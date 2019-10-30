 Стратегія національної єдності в Україні має будуватися на базі історії, мови та цінностей, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив, виступаючи в середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Ми можемо з вами прийняти хоч десять стратегій національної єдності, але без реальних дій ми ніколи жодної з них не досягнемо. Єдність - це головна тема цього Форуму, зараз вона життєво необхідна і для збереження країни, і для спільного вирішення інших викликів", - зазначив президент.

Глава держави впевнений, що міцним фундаментом для національної єдності є не тільки мова та історичне минуле.

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"Об'єднуючими чинниками для побудови нової сильної України мають стати цінності. Цінності - це найголовніше, вони об'єднають нас заради спільного майбутнього: цінності свободи, цінності демократії, цінності громадянського суспільства і правової держави, цінності гідного життя, добра, толерантності, порядності, поваги до закону, в приватній власності і найголовніша цінність, яку ми втрачаємо, - це повага один до одного", - наголосив Зеленський.