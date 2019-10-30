 Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "НВ".

"Ні, я не збираюся подавати жодні позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно з юрисдикцією, позови треба подавати в Україні. Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви. А кількість судів, які він змусить мене вести, - у мене навіть не вистачить коштів цим займатися", - наголосила вона.

За словами Гонтаревої, Коломойський обрав її "об'єктом своєї помсти, сакральним жертвоприношенням".

"Прочитайте інтерв'ю Коломойського і дайте відповідь на це запитання. Там у нього одна Гонтарева - далі персонажі змінюються. Я вам не можу відповісти чому, я точно знаю, що він обрав мене об'єктом своєї помсти, сакральним жертвоприношенням. Але все це одночасно є погрозою і всім іншим реформаторам", - сказала ексглава НБУ.

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Гонтарева вважає, що Коломойський "обрав її", бо вона була "безкомпромісним реформатором".

"І наша реформа реально вдалася. Так, ми реально зробили те, чим пишається зараз весь світ: і нову монетарну політику, і плаваючий курс, і макрофінансову стабільність, і очищення банківської системи, і трансформацію Нацбанку в сильну інституцію, яку тепер захищає весь світ. Це просто наша success story (історія успіху. - Ред.), яку вони хочуть вбити", - зазначила Гонтарева.

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Нагадаємо, раніше Гонтарева заявляла про погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського.

30 серпня в Лондоні її збив автомобіль.

Пізніше, в ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.

17 вересня будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

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