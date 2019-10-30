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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7633) освіта (641) Міносвіти (520) Донбас (13443) Новосад (27)

 Абітурієнтам із Криму та ОРДЛО потрібно надати право вступати не лише до визначених державою закладів вищої освіти, - Новосад

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявляє про необхідність надати право абітурієнтам з непідконтрольних територій Донбасу і Криму вступати не лише до спеціально визначених закладів вищої освіти на підконтрольній території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в середу в Маріуполі на Форумі Єдності.

"П'ять років ми надаємо право абітурієнтам з непідконтрольних територій Донбасу і Криму вступати до обмеженого переліку закладів вищої освіти. Ті, хто вступає з Криму, мають доступ у такому південному поясі, в Миколаєві і Херсоні та інших південних областях, а ті, хто вступає з окупованого Донбасу, вступають за цією спрощеною процедурою лише до переміщених закладів вищої освіти. Мені здається, що за п'ять років така сегрегація себе потроху вичерпує, і ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів", - сказала Новосад.

Міністерка, зокрема, вважає, що для цієї категорії абітурієнтів необхідно надавати право вступати не лише до визначених державою закладів вищої освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році через освітні центри в українські виші вступили понад 1,8 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Новосад

Водночас глава відомства зазначила, що важливим залишається питання підготовки абітурієнтів з непідконтрольних територій до вступу до українських закладів вищої освіти. Серед іншого, за словами Новосад, також потребує врегулювання питання ефективної роботи переміщених закладів вищої освіти, оскільки не всі вони демонструють хороший результат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156767
 
 
 Топ коментарі
 
тільки після проходження служби в ЗСУ, і нехай поступають.
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Тада. И вобще дать детишкам врагов Украины льготы для поступления, а украинцев отодвинуть на второй план.
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Українську мову міністр освіти Новосад не знає :
Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 3869
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тільки після проходження служби в ЗСУ, і нехай поступають.
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Своих детей посылай служить.
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Я не трус, но я боюсь. И да, я бы сделал всё, что бы мои дети не пошли служить. Ну а если сами захотят, то в голове у них ветер и это уже не исправить даже ремнём.
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діти інших батьків які служать чим гірші від твоїх? нічим.
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не пошли служить... не платить налоги, не учить язык... Но субсидию, бесплатное все и зарплату в 4000евро государство обеспечить обязано!
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Так скоро Украина будет защитывать им военную службу в разейской армии. Ето окупация Украины, Карл. Украинцы не имеют никаких прав а окупанты будут хозяевами расхаживать.
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Українську мову міністр освіти Новосад не знає :
Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 3869
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нужно ей на страницу отослать. пусть ознакомится.
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Тада. И вобще дать детишкам врагов Украины льготы для поступления, а украинцев отодвинуть на второй план.
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Роися им дала паспорта. Вот хай на Роисе и учатся, как могут.
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не толлерантно конечно - но справедливо
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Вступні додаткові іспити та навчання - на українській мові... з попереднім повним ЗНО... які питання)))
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Як вони будуть навчатись коли у них рускаязичная чєлюсть.
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А питання володіння мовою навчання вирішене? Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 9194 А тестування для поступлення вони ДЕ здаватимуть? Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 9194 Хто і як набрані бали буде оцінювати і перевіряти? Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 9194 А поступатимуть вони лише на безкоштовне навчання (і забиратимуть квоти наших дітей) чи з ******* на платне? Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 9194
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Ага, їх мами та папи топтали українські прапори, звали *****, не пускали ЗСУ на кордон з кацапами, обзивають нас лохами за те що платим їм пенсії, то щей й їхніх чад будемо за свій рахунок навчати...
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я только за ... на годичное подготовительное отделение с предоставлением общежития и дальнейшим правом поступления в вуз на общих основаниях
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Чому мої онуки гризуть граніт науки, готуючись до ЗНО, а "пастраждалиє ат вайни" мають вступати на пільгових умовах? Та ще й пропагувати тут русскій мір? На жаль, такі випадки не поодинокі.
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Ну вот и случилось. Капитуляция Украины во всей красе. Мало того что Украина признала дипломы выданные террористами так еще и льготы им при поступлении в наши ВУЗы. А может их еще и на работу будут заставлять брать по льготному принципу с повышенной зарплатой? Нах. мне вам даунбас если даунбаситы будут иметь больше прав чем мои дети.
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Це знову демагогія, бо вони мають право поступати у всі українські виші, але мали квоту в деяких вишах.
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а жопу облизать им не надо ? Чем ребенок из Львова,Днепра,Киева хуже ? Тем что не дамбанутый ?
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Я не понял! Судя по фотке- тётя не очень замужем, верно? А шо ш такое??? Наверное, не умеет ездит на самокате... Но, наверняка,- завербована. Вот тока кем? А можэ- работает на всех троих? Вот поэтому: "у 2012-2013 роках, в рамках Українсько-Канадської Парламентської Програми, Ганна Новосад стажувалась в аналітичних центрах Іспанії та Чехії."(с)
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Андрюха - она на фотке лучше чем в реале - но я так понял - ты переживаешь, шоб она таки не шпионила? - государственник ты наш)))))
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Не. Таки в 29 лет положено быть немножко замужем. Я, к этому моменту, например, уже в третий раз женился. А она... Потому, включаем логику: если нет необходимости няньчить детей и готовить закуску мужу... то остаётся- таки шпионить. Хотя... можэ у неё есть 4 кота дома! Тогда- ладно.
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Я кажу (правда вже не з таким запалом), що Донбас це Україна... Навіть боюсь уявити, що вкладено в голови майбутніх абітуріентів з Донбасу за 5 років війни.
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Вам нужно было послушать что у нас в Киеве в школах творится с етими носителями рузького мира. Мало того что школы переполнены и в класах по 40 учеников вместо 25 как было до 2014, так еще кацапки в коридоре визжат на учителя что уроки не ведутся на рузьком языке и их дети ничего не понимают на бендеровской мове.
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То все паства кацапського сатанату . Подивіться що їх батьки пишуть в своїх акаунтах , як вони активно ходять " бессмертным полком " 9 травня - зомбована вата новінським.
Даю посилання на такий акаунт --вони кияни чекають пуйла...(((
https://1julietta.livejournal.com
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хватит и церковно-бурсацкого, а для громадян высшее образование це лишнее, будищим евро сиделкам, прачкам, сантехникам и сборщикам клубники оно ни к чему
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не мы с русни пример брать не собираемся - бягут холопы и бягут сильно - не то шо у нас))
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ОРДЛО вже дали право голосувати , жопоблок продавив закон , і що з того вийшло ? --вибрали зедебіла, гіршого від овоча . Бетоном залити по лінії розмежування , і не впускати !!
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Вот так вот, народ, в Украине для того чтобы получить привилегии нужно стать сепаратистом.
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Після 5 років окупації нам досить цієї вати, потрібно допомагати нашим дітям поступати.
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Абітурієнтам із Криму та ОРДЛО, пропоную видавать дипломи відразу після подачи заяви на вступ,
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Я до 6-го класса, учился в школе, с преподаванием на украинской мове, из 30-ти, их было две в городе. Потом меня перевели в русскоязычную школу, и я этим крайне доволен, т. к. мова, по-жизни, мне не пригодилась, так, чисто постебаться.
Я к чему, на скажу про дончан, был там 40 лет назад, на соревнованиях, а вот крымчане учиться в Украину точно не поедут. В Крыму в каждой школе есть классы с преподаванием на украинском, классы есть, а учеников нет. В симферопольском универе им. Вернадского, есть украинский факультет. Факультет есть, а студентов там нет. Не востребовано это, поэтому ставить какие-то условия для поступления, это что-то от Петросяна.
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