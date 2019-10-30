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 Україна припинила закачувати газ у підземні сховища, - Коболєв

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв нагадав, що осінньо-зимовий період - час викачування газу зі сховищ, але цього робити ще не почали.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Водночас припинилося закачування газу в підземні сховища.

"Сьогодні українська ГТС та весь газовий ринок перебувають в унікальному проміжному стані еквілібріуму", - повідомив Коболєв.

Він зазначив, що обсяги закачування газу в сховища поки збігаються з обсягами відбору зі сховищ і дорівнюють нулю, тобто весь газ, який Україна видобуває та імпортує, споживається.

Загалом запаси газу становлять понад 21,74 млрд кубометрів (мінімум для проходження зими - 20 млрд кубометрів газу).

Україна припинила закачувати газ у підземні сховища, - Коболєв 01

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Нагадаємо, на початку жовтня в "Нафтогазі" повідомили, що Україна повністю підготувала запаси газу на зиму. Їх має вистачити навіть у разі припинення Росією транзиту газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156746
 
 
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В людей без деформацій свідомості газові сховища працюють в оперативному режимі і "сезони" є умовністю. А в нас тягнуть з народу за цінником "в три канца", але у видобуток та модернізацію інфраструктури вкладують за залишковим принципом.
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А теперь газовый голодомор европе. Няя
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Почему Коболев никогда не говорит, сколько в газохранилищах находится газа частных компаний, которые воспользовались летней низкой ценой на газ, закупили его и зимой будут им торговать? А ведь это больше половины запасов!
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Про больше половины - это конечно же чушь. А сколько там частного газа - можно пойти на сайт и посмотреть в статистике. Но ведь дл япримитивных хомячков самому пойти и чт ото найти это сложно, все им "должны".
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