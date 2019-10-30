 Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через ProZorro, - Мінекоенерго

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

"З прийняттям постанови, із резерву держава формуватиме лоти. Наприклад, у Київському водосховищі не розподілені 15% ліміту, цього року це 170 тонн риби: з цього обсягу будуть сформовані лоти по 5% від цього ліміту, їх виставлять на онлайн-аукціоні через платформу ProZorro", - йдеться в повідомленні.

"Інакше кажучи ресурс, який можна використовувати, а це близько 2000 тонн квотованих видів просто-напросто був не розподілений. Тому не приносив нашій економіці ні копійки", - зазначили в міністерстві.

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Запуск продажу дозволів на вилов риби має побороти корупцію в системі видачі дозволів на цю діяльність, адже зараз такі дозволи видає спеціальна комісія, яка може як узгодити дозвіл на вилов риби, так і відмовити, що створювало умови для вимагання хабарів.