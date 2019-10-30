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 ГТС після відділення від "Нафтогазу" має залишитися в держвласності, - Гончарук

Газотранспортна система України (ГТС) має залишитися у державній власності після завершення процесу її відділення від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (анбандлінгу).

Про це під час брифінгу, присвяченого початку опалювального сезону, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Газотранспортна система - це дуже цінний актив, який має залишитися в державній власності і під її контролем. Це означає, що ніякі чутки або маніпуляції на тему її можливої ​​приватизації чи відчуження не відповідають дійсності", - сказав він.

Також прем'єр підкреслив, що Кабмін очікує прийняття на цьому тижні у другому читанні і в цілому урядового законопроекту щодо анбандлінгу.

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"Ми очікуємо, що на цьому тижні парламент остаточно ухвалить цей законопроєкт. Це відповідає інтересам України", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156761
 
 
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какие то второстепенные вопросы обсуждаются
надо сдать в аренду международной компании трубу и пусть с пукиным торгуются..
а договорах прописать права на решения по искам нафтогаза к газпрЁму
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надо сдать в аренду международной компании трубу " - и тогда лично ТЫ будешь платить монопольно высокие цены за газ. которые для тебя будет устанавливать иностранец. труба же к твоему дому одна
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Добудують потік 2, тоді взагалі лапу смоктати будете, а так хоч які гроші за транспортування мали...
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с какой стати почтальон назначает цену за содержимое посылки из интернет магазина??
зебилы ВСЕ такие идиоты?
а ценник на транспортировку давно сложился в европе..)))
как и ценник на аренду транспортных средств )))
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"Мы должны все делать быстро, даже если делаем неправильно"- Гончарук на инвестиционном форме в мариуполе.
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ГТС после отделения от "Нафтогаза" должна остаться в госсобственности, - Гончарук" - значит вскорости её ээээ продадут кому-то......возможно Москве через подставные фирмы...или ещё кому-то...

у нас ВСЕГДА если властьимущие говорят: "нужно повинно... мае ... " всё оказывается наоборот
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Наліть туди води і залиште собі дурні,її вже давно треба було віддати в приватні руки якимось американцям чи німцям, то і проблем цих не було.
Скоро це буде купа металобрухту, реформатори недолугі..
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