 "Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у середу, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі.
"Після першого етапу завершення гарячої стадії та припинення вогню, чого, ми впевнені, обов'язково досягнемо найближчим часом, другим невід'ємним етапом є примирення людей, пошук консенсусу", - сказав Президент.
"Скільки потрібно часу, щоб загоїлися рани? Чи може взагалі бути така ситуація, коли в одному купе поїзда коли-небудь зможе спокійно їхати ветеран війни і житель окупованого Луганська, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушений залишатися на тих територіях?" - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що це дуже складний і чутливий "нейрохірургічний" процес.
"Це як ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необачний рух, одна неправильна заява може все перевернути і відновити гарячу стадію конфлікту", - зазначив він.
Відірвала слоніка
Вже не грає на роялі
Нєлохушка Моніка.
- Зелёное?
- Нет! Рябое!
So he waits behind
Writing fifty times "I must not be
So, o, o, o"...
Вопрос в том, что украинцам это точно не надо. Так почему Моника так старается для кацапских ублюдков?
Потому, что уже через полгода правления в Украине у Моники Зеленски падают рейтинги, а через год среди украинцев ей вобще ловить будет нечего.
А облизанные и довольные сепары - это будущий электорат зеленой гопоты.
Вован, кончай нюхать порошок, а то еще космонавтом себя объявишь!!!!
А ты не космонавт, ты Не Лох, 42 года.
Этому совку 42-й год
и таких хоть отбавляй
его работа - иплищем торговать
Стартаперы - братья Шефир.
А эта Зелёная Сопля - напалечная кукла.
При этом проведение массовых "учений" на следующий день после начала разведения сил и средств в Золотом главарь "ЛНР" назвал "логичным". Он заявил об опасности "агрессии со стороны Киева".
Машинист другой страны посулил им вторую пенсию и они нашу страну с огромным энтузиазмом под откос пустили.
Нет уж.
У меня свой поезд, у них свой поезд.
Любителям Квартала- достаточно анала.
так не держи. тебя никто не принуждает. ))))
сам придумал проблему и теперь типа решает ))))))))))))
Судя по комментариям, возврата Крыма и Донбасса никто не хочет.
Может и хочет, но только после зачистки территории от населения . А этого никогда не будет.
Меня банят каждый раз, когда я задаю вопрос "как будем жить после объединения". Мы в каждом будем видеть убийц, они тоже.