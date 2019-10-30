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 Політика України
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Все про:Донбас (13443) Арахамія (100) розведення сил (1)

 Я телефонував сьогодні міністру оборони - він каже, що в розведенні військ більш-менш немає перешкод, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що сьогодні телефонував міністрові оборони Андрію Загороднюку щодо розведення військ у Золотому.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я телефонував сьогодні міністру оборони і запитав, чи нормально зараз відбувається весь цей процес, чи за планом. Він каже, що більш-менш немає жодних перешкод. Тобто воно триває зараз, як було заплановано", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі обстрілів на ділянці розведення наші Збройні сили мають усі накази для того, щоб давати адекватну відсіч, - Потураєв

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156752
 
 
 Топ коментарі
 
Команда брехунів в строю оправдалок Нелоха
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ага, более-менее, ну плюс-минус, чуть-чуть обстреляли там, ну парочку наших ранило, можно считать препятствий нет никаких. опять же - ну какие препятствия для нашего ОТХОДА - это ж назад идти, а не вперед, сзади нет никаких препятствий. в принципе более-менее никаких препятствий нет аж до польской границы, ну там несколько рек, карпаты, ну более-менее можно разводить
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а потом окажется, что Арахамию разыграли пранкеры.. а стрельбв как была, так и осталась..
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Команда брехунів в строю оправдалок Нелоха
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ага, более-менее, ну плюс-минус, чуть-чуть обстреляли там, ну парочку наших ранило, можно считать препятствий нет никаких. опять же - ну какие препятствия для нашего ОТХОДА - это ж назад идти, а не вперед, сзади нет никаких препятствий. в принципе более-менее никаких препятствий нет аж до польской границы, ну там несколько рек, карпаты, ну более-менее можно разводить
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препятствие только разведении народа не все хавают вашу лапшу.
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а потом окажется, что Арахамию разыграли пранкеры.. а стрельбв как была, так и осталась..
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Шо за дебильное выражение ,БОЛЕЕ-МЕНЕЕ,это чтобы можно было легче спрыгнуть с темы и не отвечать за базар ? Я звонил сегодня министру обороны - он говорит, что в разведении войск более-менее нет препятствий, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5620Но мы же не лохи ,врубаемся ...
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кто то может объяснить?? что такое:более-мене??во время войны ? (мощные ,,политики"как в прочем и во всём остальном!!) Я звонил сегодня министру обороны - он говорит, что в разведении войск более-менее нет препятствий, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1532
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"Я позвонил сегодня министру обороны и спросил, нормально ли сейчас идет весь этот процесс, по плану ли. Он говорит, что более или менее нет никаких препятствий. То есть оно идет сейчас, как было запланировано", - сказал Арахамия

Арахамия , ты шо спикером у министра обороны подрабатываешь ? Хде снижение комуналки для народа , га Я телефонував сьогодні міністру оборони - він каже, що в розведенні військ більш-менш немає перешкод, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3710
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Анекдот про более-менее
-Гиви,сколько будет дважды два
-Ну где сэм-восэм
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Как там бюджет на следующий год, выживим? Ну более-менее...
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Что то новое в лексиконе военного командования " более менее" а если "менее более" Песец полный.
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Угу, есть понятие выход мины со ствола миномета, есть понятие прилета мины по баллистической траектории . Но понятия более меннее.... Мина, что на орбиту вышла? Тупорылые ЗЕленые идиоты. Тьху! Я телефонував сьогодні міністру оборони - він каже, що в розведенні військ більш-менш немає перешкод, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4563
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Я телефонував сьогодні міністру оборони - він каже, що в розведенні військ більш-менш немає перешкод, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4085это зебильное "более или менее" всем глаза резануло,да?черти за 6 месяцев наговорили столько,что овощу как до луны на пузе Я телефонував сьогодні міністру оборони - він каже, що в розведенні військ більш-менш немає перешкод, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4085
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Сейчас там более или менее спокойно, - глава Луганской ОГА Гайдай о ситуации в Золотом

Они там все более или менее примаханые
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