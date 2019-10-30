 Україна стабільно пройде зиму навіть без транзиту газу з РФ, - "Нафтогаз"

Про це на брифінгу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заявив перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Незалежно від погодних умов, незалежно від сценарію, який може розвиватися з транзитом природного газу, групою "Нафтогаз" за участю оператора газотранспортної системи і "Укртрансгазу" неодноразово проводилися навчання, на яких моделювалися різні сценарії як погодних умов, так і різні сценарії споживання. Також ми моделювали і відсутність транзиту, і обмеження імпорту природного газу з європейських країн. Будь-який сценарій підтверджує, що ми стійко проходимо опалювальний сезон", - сказав він.

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За його словами, Україна на сьогодні накопичила 21,7 мільярда кубічних метрів газу в своїх підземних сховищах, тоді як минулого року цей показник становив 17 мільярдів кубометрів.

Присутній на зустрічі міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель додав, що запаси вугілля практично зрівнялися з торішніми.