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Все про:Золоте (109) Гайдай_ЛОГА (2)

 Зараз там більш-менш спокійно, - глава Луганської ОДА Гайдай про ситуацію в Золотому

Глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай зазначає, що на цей момент у районі м. Золоте Луганської області, де розпочато розведення сил і засобів, зберігається спокійна ситуація.

"Інформація до нас надходить щодня, ми моніторимо обстріли. Слава Богу, такої ситуації, як у нашого сусіда, в Донецьку, у нас немає... Якихось постійних бойових дій біля Золотого немає", - сказав Гайдай на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава обладміністрації зазначив, що часто буває в районі Золотого і найближчим часом знову відвідає цю територію. "Якщо побачу, що там є якась критична ситуація, я про це обов'язково доповім. Зараз там більш-менш спокійно", - констатував Гайдай.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На ділянці розведення в Золотому ніякого обстрілу не було, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156753
 
 
 Топ коментарі
 
Когда говорят БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ,это как-то непонятно ,верней понятно,что ничего непонятно .. Сейчас там более или менее спокойно, - глава Луганской ОГА Гайдай о ситуации в Золотом - Цензор.НЕТ 622
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Более- менее, но посередине ???
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Когда говорят БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ,это как-то непонятно ,верней понятно,что ничего непонятно .. Сейчас там более или менее спокойно, - глава Луганской ОГА Гайдай о ситуации в Золотом - Цензор.НЕТ 622
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най би йому, падлюці, БОЛЕЕ-МЕНЕЕ чиряк на лобі скочив...
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Можно начать делать ставки!
Будут обстрелы в серой зоне Золотого-4 в течении 30 дней?
Или не будут?
***
Ставлю 100 баксов что будут и даже из тяжелого вооружения.
***
Интересно сколько поставит Министр Обороны?
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У нас более или менее нет войны? А Крым более или менее украинский?
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35 населенных городков и сел Вова отдает сепаратистам( россии)
Отдает так же массу фронтовых коммуникаций .окопы.блиндажи.укрепленные огневые точки.
Мне кажется что это госизмена .

Зараз там більш-менш спокійно, - глава Луганської ОДА Гайдай про ситуацію в Золотому - Цензор.НЕТ 8853
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А мне даже уже и не кажется, а уверенно подтверждается!
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ВСУ и сепары отводят войска зеркально, а серую зону занимает полиция и нацгвардия Украины. Украина не потеряет контроль, а увеличит за счет всей серой зоны.
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Вашингтонский Обком‏ @_Fashington 28 окт.

Зараз там більш-менш спокійно, - глава Луганської ОДА Гайдай про ситуацію в Золотому - Цензор.НЕТ 5159

Офис президента Зеленского необходимо переместить в Золотое.
Самое безопасное место!
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Як це більш менш спокійно? Там же не стріляють? То має бути зовсім спокійно і свято для сепарів! А Сивухо там?
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так более спокойно или менее спокойно и по отношению к чему?
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Яка точна характеристика ситуації: "более или менее спокойно"...
Це так заспокоює, правда?
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Более-менее... Це як? Стріляють, але не попадають?
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звідки він побаче з окопу? може йому сепарвчительки розкажуть ?
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