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 Політика України
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 Україна стабільно пройде зиму навіть без транзиту газу з РФ, - "Нафтогаз"

Україна стабільно пройде опалювальний сезон навіть за відсутності транзиту газу з Росії і з обмеженням імпорту газу з європейських країн.

Про це на брифінгу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заявив перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Незалежно від погодних умов, незалежно від сценарію, який може розвиватися з транзитом природного газу, групою "Нафтогаз" за участю оператора газотранспортної системи і "Укртрансгазу" неодноразово проводилися навчання, на яких моделювалися різні сценарії як погодних умов, так і різні сценарії споживання. Також ми моделювали і відсутність транзиту, і обмеження імпорту природного газу з європейських країн. Будь-який сценарій підтверджує, що ми стійко проходимо опалювальний сезон", - сказав він.

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За його словами, Україна на сьогодні накопичила 21,7 мільярда кубічних метрів газу в своїх підземних сховищах, тоді як минулого року цей показник становив 17 мільярдів кубометрів.

Присутній на зустрічі міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель додав, що запаси вугілля практично зрівнялися з торішніми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156773
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и прекрасно... И нафиг эту ГТС... Будем и дальше покупать у братьев поляков, словаков, мадьяров... Слава Украине!!!
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Як би ще і без нікчемного "нафтогазу"(((
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Дебільні питання від ботви не потрібні.
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Не гни тут пальці, вирішуючи що кому треба, нікчема.
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Кацапы не знают про это, представляю как расстроятся, опять Украина не замёрзнет.
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Макнули Гончарука в его вранье.

Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук.



https://censor.net.ua/news/3155518/esli_rf_prekratit_tranzit_gaza_u_ryada_gorodov_mogut_vozniknut_problemy_s_otopleniem_goncharuk
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Це ті ж "макателі" котрі не так давно акцію "прикрути" несподівано оголошували. А в сховищах тоді було 10млрд м3 газу.
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видать кизяков и брюшного гаса припасено багато
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Ето если Зекапитулянт не начнет уже етой зимой поставлять газ в ОРДЛО и приднестровье. Почему думаете льготы уже сократили на 1/3, если у нас переполненные газохранилища? Наверное ******* знает больше чем вы но стесняется вам еще сказать.
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Ну а ты как думал ? Если возвращать территории - придется поставлять туда газ, воду, электроэнергию. Можно, конечно, отдать их пуйлу, и тогда пусть рашка поставляет. Ты это предлагаешь ?
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Так в том то и дело что территории мы не вернем а газ воду и свет поставлять будем притом за свой счет. Так. нах. нам ето надо. У Молдовы есть свое приднестровье так они хотябы не кормят его из своего кармана. Нам же предлагают наше принестровье взять на баланс.
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Ну и прекрасно... И нафиг эту ГТС... Будем и дальше покупать у братьев поляков, словаков, мадьяров... Слава Украине!!!
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Поляки погодили з Данією будівництво газогону на 10млрд. кубометрів газу щорічно. Отже, це ще один гвіздок в кацапську домовину.
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у меня в Киеве нету уже несколько месяцев горячей воды и отопления нету до сих пор.
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Для гарячої води поставте бойлер. It's easy.
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Правильно. Все ставьте бойлеры. Пуст электросети и подстанции горят синим пламенем.
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Якщо вони не можуть надати потрібну потужність, то нехай горять. Чи може й далі жити з совковою "нормою" півтора-кіловата на помешкання? У США також так? Україна стабільно пройде зиму навіть без транзиту газу з РФ, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6970
Чи ви з кацапії? Україна стабільно пройде зиму навіть без транзиту газу з РФ, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6970
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Tommy Lee, это 21 век Киев. жесть! а отопление буржуйку мне поставить и дрова тут топить???
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Індивідуальне опалення. Не проблема. Чи ви й далі будете опалювати Земну кулю, тягнучи теплотраси на кілометри? Не цікавилися як у США та Європі? Поцікавтеся.
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наверно пройдет, так как эта конченая контора не обеднеет, кинули с акционным газом ,как впрочем и ожидалось, теперь его цена с транспортировкой 6,80, а покупал за 5,80, если не хочешь брать акционный , то кидай еще денег на основной счет и покупай по 6,12, так эти с уки нас имеют
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