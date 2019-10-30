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 Політика України
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Все про:недоторканність (468) Дубневич (36) Корнієнко (54)

 "Слуга народу" підтримає зняття недоторканності з Дубневича, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" голосуватиме у Верховній Раді за позбавлення недоторканності народного депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Про це в коментарі журналістам у парламенті заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будемо підтримувати зняття недоторканності. І я думаю, що більшість депутатів підтримають інші заходи, якщо прокуратура проситиме про це", - сказав Корнієнко.

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: помилкового декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156756
 
 
 Топ коментарі
 
Ви будете слухати "галубое зе" .
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Сам то ты понимаешь,какой бред написал "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9045? Кто такой Макарон ,чтобы это решать ,сколько там ему осталось президенствовать "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9045Мы же не лохи ,чтобы голубого порохобота портникова слушать ...
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Вітьалій Портніков - Договоренности Макрона и Путина. Дорога в Евросоюз Украине закрыта
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Вітьалій Портніков - Договоренности Макрона и Путина. Дорога в Евросоюз Украине закрыта
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Сам то ты понимаешь,какой бред написал "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9045? Кто такой Макарон ,чтобы это решать ,сколько там ему осталось президенствовать "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9045Мы же не лохи ,чтобы голубого порохобота портникова слушать ...
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...Виталик знает что говорит, все у тому идет, что эвросоюзу этому недолго осталось жить в таком виде, кацапи скупают его верхушку оптом и в розницу...бритты уже ушли, а там и другие потянутся...
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Так недоторканисть вроде бы уже со всех сняли ???
Или , как всегда ???
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как всегда!! только ,,но чуть чуть лучше!!"(если чё спросить у ,,моники"на крайняк 73%подтвердят!!)(просто под лохторат конкретно заточено) "Слуга народу" підтримає зняття недоторканності з Дубневича, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6016 "Слуга народу" підтримає зняття недоторканності з Дубневича, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3822
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они ж и так неприкосновенные уже вроде
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вроде с 1 января 2020 будут непрекосновенные
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так уже ведь сняли со всех депутатов неприкосновенность!
ай, ай, ай, как же так - ничего не предвещало, и вот опять!
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