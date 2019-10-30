 Чиновник Білого дому Віндман розповів, у чому стенограма розходиться зі змістом розмови Зеленського і Трампа, - The New York Times

Про це, як пише Цензор.НЕТ, під час надання свідчень перед Конгресом заявив директор з питань Європи Ради національної безпеки США Александер Віндман, передає The New York Times з посиланням на джерела.
Александер Віндман був присутній при розмові Трампа і Зеленського, тому побачив невідповідності між її змістом і текстовою версією.
За його словами, стенограму розмови робили за допомогою програмного забезпечення, яке розпізнає голос, але аудіозапису не робилося. Тому в тексті могли бути невідповідності, які вимагали виправлення.
Серед неопублікованих частин розмови Віндман назвав, зокрема, заяви Трампа про існування записів, де ексвіцепрезидент США Джозеф Байден обговорює корупцію в Україні, а також згадка Володимиром Зеленським назви компанії Burisma.
Він заявив, що намагався внести необхідні правки в стенограму, але додали не всі.
Видання зазначає, що випущене зі стенограми кардинально не змінює розуміння законодавцями суті розмови. Водночас, підтверджують причини викривача заявити про невідповідність стенограми і реального змісту розмови президентів України і США 25 липня.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Палата представників США проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа в четвер, 31 жовтня.
Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що резолюція, яку винесуть на голосування, "встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника".
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_28.html
"Какое руководство страны - такой и Уотергейт" (c) tZE inform
Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского, касающийся их голосования в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев "Слуга народа"), было осознание высшим руководством режима Зеленского факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов "Слуги народа" внутри партии.
Мирится с этим Зеленский явно не желал и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.
Дело в том, что Корниенко прекрасно знал кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое что спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом , где успешно создал себе еще одну проблему.
Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек подозреваемых в причастности к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В общем все просто, пока Холодницкий чесал репу соображая что же делать, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.
Именно с этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко ...
Задержанные персонажи - это это группа товарищей, которые за деньги, лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется коррупцией и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, это явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.
Все они числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Депутат просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.
Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).
Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель , который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ , пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось.
Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Для полного понимания советуем ознакомиться с этим (Цена спасения ).
Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским\Коломойским и ведет свою игру.
Зеленский пытается контатаковать, но указ №774 / 2019 от 25 октября , был не к месту и не вовремя
Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов собирающихся свидетельствовать в САП этого не делать, или по крайней мере не узнавать с кем говорили, но видео то в СБУ ...
Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не точто Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.
У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей.
Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру...
Но и это еще не все
Новая линия разлома внутри фракции "Слуг народа" - законопроект №1210, который Зеленский определил как неотложный. Речь идет о изменениях в Налоговый кодекс, с целью добиться на
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).
Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель, который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ, пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось....
О двух уголовных делах возбужденных САПом - ни слова. Мажоритарщикам пообещаны субвенции для их округов. непонятно зачем приходил Богдан. Он молчал все заседание. В контексте скандала обсуждалось поведение Рябошапки.
После заседание депутат Поляков заявил что его "заказал" уголовному авторитету коллега по фракции.