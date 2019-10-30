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 Суспільство
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Все про:декларація (586) Омелян (551) Антикорупційний суд (479)

 ВАКС відклав розгляд справи Омеляна до 18 листопада

Кримінальне провадження стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого звинувачують у недостовірному декларуванні, продовжать розглядати 18 листопада.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в судовому засіданні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Нагадаємо, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 і ст.366-1 КК. Він обвинувачується в тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спочатку тобі кажуть робити реформи, але після першої перемоги ЗМІ називають тебе "ґвалтівником і корупціонером", - Омелян

ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156765
 
 
 Топ коментарі
 
это просто возмутительно! судебные преследования отца украинского гиперлупа просто не допустимо в условиях, когда гыперлуп конотоп-жмеринка еще не построен, рки прочь от амеляна!
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Да, как же я забыл ! До "Слуги народа" интернета не было; население пользовалось голубиной почтой ! ВАКС отложил рассмотрение дела Омеляна до 18 ноября - Цензор.НЕТ 9250
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Под руководством Омеляна построено и/или отремонтировано 7000 км дорог.
Конечно, клоунский режим такого никогда не простит.
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так вони тирнет створили для українців! а Ви кажите!
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І ці відібрані міжнародними єкспєртами суддяри тягнуть резину. Мєнталітет не змінити.
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Да, как же я забыл ! До "Слуги народа" интернета не было; население пользовалось голубиной почтой ! ВАКС отложил рассмотрение дела Омеляна до 18 ноября - Цензор.НЕТ 9250
 показати весь коментар
 
 
это просто возмутительно! судебные преследования отца украинского гиперлупа просто не допустимо в условиях, когда гыперлуп конотоп-жмеринка еще не построен, рки прочь от амеляна!
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руки прочь от героя прекратившего пассажирские перевозки с россией ... дякую за гиперлуп
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Омелян... всегда я ненавидел эту тварь. Правда, чуток менее, чем Ведьму-Супрун.
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Да сбить с этого сказочника 100 млн и пускай берет лопату и зарабатывает себе на жизнь!
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