 У разі обстрілів на ділянці розведення наші Збройні сили мають усі накази для того, щоб давати адекватну відсіч, - Потураєв

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якщо там будуть справжні обстріли, і насамперед на ділянці розведення, наші Збройні сили, наскільки я знаю, від Генерального штабу, верховного головнокомандувача мають усі накази для того, щоб давати адекватну відсіч у відповідь на обстріли і, звичайно, процес буде, на жаль, припинено", - сказав Потураєв.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
"Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский.
Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь", - заявил Потураев.
1) Наразі Україна не може не виконувати Мінськ, бо знімуть міжнародні санкції з Росії.
2) Як тільки / якщо в сіру зону зайдуть бойовики, Україна з чистою совістю може відмовитися виконувати Мінськ без зняття міжнародних санкцій з Росії, і з чистою совістю очистити Золоте 1, 2, 3, 4, а до купи і 5.
3) Як тільки / якщо в сіру зону зайдуть бойовики, на Росію посипляться нові економічні санкції замість того, щоб знімати поточні (деякі країни це зараз розглядають).
4) Україна матиме можливість декларувати на міжнародній арені що Мінськ не працює (ми відступили на кілометр, а туди зайшли бойовики), а тому прогинати Росію під нову стратегію (миротворці ООН, кілометровий мур, що завгодно). Все, Мінська відтоді більше немає. Ми покажемо світу що з бойовиками і Росією немає сенсу домовлятися і це не працює.
5) Є примарна ймовірність що бойовики все-таки не зайдуть у сіру зону і дотримуватимуться розведення, але я у то не сильно вірю. Але всяке може бути!