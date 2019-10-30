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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2890) призов (165) військовий обов'язок (5)

 Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук

Рішення про відновлення призову в армію з 18 років поки немає, проте закон дозволяє будь-кому охочому цього віку піти служити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.

"Щодо призову, законодавчо ніхто не скасовував призову із 18 років. У законодавчій базі, в законодавчому полі України призов із 18 років збережений. Просто, нагадую, у 2014 році було ухвалено рішення, на мій погляд дуже правильне, не призивати молодих людей до 20-річного віку. Водночас можливість піти служити для тих 18-річних, які хочуть в армію, збереглася й існує досі", - зазначив Поліщук.

За словами Поліщука, ще одним правильним рішенням була відмова від направлення "строковиків" у зону бойових дій, щоб замість цього в тилу готувати з них активний резерв для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко заявив, що управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за 5 років призвали в армію РФ понад 16 тисяч кримчан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156778
 
 
 Топ коментарі
 
Кому служить? Зекапитулянту? Да **** вам в рот
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Тема уклонистов не понаслышке знакома Зе. Поговорите с ним о ней.
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Кому служить? Зекапитулянту? Да **** вам в рот
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Есть 3 звёздочки, пять звёздочек. А что такое четыре звёздочки,капитан что-ли?
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Детки, вы поняли? Бросайте свои смартфоны и учитесь хорошо. А не то у вас будет много возможностей...Всяких.
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Возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась и существует до сих пор, - замминстра обороны Полищук

Полищук , тогда почему Турчиновский мажор уклоняется от призыва , га ? Шо , религия не позволяет Возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась и существует до сих пор, - замминстра обороны Полищук - Цензор.НЕТ 2901
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Тема уклонистов не понаслышке знакома Зе. Поговорите с ним о ней.
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Антип - подлый тип , ты ж не Полищук ... Я ж до Полищука звертався , а не до тебе . Кыш отсюда , бестолочь Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 9712
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Ой , дурненьке ... Мамо , рятуйте . Сходи краще до админчега и скажи шо Куприк снова беспредельничает Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 9452
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Ти чого розкомандувався? В куприку мозку нема. Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 556
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"Можливість піти з 18-ти та обов'язково піти з 18-ти..." Полищук, відчуваєшь різницю?
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всем парубкам надо обязательно пройти этот увлекательный квест по защите батькивщины от внутренних и внешних попозновений
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Ну да во время войны можно и в 12 лет пойти сыном полка.... в Украине всё как то праздно проходит,такое впечатление что нет войны,оккупации и в Золотом солдаты с обеих боков ищут кремлёвское золото Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 1008
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Ребенок пошел в школу в 7 лет. То после 11 класса идти в армию?
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После 11 класса обычно получают высшее образование. В армии ждут тех товарищей кто закончил 9 классов.
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