 З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування"

Про це повідомляється на сайті АРМА, передає Цензор.НЕТ.

"28 жовтня стало відомо, що кілька десятків розпорядчих документів (наказів та інших документів) АРМА не перебувають за місцем їхнього зберігання в АРМА. Ці документи стосуються управління арештованим майном. За цими фактами 29 жовтня було розпочато дисциплінарні провадження із відстороненням від виконання службових обов’язків деяких працівників АРМА; стартувало службове розслідування. За результатами дисциплінарних проваджень та службового розслідування в Агентстві складуть відповідні висновки. У разі підтвердження втрати документів ці висновки будуть надані до правоохоронних органів для ухвалення рішень у межах їхньої компетенції", - йдеться в повідомленні.

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"Варто звернути увагу, що до 8 листопада цього року аудиторська компанія проводить зовнішній аудит діяльності АРМА. Також у листопаді цього року заплановане оцінювання результатів діяльності керівника АРМА в СКМУ. Уряд та парламент вживають заходів зі створення комісії із зовнішнього контролю АРМА. Зрештою, найближчим часом розпочнеться перевірка АРМА Рахунковою палатою. Ці обставини можуть свідчити про умисний характер дій певних осіб, приховування зазначених документів, з метою створення штучних перешкод діяльності АРМА та дискредитації останнього перед органами контролю та аудиту", - додали в АРМА.

Нагадаємо, АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що займається розшуком активів, отриманих злочинним шляхом, а також управлінням активами, арештованими у кримінальних провадженнях.