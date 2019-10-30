 Українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях, - Коляда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила в середу в Маріуполі на Форумі Єдності.
"Поки українська влада на окупованій території не в змозі виплачувати пенсії, бо ця територія окупована. Окупаційна влада не дає можливості нам здійснювати там будь-яку законну діяльність. У нас немає законних представництв Пенсійного фонду, органів соціального захисту", - сказала вона.
Коляда зазначила, що уряд на цей момент працює над тим, щоб перетин лінії розмежування з непідконтрольними територіями був більш простим і швидким, а процедури отримання виплат на підконтрольній території стали більш зручними.
-Нет, не будем. Там одна вата, навыбирают Гиркиных в Раду. И восстанавливай их за наш счет. И санкции снимут.
-Крым тоже не будете возвращать? Там одна вата, навыбирают Аксеновых, Поклонскую в Раду. Еще оплачивать дотационный Крым за счет Украинцев. И санкции с Московии снимут.
-@#~?
Если честно, то нужно провести референдум, стоит ли вообще в ближайшие 20 лет реинтегрировать ОРДЛО в Украину. Где референдум Зеленое падло которые ты обещал перед выборами?
нелохов в Украине.
My Kyiv
14 хв
Аааааааа!
#Зеленський знову насц... на своїх виборців!
Говорили, що буде безкоштовно - тепер вже 1000 гривень на місяць.
В Слуге народа рассказали об "абонплате" за РРО в смартфоне.
Налоговая даст бизнесу бесплатный софт, но платить за него все же придется
Кассовые аппараты в смартфоне обойдутся украинским предпринимателям от тысячи гривень в месяц:
такова примерная стоимость обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года.
Об этом в интервью LIGA.net рассказала представительница парламентской фракции Слуга народа и один из авторов закона о "тотальной фискализации" Роксолана Пидласа.
Они кормили всю Україну, теперь какие проблем і? Пусть исключительно теперь себя кормят.
пусть сами кормят своих родителей
пять лет ни копейки в пенсийный фонд
плюс переселенцы
которые как пристяжная лошадь
тянут вперёд а голова на сторону
кроме силового решения не будет решения проблем