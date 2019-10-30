 Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "НВ".
"Ні, я не збираюся подавати жодні позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно з юрисдикцією, позови треба подавати в Україні. Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви. А кількість судів, які він змусить мене вести, - у мене навіть не вистачить коштів цим займатися", - наголосила вона.
За словами Гонтаревої, Коломойський обрав її "об'єктом своєї помсти, сакральним жертвоприношенням".
"Прочитайте інтерв'ю Коломойського і дайте відповідь на це запитання. Там у нього одна Гонтарева - далі персонажі змінюються. Я вам не можу відповісти чому, я точно знаю, що він обрав мене об'єктом своєї помсти, сакральним жертвоприношенням. Але все це одночасно є погрозою і всім іншим реформаторам", - сказала ексглава НБУ.
Гонтарева вважає, що Коломойський "обрав її", бо вона була "безкомпромісним реформатором".
"І наша реформа реально вдалася. Так, ми реально зробили те, чим пишається зараз весь світ: і нову монетарну політику, і плаваючий курс, і макрофінансову стабільність, і очищення банківської системи, і трансформацію Нацбанку в сильну інституцію, яку тепер захищає весь світ. Це просто наша success story (історія успіху. - Ред.), яку вони хочуть вбити", - зазначила Гонтарева.
Нагадаємо, раніше Гонтарева заявляла про погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського.
30 серпня в Лондоні її збив автомобіль.
Пізніше, в ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.
17 вересня будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
Так зачем нам лишние подсосы? Пускай НБУ кредитирует.
В идеале еще и гарантию вкладов отменить, никто бы не понес вообще в банки таракана или порося деньги при таком раскладе. Были бы деньги в гос.банках онли. Хотят давать кредиты то пускай депозиты завозят или там по меньше процент ставят на ставки. Ах, сложно, такое в ПТУ имени Кравчука не учили? Жаль
Шоооооо? а как же лучшие в мире прокуроры кумосваты и реформированный суд порошенко?
Поросяботы фаааас, куси ее
Из жизни пресмыкающихся. Не писал пока эмоции вырували. В эту поездку, в Золотое, когда 72 пригласила его на ужин, Зеленский не поверил, что все что было на столе из солдатского рациона.
Он не знает ничего о новой системе питания.
А приближенные холуи боятся рассказать
Звісно, звісно. Вкрадені міліарди - це брудні гроші. А з брудними грошима не так все просто
И на костылях.
Блин, а как же пэдрины судебные реформы и плокулол югик?! Они же уже вроде бы всё устаканили. ))
Пусть ее Интерпол "ищет" и обязательная экстрадиция и суд.
Кстати, какой же бардак ДО СИХ ПОР в НБУ,если откаты по 50 тыщ.$.