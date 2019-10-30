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 Політика України
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Все про:Зеленський (3405) історія (668) мова (405)

 Стратегія національної єдності в Україні має будуватися на базі історії, мови та цінностей, - Зеленський

Національна єдність на базі історичного минулого, мови, громадянських і людських цінностей необхідна для збереження держави і вирішення інших викликів, які стоять перед Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив, виступаючи в середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Ми можемо з вами прийняти хоч десять стратегій національної єдності, але без реальних дій ми ніколи жодної з них не досягнемо. Єдність - це головна тема цього Форуму, зараз вона життєво необхідна і для збереження країни, і для спільного вирішення інших викликів", - зазначив президент.

Глава держави впевнений, що міцним фундаментом для національної єдності є не тільки мова та історичне минуле.

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"Об'єднуючими чинниками для побудови нової сильної України мають стати цінності. Цінності - це найголовніше, вони об'єднають нас заради спільного майбутнього: цінності свободи, цінності демократії, цінності громадянського суспільства і правової держави, цінності гідного життя, добра, толерантності, порядності, поваги до закону, в приватній власності і найголовніша цінність, яку ми втрачаємо, - це повага один до одного", - наголосив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156745
 
   
 Топ коментарі
 
історія от пуйла, ценності от Коломойского , язик ... покажи язик і скажи Нелох-
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походу ему не нравились "Армія, Віра, Мова", а нравятся другие... ценности
Стратегия национального единства в Украине должна строиться на базе истории, языка и ценностей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8792
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да, еще веры и армии...
тобто - армія, мова, віра
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Президенту очень тяжело.Но взялся за гуж не говори что не дюж! УДАЧИ ! БОЛЬШИНСТВО С ТОБОЙ!ВПЕРЕД!
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історія от пуйла, ценності от Коломойского , язик ... покажи язик і скажи Нелох-
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«Час $100»: На заседании Рады «слуга народа» Яременко договаривался о встрече с проституткой

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Среда, 30 октября 2019, 10:27

Деликатную переписку сфотографировал корреспондент #Букв.

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto".
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Мову дипломатам дано для того, щоб приховувати свої думки. Насправді він мав зустрітися для обговорення зустрічі в "нормандському_форматі". Всю розмову було закодовано.
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походу ему не нравились "Армія, Віра, Мова", а нравятся другие... ценности
Стратегия национального единства в Украине должна строиться на базе истории, языка и ценностей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8792
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Над чем из вышеупомянутого Янелох не стебался?
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...з історії совка. Він має на думці саме історію совка.
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"Стратегия национального единства в Украине должна строиться на базе истории, языка и ценностей
Ценності луччі дєржать в апшорах на Кіпрє і в нєдвіжимості за кардонам"
Зе Нєлох І
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сраный клоун и моральный уродец Зеленский, решил заняться национальными ценностями..
ущипните меня!!!
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за таке одразу треба бити по хитрій клованській пиці
так, шоб юшкою захлинувся
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«Развести, как котят»: як Київ підставив штаб ООС із таємним розведенням військ у Золотому Олександр Міхельсон
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Дурила из дурил, а вон как заговорил...Ценности - это самое главное. Но за этим в прокуратуру. Там, помнится, тоже уважают ценности. Вспомнил про историю и язык. Правда непонятно, куда ирод девал армию и веру. Но и они найдутся, если правильно подойти к вопросу.
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Дык всегда в истории разнокалиберных лохов строили в колонны по 4 в ряд с киркой или копьем на плече на базе специально для них придуманных языков, историй и ценностей, а сами строящие говорили на любых языках, изучали истинную историю и разделяли ту общую ценность, что лохов они должны строить в колонну по 4 в ряд.
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Потому СОВЕТСКИЕ не имели своей Родины,у них она была как у ватников одна совковость ( Московия + колонии Московии)
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это смотря что он имел ввиду, какая история, чей язык и какие ценности.
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Від убого клоуна слухати про цінності не бажаю
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если зеля о ценностях заговорил, значит экономический прорыв отменяется
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Мови?Армії і Віри?! Стратегія національної єдності в Україні має будуватися на базі історії, мови та цінностей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 801
Ах ти ж грьобаний порохобот!
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"Історіі,мови і цінностей"...Як то нагадує "армія-мова -віра"...І нащо ми Пороха міняли?..В Пороха є хоч один суттєвий плюс перед Зєлєю - він не стукав прилюдно яйцями по клавішам фно...
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Там не тільки яйками стукав, а й штуцером Стратегія національної єдності в Україні має будуватися на базі історії, мови та цінностей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1081
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Хватит спекулировать на ИзЬИкЄ! На побутовому рівні спілкуйтесь на тій мові якою зручно. Але всі хто йде до влади повинні володіти та говорити (публічно) тільки державною мовою! Це питання повинно знято раз і назавжди. Якщо чЄлюсті не дають вивчити державну мову нічого сувати своє рило до влади!
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Це все звучить пафосно але для початку попробуйте зберегти матеріальні цінності це, більш переконливо. Бо у нас дуже багато починають говорити про духовні цінності тоді, коли дерибанять матеріальні. І нічого так не стверджує в збережені духовних цінностей, як свідоцтво збереження матеріальних цінностей.
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Це ти про Мародера? Згоден. в тюрму,с*ку, разом з Лєрой "Стакан",
Грановський, Кононенко вже тю-тю...
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Я бачу, що маніяк педя добряче тебе відшкварив , що досі палаеш. Це дуже добре😂
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Проблема в том, что все три пункта абсолютно чужды самой Монике Зеленски.
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Вставьте сюда, пожалуйста, выступление Шевчено из фракции СН, на пропагандонком рашистком ТВ!.................... Стратегія національної єдності в Україні має будуватися на базі історії, мови та цінностей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9910 Стратегія національної єдності в Україні має будуватися на базі історії, мови та цінностей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7463
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А также ВЕРЫ, мы же давно не СОВЕТСКИЕ, мы давно независимое государство .со своей ВЕРОЙ, МОВОЙ и КУЛЬТУРОЙ
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Віри зрозуміло ніякою, а яка має бути мова? Хіба Беня вивчить українську, чи Сивухо? А даунбас буде вчити українсьтку? Чи в них своя, даунбаська мова? А скільки Ви зняли фільмів українською мовою? А Ваша дружина, діти знають українську мову? А на якій мові проводить наради Рюкзаков? А на якій мові розмовляє на засіданнях черепиця?
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Зеленский агитирует за уважение друг к другу.

я видел всё.
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