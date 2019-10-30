 Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.

"Щодо призову, законодавчо ніхто не скасовував призову із 18 років. У законодавчій базі, в законодавчому полі України призов із 18 років збережений. Просто, нагадую, у 2014 році було ухвалено рішення, на мій погляд дуже правильне, не призивати молодих людей до 20-річного віку. Водночас можливість піти служити для тих 18-річних, які хочуть в армію, збереглася й існує досі", - зазначив Поліщук.

За словами Поліщука, ще одним правильним рішенням була відмова від направлення "строковиків" у зону бойових дій, щоб замість цього в тилу готувати з них активний резерв для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко заявив, що управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.

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