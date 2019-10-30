 Чиновник Білого дому Віндман розповів, у чому стенограма розходиться зі змістом розмови Зеленського і Трампа, - The New York Times

Про це, як пише Цензор.НЕТ, під час надання свідчень перед Конгресом заявив директор з питань Європи Ради національної безпеки США Александер Віндман, передає The New York Times з посиланням на джерела.

Александер Віндман був присутній при розмові Трампа і Зеленського, тому побачив невідповідності між її змістом і текстовою версією.

За його словами, стенограму розмови робили за допомогою програмного забезпечення, яке розпізнає голос, але аудіозапису не робилося. Тому в тексті могли бути невідповідності, які вимагали виправлення.

Серед неопублікованих частин розмови Віндман назвав, зокрема, заяви Трампа про існування записів, де ексвіцепрезидент США Джозеф Байден обговорює корупцію в Україні, а також згадка Володимиром Зеленським назви компанії Burisma.

Він заявив, що намагався внести необхідні правки в стенограму, але додали не всі.

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Видання зазначає, що випущене зі стенограми кардинально не змінює розуміння законодавцями суті розмови. Водночас, підтверджують причини викривача заявити про невідповідність стенограми і реального змісту розмови президентів України і США 25 липня.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Палата представників США проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа в четвер, 31 жовтня.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що резолюція, яку винесуть на голосування, "встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника".