 Скандальний забудовник Вавриш зізнався, що нардеп Ткаченко є його партнером по Одеській кіностудії. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Андрій Вавриш розповів в інтерв'ю програмі "Он воно як" (Bihus.Info).
Половина акцій Одеської кіностудії належить Міністерству культури України.
"Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей об’єкт, проводимо переговори зі студіями, які здійснюють виробництво фільмів, - каже Андрій Вавриш. - На сьогодні виробництво кіно вже трошки відрізняється від того, що було раніше. Зараз це багато в чому постпродакшн. І цей постпродакшн - звук, відео, чи, скажімо, дизайн, вони вже можуть виготовлятися в офлайні. Не потрібно бути на самому знімальному майданчику".
Ще на початку 2018-го в кіностудії був лише один приватний співвласник - ТОВ "Нова кіностудія" (49,99%) з орбіти Олександра Ткаченка.
Наразі приватна частка поділена між двома українськими юрособами, частково записаними на закордонні компанії. 25% і 24,99% акцій кіностудії належать відповідно ТОВ "Медіа коворкінг" і ТОВ "Нова кіностудія".
"Це недешево," - так Андрій Вавриш відповів на запитання про те, скільки коштувала йому частка в кіностудії.
Офіційно ані Олександр Ткаченко, ані Андрій Вавриш не зазначені в держреєстрі власниками чи кінцевими бенефіціарами "Одеської кіностудії.
ТОВ "Медіа коворкінг", яка з минулого року володіє чвертю кіностудії, належить панамській компанії "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А." (на неї записана і українська делевлоперська компанія "Сага Девелопмент" на чолі з Вавришем), а також юристу Дмитру Овсію.
"В цьому проєкті я попросив його представляти мої інтереси," - розповів Андрій Вавриш про роль Овсія в засновниках.
Другий приватний співвласник кіностудії - ТОВ "Нова кіностудія" - записаний на британську CINEMA LOVE LTD. У вересні 2019-го в британському реєстрі з’явилася інформація про припинення з серпня повноважень Олександра Ткаченка як особи зі значним контролем в цій британській компанії, що може бути пов’язаним з обранням його народним депутатом.
На уточнювальне запитання під час інтерв’ю (жовтень 2019), чи належать Вавришу і Ткаченку по 25% кіностудії, Андрій Вавриш відповів: "Так-так".
Нагадаємо, у 2010-2015 рр. Андрій Вавриш працював заступником директора департаменту в Київській міськадміністрації.
_________________________________________________________________________________________
Це добре відомо, але чому 16,5 киян підтримують цього зебіла зрозуміти неможливо.
Там цього не розказують і не показують.
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА стоит того, чтобы девелоперы угробили киностудию . КОРОЧЕ ИЗРАИЛЬСКИЕ ЦУКИ ( НЕ ОДЕССИТЫ) подняли руку на святое!
Вот Голливуд имеет площади для съемок. Жто целый город.
А вот одесситы долдны распрощаться с киностудией,ТОМУЩО ЗАСТРОЙЩИК ВАВРАШ С ТКАЧЕНКО УДЕ ПОСЧИТАЛИ БАРЫШИ ОТ СТРИТЕЛЬСТВА ВМЕСТО СТУДИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ВИДОМ НА МОРЕ
Такие расследования журналистам не по зубам
Теперь он рвется ко всем проектам , ГДЕ МОЖНО УРВАТЬ
Протолкнуть свою шестерку Ткаченко к киевскому бюджету- ТОЖЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙДЕРСКИЙ ПРОНКТ
П.С. Времени осталось немного......
Фільм, який набрав найбільшу кількість балів «Тарас Шевченко самурай» та фільм, який зайняв 10 місцt у конкурсі Ахтема Сеітаблаєва «Конотопська битва» про те, як у 1659 році українське військо козаків та кримських татар спільно розбили московське військо, яке йшло на Україну викинули зі списку на державне фінансування.
11 вересня міністр культури Володимир Бородянський закликав скасувати результати цього конкурсу. Відтак було ухвалено рішення про перегляд результатів конкурсу - із 101 проєкту, що були в переліку переможців, викинули 55. Конкурс проводила Рада кінематографії та комісія експертів. Там - 70 чоловік, які формуються киноспівтовариством та громадськими асоціаціями.