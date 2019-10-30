 Скандальний забудовник Вавриш зізнався, що нардеп Ткаченко є його партнером по Одеській кіностудії. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Андрій Вавриш розповів в інтерв'ю програмі "Он воно як" (Bihus.Info).

Половина акцій Одеської кіностудії належить Міністерству культури України.

"Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей об’єкт, проводимо переговори зі студіями, які здійснюють виробництво фільмів, - каже Андрій Вавриш. - На сьогодні виробництво кіно вже трошки відрізняється від того, що було раніше. Зараз це багато в чому постпродакшн. І цей постпродакшн - звук, відео, чи, скажімо, дизайн, вони вже можуть виготовлятися в офлайні. Не потрібно бути на самому знімальному майданчику".

Ще на початку 2018-го в кіностудії був лише один приватний співвласник - ТОВ "Нова кіностудія" (49,99%) з орбіти Олександра Ткаченка.

Наразі приватна частка поділена між двома українськими юрособами, частково записаними на закордонні компанії. 25% і 24,99% акцій кіностудії належать відповідно ТОВ "Медіа коворкінг" і ТОВ "Нова кіностудія".

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"Це недешево," - так Андрій Вавриш відповів на запитання про те, скільки коштувала йому частка в кіностудії.

Офіційно ані Олександр Ткаченко, ані Андрій Вавриш не зазначені в держреєстрі власниками чи кінцевими бенефіціарами "Одеської кіностудії.

ТОВ "Медіа коворкінг", яка з минулого року володіє чвертю кіностудії, належить панамській компанії "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А." (на неї записана і українська делевлоперська компанія "Сага Девелопмент" на чолі з Вавришем), а також юристу Дмитру Овсію.

"В цьому проєкті я попросив його представляти мої інтереси," - розповів Андрій Вавриш про роль Овсія в засновниках.

Другий приватний співвласник кіностудії - ТОВ "Нова кіностудія" - записаний на британську CINEMA LOVE LTD. У вересні 2019-го в британському реєстрі з’явилася інформація про припинення з серпня повноважень Олександра Ткаченка як особи зі значним контролем в цій британській компанії, що може бути пов’язаним з обранням його народним депутатом.

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На уточнювальне запитання під час інтерв’ю (жовтень 2019), чи належать Вавришу і Ткаченку по 25% кіностудії, Андрій Вавриш відповів: "Так-так".

Нагадаємо, у 2010-2015 рр. Андрій Вавриш працював заступником директора департаменту в Київській міськадміністрації.

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