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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:пенсіонери (240) пенсія (535) Донбас (13443) Коляда Оксана (12)

 Українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях, - Коляда

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявляє, що українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованій території через неможливість вести там законну діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила в середу в Маріуполі на Форумі Єдності.

"Поки українська влада на окупованій території не в змозі виплачувати пенсії, бо ця територія окупована. Окупаційна влада не дає можливості нам здійснювати там будь-яку законну діяльність. У нас немає законних представництв Пенсійного фонду, органів соціального захисту", - сказала вона.

Коляда зазначила, що уряд на цей момент працює над тим, щоб перетин лінії розмежування з непідконтрольними територіями був більш простим і швидким, а процедури отримання виплат на підконтрольній території стали більш зручними.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156779
 
 
 Топ коментарі
 
Коли ті території будуть платити у Пенсійний фонд і для чого працюючим українцям утримувати і платити пенсії російським вбивцям?
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Я в 14 році розмовляв з таким на їхньому сайті. Каже я її заробив. На запитання чи платить лугандон внески в ПФ, нічого не відповів.
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-Донбасс будете возвращать?
-Нет, не будем. Там одна вата, навыбирают Гиркиных в Раду. И восстанавливай их за наш счет. И санкции снимут.
-Крым тоже не будете возвращать? Там одна вата, навыбирают Аксеновых, Поклонскую в Раду. Еще оплачивать дотационный Крым за счет Украинцев. И санкции с Московии снимут.
-@#~?
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Сеня, вот попомнишь мои слова, если мы с тобой конечно доживем до этого (я правда не знаю сколько тебе стукнуло). Все будет похоже в точности как было с ФРГ-ГДР. Пройдет время они сами вспомнят, что они украинцы и будут лезть через забор. Мордор рано или поздно развалится и их некому будет кормить. А холодильник всегда победит телевизор.
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Коли ті території будуть платити у Пенсійний фонд і для чого працюючим українцям утримувати і платити пенсії російським вбивцям?
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Я в 14 році розмовляв з таким на їхньому сайті. Каже я її заробив. На запитання чи платить лугандон внески в ПФ, нічого не відповів.
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Суверинитет страны начинается с контроля над территорией и осуществления функций управления и социальной помощи. Если Украина говорит что Донбасс - это Украина, то где соц обеспечение? Нет денег - нет мартини Українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 3352
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Ей! Чет они забрехались. Нет законных представительств - не проблема быстренько побежали и создали представительства, получив всевозможные оккупационные разрешения, они там не против деньги получать.
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и тут донбассят *****...... ,теперь уже зеленые - а они губу раскатали - 2 пенсии .2 пенсии,только вчера мне рассказывали))))
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Так они в основном и получают по 2 пенсии, только за нашей пенсией приходится ехать на нашу территорию, тут уже хотят там выплачивать.
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да я в нюансах даже знаю - вождь ведь как не как - не все так однозначно)))
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А шош неЛох-42 нахвалявся платити? Балабол?
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Да шо вы гаварите. Зештанмаер вам скажет что нужно урезать украинцам пенсию но тамженашимлюдям пенсии нужно выплатить. Чем больше мы будем платить денег жителям молодых республик тем быстрее они реинтегрируются в Украину.
Если честно, то нужно провести референдум, стоит ли вообще в ближайшие 20 лет реинтегрировать ОРДЛО в Украину. Где референдум Зеленое падло которые ты обещал перед выборами?
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Як можна плати пенсії чи будь-які інші виплати, коли не має можливості встановити перелік людей, які претендують на кошти? За 5 років війни народжувались, помирали, отримували громадянство росіі, виїхали з країни... Нема куди грошей витрачати?
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А как же сивухо, оно же уже всем ОРДиЛовцам пенсии пообещало?
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Ничего страшного. Соберут с не лохов в Украине.


My Kyiv
14 хв

Аааааааа!
#Зеленський знову насц... на своїх виборців!
Говорили, що буде безкоштовно - тепер вже 1000 гривень на місяць.

В Слуге народа рассказали об "абонплате" за РРО в смартфоне.




Налоговая даст бизнесу бесплатный софт, но платить за него все же придется
Кассовые аппараты в смартфоне обойдутся украинским предпринимателям от тысячи гривень в месяц:
такова примерная стоимость обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года.
Об этом в интервью LIGA.net рассказала представительница парламентской фракции Слуга народа и один из авторов закона о "тотальной фискализации" Роксолана Пидласа.
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Пока вся государственная граница не окажется под нашим контролем, говорить не о чем.
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неча всякихтам кормить, свынам самим на жизнь не хватает, а свыни- жывотные священные
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У нас пенсии солидарньіе, потому лугандон должен солидарно платить лугандонским пенсіонерам пенсии из своих поступлений в ПВ.
Они кормили всю Україну, теперь какие проблем і? Пусть исключительно теперь себя кормят.
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Скоро Украина будет выплачивать пенсии бурятам-новоросам!! Спасибо зебанатам!
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а вони з окупований територій відрахування у пенсійний фонд роблять? Ні? Так про що мова?!
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Років через 100 не раніше , коли одужають від ватяної хвороби , та самі захочуть в Україну на наших умовах.
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Нет не делают, пенсии переселенцам-пенсионерам, дети и внуки которых работают на ДЫРУ, платим мы с вами.
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тем переселенцам-пенсионарам, которые вояжируют за пенсией, а живут и обсирают Украину в ДЫРЕ...
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Урежьте пенсии зебилам и уберите субсидии на коммуналку. Вот и решение.
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Никаких пенсий никто не получает, а получают все соц.помощь. А любая соц.помощь может выплачиватся онли на контролируемых территориях. А пенсии так вообще онли гражданам Украины. насколько я помню 52% там паспортом стекломой занюхивало
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Поставте Лугандон в чергу після Ізраїлю. Українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 8739
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Нехай рашка поставить в луганді кольорові принтери у кожному поштовому відділенні. І нехай друкують сєпарам по 2-3-4 пенсії на будь-якому папері.
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Заберите пенсии кто голосовал за Зекоманду и отдайте сепаратистам . Что за проблемы.
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прошло пять лет выросло поколение с другим менталитетом
пусть сами кормят своих родителей
пять лет ни копейки в пенсийный фонд
плюс переселенцы
которые как пристяжная лошадь
тянут вперёд а голова на сторону
кроме силового решения не будет решения проблем
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от нехай клавішник зі своїх оффшорів і відбудовує інфраструктуру там і пенсії платить...нах...вже звикло за півроку нашими податками розпоряджатися, як власним гаманцем...78 мільонів кожного місяця на цього вилупка витрачається!!!на його "вєлопарк", охорону в 20 авто(!!!)...сцикло...і таке інше...чи не зажирно тобі, зєлєЧМОніка??? а на пенсії аж 17 грн. підвищення заклали в бюджет...от щоб хтось не морозило, а за минулі 5 років вдвічи(!!!) мінімалку підвищили , і пенсії неодноразово!!! Це при спустошеній ЗЕКом казні в 2014 році...А тут тільки по рішенню продажних судів коломойші сплачуємо дань за те, що обкрадав державу роками!!! Зверніть увагу, що вже за рішенням судів, сплачуть йому наші кошти!!! не всі його забаганки, а частинами...І ще 57 коп. всього за 1 кВт/год для його ферросплавних спеціальною постановою затвердили!!! Країна працює на коломойшу!!!
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