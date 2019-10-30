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Все про:Коломойський (625) суд (5659) Гонтарева (360)

 Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що не збирається подавати до суду на олігарха Ігоря Коломойського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "НВ".

"Ні, я не збираюся подавати жодні позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно з юрисдикцією, позови треба подавати в Україні. Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви. А кількість судів, які він змусить мене вести, - у мене навіть не вистачить коштів цим займатися", - наголосила вона.

За словами Гонтаревої, Коломойський обрав її "об'єктом своєї помсти, сакральним жертвоприношенням".

"Прочитайте інтерв'ю Коломойського і дайте відповідь на це запитання. Там у нього одна Гонтарева - далі персонажі змінюються. Я вам не можу відповісти чому, я точно знаю, що він обрав мене об'єктом своєї помсти, сакральним жертвоприношенням. Але все це одночасно є погрозою і всім іншим реформаторам", - сказала ексглава НБУ.

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Гонтарева вважає, що Коломойський "обрав її", бо вона була "безкомпромісним реформатором".

"І наша реформа реально вдалася. Так, ми реально зробили те, чим пишається зараз весь світ: і нову монетарну політику, і плаваючий курс, і макрофінансову стабільність, і очищення банківської системи, і трансформацію Нацбанку в сильну інституцію, яку тепер захищає весь світ. Це просто наша success story (історія успіху. - Ред.), яку вони хочуть вбити", - зазначила Гонтарева.

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Нагадаємо, раніше Гонтарева заявляла про погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського.

30 серпня в Лондоні її збив автомобіль.

Пізніше, в ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.

17 вересня будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156760
 
 
 Топ коментарі
 
Фигня какая? Порохоботня скинется Лучшей жабе Вселенной, чтоб она выиграла суд у гада Коломойского. Ведь так, соя?
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"Мы сделали Очистку банковской системы.... " (с) Вот тут я точно верю
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"Мы сделали Очистку банковской системы.... " (с) Вот тут я точно верю
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Ну мвф, всемирный банк, послы большой семерки, лондонская школа экономики верят. Зебил - не верит. Он же не лох какой то.
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Правильно: від банківської системи залишилися лише обчистки.
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Вычещины все помойки черного нала и сомнительных банковских операций по отмыву бабла в офшеры. Шо тебе не нравится? Да, за это заплатили и мы с вами в том числе через курс гривни. А Шо вы хотели? с 2010-го шобла петуховича запустила пазуры в ЗВР и обескровила финансовую систему оставив на счетах государства чуть больше ста тысяч гривень. Такие как беня роздали кредиты на фирмы однодневки за бугром которые им же и принадлежали. Сколько бы на Лерку не лили грязи, нужно отдать должное этой женщине, которая выполнила грязную работу за мужиков.
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Але тепер всі рейдери повернулися і знов ламають Приватбанк, що мені не подобається.
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Ніхрена в них не вийде. Цей банк дофінансований державою на дуже велику суму, належить державі, підтверджено високим судом Лондона який практично назвав беню злодієм, а банк працює стабільно. Ніхера у них не вийде.
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Фигня какая? Порохоботня скинется Лучшей жабе Вселенной, чтоб она выиграла суд у гада Коломойского. Ведь так, соя?
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звичайно клоун ти гороховий.
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Делаешь ставку НБУ 30% и банки помойки закрываются. Ах, да тогда не получится шантажировать банки помойки, чтобы откат тебе занесли за бесплатные деньги считай с которых ни налоги ни военные сборы платить не нада
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Как я понимаю, закончил экономическую школу в трускавце за неделю, с таким пониманием?
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Але, никаких денег нету у банков, все что можно они выводят с экономики или своим фирмам дают. Деньги они от НБУ получают с которым не нада даже депозиты открывать и наличку принимать.
Так зачем нам лишние подсосы? Пускай НБУ кредитирует.
В идеале еще и гарантию вкладов отменить, никто бы не понес вообще в банки таракана или порося деньги при таком раскладе. Были бы деньги в гос.банках онли. Хотят давать кредиты то пускай депозиты завозят или там по меньше процент ставят на ставки. Ах, сложно, такое в ПТУ имени Кравчука не учили? Жаль
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Ну про нехватку средств это 95 КВАРТАЛ отдыхает ...
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>Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Источник: https://censor.net.ua/n3156760
Шоооооо? а как же лучшие в мире прокуроры кумосваты и реформированный суд порошенко?

Поросяботы фаааас, куси ее
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В Україні сьогодні не існує чесної судової системи.
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Почему из Лондона? От кого и от чего прячешься? Подала ли документы на гражданство Великобритании? Баланс расходов и легальных доходов? Остальные вопросы уверен есть у более компетентных!
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Подала документы - ссылка будет, или трепло. как любой зебил? Далее - сейчас к власти пришел олигарх и мега вор, которого она вывела на чистую воду. У тебя есть хоть немного мозгов, хоть на уровне домохозяки (или фракции слуга народа, что примерно одинаково) чтобы ответить самостоятельно на вопрос - чего можно тут опасаться.
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Владимир, вам как эксперту "по всему" и экономике в часности, не кажется ли подозрительным соотношение вашей пенсии к ценам в ближайших супермаркетах?
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Обеднела бабёнка..Неужели Пэця ,её услуги, материально не оценил? Наворовали столько, что Украина из этой жопы, очччень не скоро выберется... Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3993
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Старую пластинку запутил? Сольешся сразу же, как только спросить - а что украли? Или у тебя раз на мальдивы в отпуск поехал - то наворовал?
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Троллятина, барыга иссччо услуги оплачивает? Ещё ни один през воюющей страны, в стане неприятеля, бизнес не вёл, кроме барыги...
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отправьте эту новость в раздел сплетен и гламура ... уже достало их с беней мыло ...
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Роман Донік‏ @donikroman

Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7479

Из жизни пресмыкающихся. Не писал пока эмоции вырували. В эту поездку, в Золотое, когда 72 пригласила его на ужин, Зеленский не поверил, что все что было на столе из солдатского рациона.
Он не знает ничего о новой системе питания.
А приближенные холуи боятся рассказать
Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6670

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Трильона вкрадених Гонтаревою гривнень(40 млрд. дол.) не вистачить, щоб судитись з Коломойським?
Звісно, звісно. Вкрадені міліарди - це брудні гроші. А з брудними грошима не так все просто
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Грусно. Деньги украл а засветить нельзя.
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Надо скинуться а не смеяться над чужим горем. Лерчик, говори номер счета
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Вот еще одна бл*ть из когорты парашенка подтвердила,что суды коррумпированы...
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Саксесс стори под амбреллой.
И на костылях.
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Почитать эту суку, так Украина ей еще и должна осталась, вот мезость Шакаладная.....
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Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры?

Блин, а как же пэдрины судебные реформы и плокулол югик?! Они же уже вроде бы всё устаканили. ))
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боится **** сунуться в Украину,многоватенько за ней черных шлейфов и мутняка.
Пусть ее Интерпол "ищет" и обязательная экстрадиция и суд.
Кстати, какой же бардак ДО СИХ ПОР в НБУ,если откаты по 50 тыщ.$.
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