 У разі обстрілів на ділянці розведення наші Збройні сили мають усі накази для того, щоб давати адекватну відсіч, - Потураєв

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо там будуть справжні обстріли, і насамперед на ділянці розведення, наші Збройні сили, наскільки я знаю, від Генерального штабу, верховного головнокомандувача мають усі накази для того, щоб давати адекватну відсіч у відповідь на обстріли і, звичайно, процес буде, на жаль, припинено", - сказав Потураєв.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Дивіться також: На ділянці розведення в Золотому ніякого обстрілу не було, - Зеленський. ВIДЕО