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 Політика України
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Все про:документ (155) зникнення (89) Нацагентство з повернення активів (52) АРМА (17)

 З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування"

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) заявляє про зникнення у відомстві десятків розпорядчих документів щодо арештованого майна.

Про це повідомляється на сайті АРМА, передає Цензор.НЕТ.

"28 жовтня стало відомо, що кілька десятків розпорядчих документів (наказів та інших документів) АРМА не перебувають за місцем їхнього зберігання в АРМА. Ці документи стосуються управління арештованим майном. За цими фактами 29 жовтня було розпочато дисциплінарні провадження із відстороненням від виконання службових обов’язків деяких працівників АРМА; стартувало службове розслідування. За результатами дисциплінарних проваджень та службового розслідування в Агентстві складуть відповідні висновки. У разі підтвердження втрати документів ці висновки будуть надані до правоохоронних органів для ухвалення рішень у межах їхньої компетенції", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА розірвало договір із фірмою, що керує "Межигір'ям", директор якої пов'язаний з ексрегіоналом Мураєвим

"Варто звернути увагу, що до 8 листопада цього року аудиторська компанія проводить зовнішній аудит діяльності АРМА. Також у листопаді цього року заплановане оцінювання результатів діяльності керівника АРМА в СКМУ. Уряд та парламент вживають заходів зі створення комісії із зовнішнього контролю АРМА. Зрештою, найближчим часом розпочнеться перевірка АРМА Рахунковою палатою. Ці обставини можуть свідчити про умисний характер дій певних осіб, приховування зазначених документів, з метою створення штучних перешкод діяльності АРМА та дискредитації останнього перед органами контролю та аудиту", - додали в АРМА.

Нагадаємо, АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що займається розшуком активів, отриманих злочинним шляхом, а також управлінням активами, арештованими у кримінальних провадженнях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156763
 
   
 Топ коментарі
 
І це вони ще на електронний документообіг не перейшли! Ось як перейдуть, то взагалі ні хто кінців ніколи не найде, ще й спитати буде ні з кого!
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нелох заныкал
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А вот здесь уже должна стартовать расстрельная команда что б полученные взятки не пригодились
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це проделки путена.никак не хочет ахрессор,.шобы незалэжная украйна все таки стала незаможной
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І це вони ще на електронний документообіг не перейшли! Ось як перейдуть, то взагалі ні хто кінців ніколи не найде, ще й спитати буде ні з кого!
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Костя, ти просто НУЛЬ. З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування" - Цензор.НЕТ 3035 Якраз при електронному документообігу знищити документ або "підправити" НЕМОЖЛИВО З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування" - Цензор.НЕТ 9596
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Протоколи поліції пропадають якщо треба в електронному обороті, ще пропадають оціночні акти в базі данних таможні коли завозиться товар по заниженній вартості...
Що саме там неможливо вніс зміни в базу данних і в архів і все, а при створенні добавив липовий лічильник номера документа, який в кінці квартала міняє всі номера з липових на нормальні архівні, схема давно опрацьована.
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Це означає, що сама система так і зроблена, щоб можна було це робити. В нормальному ел. документообігу документи щезнути не можуть - там просто функція видалення файлу заблокована. А якщо в документ вносяться зміни, то ці зміни чітко фіксуються по даті і виконвцю і ВСІ попередні варіанти документів зберігаються.
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Лєрка в ЛондОні та її падєльнікі занервували З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування" - Цензор.НЕТ 8103
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Угу, шампань стаканами от радости заливаются .
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Еще одна Рога и копыта , созданная при шоколаднике, показала результат .
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Ищите у Портнова..

А помог ему ТРУБА. Теперь они этими документами начнут торговать
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На цьому майні люди будинки в європі купляють, з цим ніхто не буде наводити порядок.
Вивід з під ареста або продаж його по заниженній вартості найбільша стаття доходу виконавчої, юристів в темі і суддів. Ніхто там нічого рішати не буде зберуть з попередників пеню за кожен загублений документ і справа загрузне десь по дорозі...
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При Порошенко такого не було..

Луценко би не допустив.. З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування" - Цензор.НЕТ 5821
розслідувань щодо спижженого держмайна..
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даже если это агентство действовало в правовом поле, мало кто о нем знает, что это такое, какая его функция, поэтому всем будет пох, что там происходит, даже если все там повесятся. государство не семья, тут действуют другие правила.
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