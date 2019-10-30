EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  266  2
Все про:школа (725) опалювальний сезон (246)

 У селищі Дніпровське школярам продовжили канікули через відсутність опалення в школах

У загальноосвітній і музичній школах і в єдиній амбулаторії селища відсутнє опалення. З цієї причини в школах Дніпровського продовжили осінні канікули ще на тиждень.

Інформацію підтвердила Людмила Міца, виконувачка обов'язків керівника відділу освіти Верхньодніпровської районної держадміністрації. Вимушені додаткові канікули ввели в навчальних закладах, які опалюються котельнею ТОВ "Промтеплопостач", у зв'язку з непогашеною заборгованістю за попередній опалювальний сезон.

Проблемна ситуація з опаленням шкіл і амбулаторії почалася ще в першому півріччі. У квітні поточного року з раптовими перевірками в котельню ТОВ "Промтеплопостач", яка обігріває місцеві школи й амбулаторію, нагрянула прокуратура, тим самим спровокувавши аварію - вони опечатали щиток, а без нього запуск котелень для школи та амбулаторії просто неможливий. Система була не законсервована належним чином і більш як пів року котельня перебувала в аварійному режимі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156755
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Подовжили??? Хм... так канікули лише позавчора почалися
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору