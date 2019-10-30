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Все про:проституція (81) Яременко Богдан (45)

 "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію

Народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вчора під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався в онлайн-мережі знайомств.

Листування оприлюднило видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у смартфоні нардепа є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам ..." і "Loveeto".

Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 01
Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 02

Під час голосування Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять відносини.

Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 03

Потім Богдан Яременко став листуватися з дівчиною, можливо, іншою:

Яременко: ... умови зустрічі з тобою?

Дівчина: Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика та орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.

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Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 04

Фото: #Букви

Пізніше Яременко підтвердив факт листування, але стверджує, що це була спланована провокація.

"Про провокації. Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми вжили певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив учора провокацію і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування". Це спрацювало. Мисливець за смаленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", - написав нардеп

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Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 05

Зазначимо, що у Богдана Яременка є дружина Вікторія і двоє дітей - дочка і син.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156757
 
   
 Топ коментарі
 
КИВА!)))) Научи Ярему снимать напряжение в зале ВРУ!!!)))))

ДУРНИКИ КОГО ВЫ ПОНАВЫБЫРАЛИ!?))))
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Жінці Вікторії говоритиме про провокацію)))))
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А відповіді йому Моніка Зелінскі строчила? "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 7769
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Вот это партия "Слуга Урода"!!!

Ананисты, сексуальные машины и во главе НеЛох, 42 года!!!!
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Депутат устроил провокацию проститутке ?
Приедет её крыша и сделает ему анал.
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До чого довели країну , що вже дах їде. А фундаМент де, залишився спостерігати ?
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Ополчилися. Треба ж понять,
По трудам получить нагороду.
Це ж не Кива! Такий депутат,
Напрямую працює з народом!
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Это пусть своей женщине рассказывает про провокации. А если она и присутствует (провокация) , то сразу вспоминается бессмертная фраза из фильма "Сережа" : "Дядя Петя (Богдан), ты дурак?"
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Да это он с Богуцкой переписку вел.а возраст она занизила,чтоб клиентов больше было)
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Троещина проголосувала за це ЧМО замість Іллєнка, бо у цього ЧМО був "бігбордік зєльонєнькій"! "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 7617
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Я не зрозумів, на Троєщині так багато проституток серед виборців? ?
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Тепер вже морозиться, шо то провокація була
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....может им обьединиться во фракцию, или даже партею какую создать под руководством ильи, ст. майора нквд, любителя нестора погонять? ....прикольно было бы смотреть, как в перерывах толпы коллег из рады вкупе с киевскими шалавами в кулуарах растаскивают извращенцев с мандатами по углам, курилкам и туалетам на часок за сотку баксов.... "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 7616...
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якійсь тупенький Борода міг би взяти гарну помічницю як Колька Ревізор і сімейний бюджет не тратив! чи може він вчительки зарплатню підіймав до 4000$!
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Теперь чтобы искупить свою вину перед партией и западными партнерами, будет вынужден во всех гей-парадах до конца каденции учавствовать. Ну и доказать, что таки была провокация и реально его женщины не интересуют.
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Депутаты -- лучшие люди страны! Президент -- самый лучший депутат. "Большинство ошибаться не может"
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Так вот что значит "страна в смартфоне"!
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Как плебсы перевозбудились, у этих даунов работающих на порохнявую гниду даже времени на онанизм явно нет, все в трудах, все пишут хвалебные оды своему "божку" паяцу петрушке, а иначе 10 ударов батогом, дебилы одним словом. "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 4282
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с такими тупыми отмазками теперь все киевские синеглазки будут знать, шо брать с етого нелоха меньше $500 за час просто стыдно...
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Ти це називаєш "викрутився"? Це позор, а не "викрутився". Вляпався.
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А все починалось з 95 кварталу, потім ківа, а зараз це чмо.
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ну не знаю...было бы похоже на провокацию, если бы он обговаривал такие темы с 10 летним чернокожим мальчиком с лнр...ну а так, обычная бытовуха, обычного мужика....чё он оправдывается?
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он должен другими делами заниматься. он на службе.
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Новыя лица, чо!
Пока живут совки-шариковы и их отпрыски зебилы, до тех пор ничего в стране не поменяется.
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..и это зекомандА выключила "турборежим".. походу, в "турборежиме" и анал не был - табу..
зебилы, не прячьте глаза, вы сделали это вместе.. по вашему - это групповуха, с кем попало, хоть с животными, хоть сепарастами.. дебилы, ***(с)
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порохобот,тебе до смерти шыкаладный зад лизать, а ты возмущаешьшься что у кого то нормальная ориентация "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 2324 абыдна, да?
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зенит-"мальчик в трусиках", ты хоть думаешь, когда пИсаешь в коммент?
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он больше на П похож подстилка зеленообразная
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Тупорылый. Сфотографировали то, чего нет? Нет - это когда нет переписки. А если какие-то ваши дурачки депутаты были словлены раньше, это не значит, что то тоже была провокация
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Ему 48 лет, а выглядит на все 60... Вот что непрестанные труды и заботы о Украине с людьми делают!
"Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 6413

Не бережешь ты себя, Богдан Васильевич. Отдохнуть тебе надо...
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Общение двух представителей древнейших профессий. А чего, проститутки - тоже можно сказать слуги, и тоже - народа
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А нельзя было провокацию более интеллигентную? Теперь задолбется доказывать жене, что это была провокация)))
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На детектор брехни этого жиробаса бородатого! При чем в присутствии жены "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 3457
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Та зачем? Пусть жена разбирается. Не мешайте.
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А чё, норм цены, и человек наверняка хороший 😁
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Во-первых, это какое-то днище устраивать такие шутки-провокации в главном заканодательном органе воюющей страны. Депутаты должны быть образцами для подражания, эталонами морали в обществе. А не зарвавшимися понтовыми пятиклассниками с района.

Во-вторых, этот имбецил вообще понимает, что этими действиями он дискредитирует одно из главных средств контроля общественности над гос органами - независимые средства массовой информации. И покрывает нарушителей закона и порядка в Верховной Раде, называет их "жертвами". Полный ******.
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Нет повести печальнее на свете , чем повесть о Куколде и Джульетте .
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гомик успешно убедил всех что он натурал))
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Да какие провокации , под.епнуться решил подонок , всю партию подставил Мразь.
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Ну, щоб розібратися в цій муйні, потрібно створити тимчасову слідчу комісію. Вилучити переписку, якщо не віддасть добровільно, через мобільного оператора встановити дівчину і запросити на трибуну ВРУ. Повірте, навіть поліграфа непотрібно щодо перевірки правдивості її свідчень. Побачивши таку кількість клієнтів, вона крім показів прочитає безкоштовно лекцію з розділу камасутри.
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Жесть... Один дрочить, другий повій знімає, третього замовили, четвертий замовив😁 Минуло лише два місяці😁 Чомусь я не чув щоб в минулій раді хтось жалівся на те що йому "заглядають через плече"?!
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Будешь рассказывать украинцам о том, что все это было подстроено, что ты знал кто и откуда будет снимать, и т.д. Любитель малинки от зеленых
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И как интернета эта слуга бы искала шлюх? Спасибо зелёному правительству за интернет.))) "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 3740
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Так вот почему им 40 000 грн зп мало, на проституток не хватает.
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Не маю симпатії до зелених, але нічого постидного в даній переписці нема. Ну захотілося чуваку траху, що тут такого.
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Та ладно, потрахатись за гроші коли не має часу на квіти та ресторани нормальний ход.
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Срамного в сей переписке действительно мало,ежели она ведется простым обывателем не на рабочем месте и в нерабочее время..
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Якщо це найбільша провина цього депутата в Раді, то йому потрібно пам'ятник ставити в порівнянні з іншим вороватим збродом.
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На робочому місці, йому платять за знімає повій😁
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Любая мерзость, устраиваемая слугами народа, будет оправдываться "я устроил провакацию".Ну а теперь если посмотреть на все это с другой стороны.Эти уродцы не хотят, чтобы переписка стала доступна общественности, отсюда вывод им есть что скрывать и это не в интересах народа
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Спланована?провокація. Нє-нє. Спланована
така: домовляєшся з агентом Катериною, професійним оператором (відомо з якого
каналу), двома свідками (відомо з якої партії), винаймаєш квартиру на 1 год, знімаєш
відео, відправляєш запис по Новой пошті на адресу сайта Букви від імені (кого?когось). Після публікації
збираєш прес-конференцію, демонструєш квитанцію, оригінал відео і двох свідків,
які ВСЕ бачили наживо. Журналюги ридають, вибачаються на колінах і обіцяють
ні-ні-ніколи...ну дофантазуйте. Все. Ото була б провокація!
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Два гівна з однієї лопати. Все ж такі дядько Ломброзо шось знав....
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Деревенские страсти, куда там Вильяму нашему, Шекспиру.
Но вызывает интерес вот такой вопрос: вот эти вот 100-150 баксов, надеюсь, пойдут нардепу как petty cash, за гос. счет, полагаю?
Ну, не из своего же кармана он заплатит?
Это же проф. издержки?
Так petty cash или нет?
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А ты, ЗЕбобик, записался добровольцем оплатил любимому нардепу секс по телефону?
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Зебилы вы сделали это вместе
Это новые лица, которые не воруют, подымут зарплаты и пенсии и вообще бубочка-масечька моя у-у-у- сю-сю-сю народный президент и прочий бред инфантильной аполитической малахово-домохозяечной биомассы
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Обеспечьте это стадо бесплатными проститутками,что бы они на роботе исполняли свои прямые обязанности,а не дрочили-провоцировали
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"Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет".



Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, что есть.
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нуу, про провокацию расскажешь жене, интересно тебя увидеть после реакции жены
,
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Или выделить им пол часа времени,выключить свет и пусть дрочат в темноте,никого не провоцируя "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 883
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Одной рукой закон строчил,другой )(уй яростно дрочил
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и этого депутата я считала более или менее адекватным на фоне других.... это просто жесть...
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Опозорился сам и опозорил фракцию Зеленского. Гнать.
Но в СН пошли лучшие из тех, кто еще не замарался при прежних властях.
Так что это то, с чем приходится работать Зе после Барыги.
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Это тебе в Британии виднее, что после бараги, бот лахтинский?
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Тепер зрозуміло, чому при Поросяті цьому дурнику не давали ради.
Бо крім бороди та пісюна - там нічого немає.
Однак для Зебіла - цінний кадр.
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