?!
Автомобильная афера уровня "Элита Центр". Как Нефьодов и Верланов помогли аферистам из "Любе Авто". https://twitter.com/ryabtchuk_roman