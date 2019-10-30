 Зеленський озвучив чотири складові майбутньої державної стратегії безпечної реінтеграції Донбасу і Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, він у середу в Маріуполі на Форумі Єдності.
"Після п'яти років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і, нагадую, Криму", - сказав він.
Президент зазначив, що ця стратегія має містити чотири обов'язкові складові, одна з яких - прозорість і публічність.
"Держава має не лише пояснювати свої кроки, вона має знайти правильні шляхи разом із суспільством, ініціювати масштабний національний діалог", - пояснив Зеленський.
Другою складовою майбутньої стратегії, на думку президента, має стати системна інформаційна політика з боку держави, "але і медіа мають, у хорошому значенні слова, виховувати читача і глядача, підвищувати медіаграмотність людей".
Зеленський додав, що третьою складовою є реалізм. "Помилково думати, що ми швидко і легко повернемо Крим військовим шляхом. Треба розуміти, що вже завтра на окупованій території Донбасу всі люди не заговорять українською мовою. Ми не повинні тішити себе цими ілюзіями", - констатував президент.
Зеленський наголосив, що підхід щодо реінтеграції Донбасу та Криму має бути виважений і прагматичний.
"Четверта складова - це імплементація. Здатність держави втілювати стратегії в життя", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна за підтримки Світового Банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.
Это - зам. секретаря СНБО Сергей Кривонос (военнослужащий, Силы спец.операций, принимал участие в боевых действиях в АТО, отбивал Краматорский аэропорт, пользуется большим уважением в Армии).
Новый секретарь СНБО Алексей Данилов хочет освободить его от должности. «Данилов не видит меня в должности заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю. Но я благодарен, что он честно мне об этом сказал», - отметил Кривонос, добавив, что самостоятельно не собирается подавать в отставку, а его дальнейшую судьбу будет решать президент.
Освобождают место для клоуна Сивохи? Профессионалы в СНБО не нужны?! И это во время войны!!! Напрашивается вывод: во власти - предатели под руководством ФСБ РФ всячески ослабляют нашу Армию!!!
30.10.2019, 11:48 • 360 • 0
Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Золотого Инна Демиденко имеет российское гражданство.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин.
Он также привел некоторые конкретные данные, подтверждающие свое заявление (стилистика и орфография автора сохранены):
"Ок, долго тянул интригу за паспорта, которые приплели, почему-то к учителям на фото с Зе, но тут у меня вопрос больше к временно исполняющей обязанности главы ВЦА Золотого…
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Да-да, именно голове посёлка, в котором сегодня происходит отведение войск ЗСУ.
Пани Инна, знаю, вам отлично знакомы цифры 39 14 084974, верно? Если нет, проверьте сбоку на документике, плиз.
Один вопрос меня терзает, а каким образом документик тот выдан подразделением ФМС номер 900-003 в июне 2014?
Вам довелось выезжать аж в Крым ради получения? Ох, и тяжкая вас доля спиткала, пани Инна. Искренне сочувствую вам.
Хотя, уверен, на мой вопрос вы не ответите и даже более того - уйдёте в глубокое отрицалово, как говорят обычно ваши недалёкие друзья из Первомайского.
Вот прям готов поспорить. Ставлю двадцать баксов (пардон, больше нет сейчас в кошельке, всё на своих ССОшников потратил), что начнёте мастырить невинность на лице и возможно даже ломать комедию искреннего негодования.
Ладно, ваши дела на вашей совести. А моя совесть требует передать информацию в соответствующие инстанции.
п.с.: передавайте привет госпоже Харченко с такими же цифрами на документике 39 14 085311 всё того же подразделения ФМС в районе Евпатории. Мы не забыли её участие в организации "референдума" и будем помнить до конца войны".
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1.Бла
2.Бла-бла
3.Бла-бла-бла
4.Бла-бла-бла-бла.
Он же никому ничего не должен, если его спрашивают о долге украинцы, но МЫ должны, если так говорит путин или главный жид страны. Говно, а не президент
Якщо повернення колаборантів та сєпарів до української спільноти буде відбуватися під гаслом, що це Україна їм "должна" і тому "повертає їх", то нічого з такого повернення в лоно України не вийде. Бо жодних уроків чи то каяття сєпари та колаборанти з попердніх 6 років не винесуть. Подивіться, на прикладі Німеччини, як вібулося воз,єднання східної прокацапської Німеччини з Західною Німеччиною? Що було вирішальним чинником воз,єднання німецьких земель? Вирішальним чинником було насамперед нестримне бажання самих східних німців, що перебували десятилліття під радянською окупацією, воз,єднатися та жити в капіталістичному суспільстві разом з західними німцями. Східні німці часто ціною власного життя, ризикуючи бути вбитими, постійно намагалися здолати берлінську стіну. Чи бачимо ми щось подібне сьогодні з боку наріту ОРДЛО? Ні! А у західних німців не було жодного комплексу якоїсь там вини перед східними, західний німець не почувався себе таким, що він начебто щось винен, чи то "должен" східному німцю, як сьогодні презєдент Зєлємойський намагається прищепити кожному українцю, що мешкає на неокупованій території комплекс вини, що цей українець щось "должен", в тому числі "должен повернути" цих сєпарів і колаборнатів до лона України. Не "должен" український народ взагалі нічого тим, хто зрадив Україну. І поки бажання та каяття самих сєпарів та колаборантів не буде, то дипломатичним шляхом, шляхом поступок національними інтересами, зокрема як натякає Зєлємойській ціною мови (він натяка, що кацапський там буде преваліювати довго, тобто завжди, мабуть хоче надати йомиу статус регіонально-офіційного тощо) проблему реінтеграції не вирішити. Шлях поступок сєпарам - хибний, бо невійськовим, тобто дипломатичним шляхом можна повернути сєпарів у лоно України лише за умови якщо у них самих, як у східних німців свого часу, виникне нестримне бажання навіть ціною іноді власного життя повернутися в лоно України, і звчиайно - з безумовним каяттям і на умовах України, а не кацапів.
Нет сомнений в том,что Коломойский требует реванша за потерянное время и потрёпанный кошелёк. Власть такого уровня он ждал много лет. Учитывая,что в США ему грозит тюрьма,он ринулся налаживать контакт с Пуйлом. Ему нужна торговля с РФ,э/э только начало... Слил страну Беня...
Що ж він не пояснить свої коки і не влаштує національний діалог, як говорить?
Я так розумію що, мас-медії повинні виховувати в людях розуміння третього кроку.
Трейтій крок у нього взагалі "Розуміння неможливості вирішення питання військовим шляхом". Це, не крок взагалі, а мантра.
А четвертим кроком має бути імплементація третього кроку: "Мы не должны радовать себя этими иллюзиями"
Я нічого не пропустив?
1) Сколько денег будет стоить "ре-интеграция" ЛДНР?
2) Кто даст денег на это денег?
4) Верно ли, что никакой люстрации не будет, даже обдроченцев с руками по локти в крови украинцев?
5) Получит ли ЛДНР право вести документооборот на русском языке, и тем самым в Украине явочным порядком утвердят два гос. языка?
Как думаете, получу я ответы на эти вопросы?
Когда рак на горе свиснет, я так понимаю.