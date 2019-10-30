 "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію

Листування оприлюднило видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у смартфоні нардепа є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам ..." і "Loveeto".
Під час голосування Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять відносини.
Потім Богдан Яременко став листуватися з дівчиною, можливо, іншою:
Яременко: ... умови зустрічі з тобою?
Дівчина: Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика та орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.
Фото: #Букви
Пізніше Яременко підтвердив факт листування, але стверджує, що це була спланована провокація.
"Про провокації. Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми вжили певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив учора провокацію і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування". Це спрацювало. Мисливець за смаленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", - написав нардеп
Зазначимо, що у Богдана Яременка є дружина Вікторія і двоє дітей - дочка і син.
Ананисты, сексуальные машины и во главе НеЛох, 42 года!!!!
Приедет её крыша и сделает ему анал.
По трудам получить нагороду.
Це ж не Кива! Такий депутат,
Напрямую працює з народом!
Той, шо Коля Нєдоносок?
Пока живут совки-шариковы и их отпрыски зебилы, до тех пор ничего в стране не поменяется.
зебилы, не прячьте глаза, вы сделали это вместе.. по вашему - это групповуха, с кем попало, хоть с животными, хоть сепарастами.. дебилы, ***(с)
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
Не бережешь ты себя, Богдан Васильевич. Отдохнуть тебе надо...
Во-вторых, этот имбецил вообще понимает, что этими действиями он дискредитирует одно из главных средств контроля общественности над гос органами - независимые средства массовой информации. И покрывает нарушителей закона и порядка в Верховной Раде, называет их "жертвами". Полный ******.
така: домовляєшся з агентом Катериною, професійним оператором (відомо з якого
каналу), двома свідками (відомо з якої партії), винаймаєш квартиру на 1 год, знімаєш
відео, відправляєш запис по Новой пошті на адресу сайта Букви від імені (кого?когось). Після публікації
збираєш прес-конференцію, демонструєш квитанцію, оригінал відео і двох свідків,
які ВСЕ бачили наживо. Журналюги ридають, вибачаються на колінах і обіцяють
ні-ні-ніколи...ну дофантазуйте. Все. Ото була б провокація!
Но вызывает интерес вот такой вопрос: вот эти вот 100-150 баксов, надеюсь, пойдут нардепу как petty cash, за гос. счет, полагаю?
Ну, не из своего же кармана он заплатит?
Это же проф. издержки?
Так petty cash или нет?
записался добровольцемоплатил любимому нардепу секс по телефону?
Это новые лица, которые не воруют, подымут зарплаты и пенсии и вообще бубочка-масечька моя у-у-у- сю-сю-сю народный президент и прочий бред инфантильной аполитической малахово-домохозяечной биомассы
Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, что есть.
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Но в СН пошли лучшие из тех, кто еще не замарался при прежних властях.
Так что это то, с чем приходится работать Зе после Барыги.
Бо крім бороди та пісюна - там нічого немає.
Однак для Зебіла - цінний кадр.