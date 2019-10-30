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Все про:Зеленський (3405) США (5731) Трамп (2183) Віндман Александер (1)

 Чиновник Білого дому Віндман розповів, у чому стенограма розходиться зі змістом розмови Зеленського і Трампа, - The New York Times

Оприлюднена стенограма телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа, не цілком відповідає змісту сказаного.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, під час надання свідчень перед Конгресом заявив директор з питань Європи Ради національної безпеки США Александер Віндман, передає The New York Times з посиланням на джерела.

Александер Віндман був присутній при розмові Трампа і Зеленського, тому побачив невідповідності між її змістом і текстовою версією.

За його словами, стенограму розмови робили за допомогою програмного забезпечення, яке розпізнає голос, але аудіозапису не робилося. Тому в тексті могли бути невідповідності, які вимагали виправлення.

Серед неопублікованих частин розмови Віндман назвав, зокрема, заяви Трампа про існування записів, де ексвіцепрезидент США Джозеф Байден обговорює корупцію в Україні, а також згадка Володимиром Зеленським назви компанії Burisma.

Він заявив, що намагався внести необхідні правки в стенограму, але додали не всі.

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Видання зазначає, що випущене зі стенограми кардинально не змінює розуміння законодавцями суті розмови. Водночас, підтверджують причини викривача заявити про невідповідність стенограми і реального змісту розмови президентів України і США 25 липня.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Палата представників США проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа в четвер, 31 жовтня.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що резолюція, яку винесуть на голосування, "встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156780
 
 
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Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть первая.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_28.html

"Какое руководство страны - такой и Уотергейт" (c) tZE inform
Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского, касающийся их голосования в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев "Слуга народа"), было осознание высшим руководством режима Зеленского факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов "Слуги народа" внутри партии.

Мирится с этим Зеленский явно не желал и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.
Дело в том, что Корниенко прекрасно знал кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое что спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом , где успешно создал себе еще одну проблему.

Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек подозреваемых в причастности к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В общем все просто, пока Холодницкий чесал репу соображая что же делать, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.
Именно с этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко ...

Задержанные персонажи - это это группа товарищей, которые за деньги, лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется коррупцией и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, это явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.
Все они числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Депутат просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.
Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).

Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель , который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ , пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось.
Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Для полного понимания советуем ознакомиться с этим (Цена спасения ).
Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским\Коломойским и ведет свою игру.
Зеленский пытается контатаковать, но указ №774 / 2019 от 25 октября , был не к месту и не вовремя
Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов собирающихся свидетельствовать в САП этого не делать, или по крайней мере не узнавать с кем говорили, но видео то в СБУ ...
Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не точто Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.

У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей.

Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру...
Но и это еще не все
Новая линия разлома внутри фракции "Слуг народа" - законопроект №1210, который Зеленский определил как неотложный. Речь идет о изменениях в Налоговый кодекс, с целью добиться на
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....среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ .... задержало представителя главного донора "Слуги народа".

Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).

Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель, который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ, пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось....
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п.с. 29.10.2019 г.В остановке полной секретности, в присутствии Зеленского и Богдана, состоялось заседание парламентской фракции "Слуги народа". В зале были установлены датчики радиоизлучения. Основной тезис Зеленского - "Нужно всем успокоится, обсуждение и полиграф сняли все вопросы. Никто денег не брал. Нужно двигаться дальше". Чиновник Белого дома Виндман рассказал, в чем стенограмма расходится с содержанием разговора Зеленского и Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1687
О двух уголовных делах возбужденных САПом - ни слова. Мажоритарщикам пообещаны субвенции для их округов. непонятно зачем приходил Богдан. Он молчал все заседание. В контексте скандала обсуждалось поведение Рябошапки.
После заседание депутат Поляков заявил что его "заказал" уголовному авторитету коллега по фракции.
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по моему - пипец Трампу - даже республиканцы ради самосохранения от него откажуться уже
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Александер Виндман присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского, потому увидел несоответствия между ее содержанием и текстовой версией. В частности, некорректно интерпретированы фразы Зеленского "mne 42 goda i ya ne lokh", "zub daju", "gadom boodoo", "abyr-valgh" и "dai papirosku - u tebya trusy v zvezdy i polosku"
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а кто-то знает результаты соцопросов в США ? ...... Там Трамп лидирует .. а всьо остальное просто шоу
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Александер Віндман -- син емігрантів з України. Йому вже намагалися зробити закид, мовляв, хоче підіграти Україні. Але на заваді стало його гебрейське походження. (VOA)
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