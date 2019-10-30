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Все про:бізнес (382) кіно (432) Одеса (2147) Ткаченко Олександр (41) Вавриш (8)

 Скандальний забудовник Вавриш зізнався, що нардеп Ткаченко є його партнером по Одеській кіностудії. ДОКУМЕНТ

З 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер Андрій Вавриш, який дружить з нинішнім керівником Офісу Президента Андрієм Богданом. Його партнер по кіностудії - ексгендиректор "1 + 1 медіа", а нині нардеп Олександр Ткаченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Андрій Вавриш розповів в інтерв'ю програмі "Он воно як" (Bihus.Info).

Половина акцій Одеської кіностудії належить Міністерству культури України.

"Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей об’єкт, проводимо переговори зі студіями, які здійснюють виробництво фільмів, - каже Андрій Вавриш. - На сьогодні виробництво кіно вже трошки відрізняється від того, що було раніше. Зараз це багато в чому постпродакшн. І цей постпродакшн - звук, відео, чи, скажімо, дизайн, вони вже можуть виготовлятися в офлайні. Не потрібно бути на самому знімальному майданчику".

Ще на початку 2018-го в кіностудії був лише один приватний співвласник - ТОВ "Нова кіностудія" (49,99%) з орбіти Олександра Ткаченка.

Наразі приватна частка поділена між двома українськими юрособами, частково записаними на закордонні компанії. 25% і 24,99% акцій кіностудії належать відповідно ТОВ "Медіа коворкінг" і ТОВ "Нова кіностудія".

Також дивіться: Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує. ВIДЕО (оновлено)

"Це недешево," - так Андрій Вавриш відповів на запитання про те, скільки коштувала йому частка в кіностудії.

Офіційно ані Олександр Ткаченко, ані Андрій Вавриш не зазначені в держреєстрі власниками чи кінцевими бенефіціарами "Одеської кіностудії.

ТОВ "Медіа коворкінг", яка з минулого року володіє чвертю кіностудії, належить панамській компанії "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А." (на неї записана і українська делевлоперська компанія "Сага Девелопмент" на чолі з Вавришем), а також юристу Дмитру Овсію.

"В цьому проєкті я попросив його представляти мої інтереси," - розповів Андрій Вавриш про роль Овсія в засновниках.

Другий приватний співвласник кіностудії - ТОВ "Нова кіностудія" - записаний на британську CINEMA LOVE LTD. У вересні 2019-го в британському реєстрі з’явилася інформація про припинення з серпня повноважень Олександра Ткаченка як особи зі значним контролем в цій британській компанії, що може бути пов’язаним з обранням його народним депутатом.

Також дивіться: Компанія водія Богдана і Вавриш будуватимуть новий ЖК на землі МВС в Києві, - "Bihus.info". ВIДЕО

Скандальний забудовник Вавриш зізнався, що нардеп Ткаченко є його партнером по Одеській кіностудії 01

На уточнювальне запитання під час інтерв’ю (жовтень 2019), чи належать Вавришу і Ткаченку по 25% кіностудії, Андрій Вавриш відповів: "Так-так".

Нагадаємо, у 2010-2015 рр. Андрій Вавриш працював заступником директора департаменту в Київській міськадміністрації.

Дивіться також: Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156762
 
 
 Топ коментарі
 
Святые люди пришли к власти...нимбы только не протирают свои... Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии - Цензор.НЕТ 7052
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Тому що дивляться "Геббельс + Геббельс" слуги Бени Ткаченка.
Там цього не розказують і не показують.
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Выражение - "Кино какое-то" уже потеряло в Украине иносказательность...
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Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии. ДОКУМЕНТ
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Це добре відомо, але чому 16,5 киян підтримують цього зебіла зрозуміти неможливо.
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Тому що дивляться "Геббельс + Геббельс" слуги Бени Ткаченка.
Там цього не розказують і не показують.
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Святые люди пришли к власти...нимбы только не протирают свои...
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Німби, тобто роги, замасковані під Німби їм протирає 73 відсотки зебілів
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Ну если девелоперы влезли в ОДЕССКУЮ КИНОСТУДИЮ, то студии - хана
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Для форумчан всего мира, но не бывавшим в Одессе, объясню- ЗНАМЕНИТАЯ ОДЕССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КИНОСТУДИЯ находится НА САМОЙ ДОРОГОЙ ЗЕМЛЕ . Французский бульвар вдоль моря в центре города.
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА стоит того, чтобы девелоперы угробили киностудию . КОРОЧЕ ИЗРАИЛЬСКИЕ ЦУКИ ( НЕ ОДЕССИТЫ) подняли руку на святое!
Вот Голливуд имеет площади для съемок. Жто целый город.
А вот одесситы долдны распрощаться с киностудией,ТОМУЩО ЗАСТРОЙЩИК ВАВРАШ С ТКАЧЕНКО УДЕ ПОСЧИТАЛИ БАРЫШИ ОТ СТРИТЕЛЬСТВА ВМЕСТО СТУДИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ВИДОМ НА МОРЕ
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По законам рейдерства - сначала жертву ( в данном случае Знаменитую Одесскую киностудию) НАДО ОБАНКРОТИТЬ.
Такие расследования журналистам не по зубам
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надо там срочно снимать следующее продолжение великого фильма под названием зельоный козак
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бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд."Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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По инсайдерской информации , Беня серьезно по обносился , живя в ЕС и имея судебные проблемы.
Теперь он рвется ко всем проектам , ГДЕ МОЖНО УРВАТЬ
Протолкнуть свою шестерку Ткаченко к киевскому бюджету- ТОЖЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙДЕРСКИЙ ПРОНКТ
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Панама это - регистрация брака в Загсе, а Кипр это - изнасилование...
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Та підвязуйте вже з "Панамою". "13 октября в Панаме зарегистрировали уголовное производство против Портнова. Экс-чиновника времен Януковича подозревают в подаче заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения."
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Пусть быстренько начинают снимать зе-фильм "В бой идут одни нелохи" по одноимённой комедии Моники Четырежды Уклониста!
П.С. Времени осталось немного......
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тем кто любит колбасу и законы лучше не смотреть как они делаются
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Фільми, які отримали найвищі результати у конкурсі на державне фінансування, викинули із переможних місць. Їх замінили іншими - тими, які не були високо оцінені експертами. Серед нових «переможців» опинилась комедія студії «Мамахохотала», яка набрала найменше балів (17-е місце з 22-х). Керівником цієї студії був депутат від «Слуги народу» Роман Грищук.

Фільм, який набрав найбільшу кількість балів «Тарас Шевченко самурай» та фільм, який зайняв 10 місцt у конкурсі Ахтема Сеітаблаєва «Конотопська битва» про те, як у 1659 році українське військо козаків та кримських татар спільно розбили московське військо, яке йшло на Україну викинули зі списку на державне фінансування.


11 вересня міністр культури Володимир Бородянський закликав скасувати результати цього конкурсу. Відтак було ухвалено рішення про перегляд результатів конкурсу - із 101 проєкту, що були в переліку переможців, викинули 55. Конкурс проводила Рада кінематографії та комісія експертів. Там - 70 чоловік, які формуються киноспівтовариством та громадськими асоціаціями.
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