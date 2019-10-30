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 Суспільство
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Все про:риба (92) Мінекології (93) риболовля (28) Prozorro (90)

 Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через ProZorro, - Мінекоенерго

Кабмін схвалив постанови Мінекоенерго і запустив функцію продажу дозволів на вилов і розведення риби за допомогою системи Prozorro.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

"З прийняттям постанови, із резерву держава формуватиме лоти. Наприклад, у Київському водосховищі не розподілені 15% ліміту, цього року це 170 тонн риби: з цього обсягу будуть сформовані лоти по 5% від цього ліміту, їх виставлять на онлайн-аукціоні через платформу ProZorro", - йдеться в повідомленні.

"Інакше кажучи ресурс, який можна використовувати, а це близько 2000 тонн квотованих видів просто-напросто був не розподілений. Тому не приносив нашій економіці ні копійки", - зазначили в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питанні підписання угоди з РФ на вилов риби в Азові МЗС посилається на Конвенцію ООН

Запуск продажу дозволів на вилов риби має побороти корупцію в системі видачі дозволів на цю діяльність, адже зараз такі дозволи видає спеціальна комісія, яка може як узгодити дозвіл на вилов риби, так і відмовити, що  створювало умови для вимагання хабарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156770
 
 
 Топ коментарі
 
И толк если 1 купит, а 20 нет?
И с хуя я должнен платить что-то? Типа святейший вельмишановный рошен 1 распространяет благодать и без нее рыба не росла?
Если и платить то за частные ставки.
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Бо розводить 73 зелохів недостатньо Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через ProZorro, - Мінекоенерго - Цензор.НЕТ 5526
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итак рыбы нет , они ее вообще хотят убить.......нужен мораторий , на промышленный лов. Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через ProZorro, - Мінекоенерго - Цензор.НЕТ 5987
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А В Мариуполе "разрешение на вылов рыбы" дает рыбинспекция.Заплатил и лови.Это "крыша" называется.Причем мелких браконьеров штрафуют а тех кто сетями и тралами охраняют...Это они так понимают реформу.
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И толк если 1 купит, а 20 нет?
И с *** я должнен платить что-то? Типа святейший вельмишановный рошен 1 распространяет благодать и без нее рыба не росла?
Если и платить то за частные ставки.
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Каким боком то, что происходит в Украине касается тебя пацак🐐?
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не пойму этот кивастайл на "прозоро"..помойка помойкой..
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Краще би дозволили би усім безкоштовно розводити рибу, а брали би лише маленький відсоток від реалізації.
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це добре ... але мене цікавить інше .. якщо я викопаю придик для карпів кої, та ще зупущу туди осетра та таке інше ... то мені тре ще й купувати якісь дозволи на це ?
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а через какой орган будут продавать квоты по разведению и вылову свыней?
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Почему-то молчат, что вме эти Прозорро по вылову рыбы нужно согласовывать с Путиным!!!
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Що, наступний етап - розведення риби? Здобули разом...
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Коммерческий вылов в наших условиях ...
Когда в последний раз запускали малька в Днепр?
А серьезно брались за браконьеров?
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