 ВАКС відклав розгляд справи Омеляна до 18 листопада

Сьогодні Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в судовому засіданні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
Нагадаємо, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 і ст.366-1 КК. Він обвинувачується в тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень.
Конечно, клоунский режим такого никогда не простит.