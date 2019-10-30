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 Політика України
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Все про:Зеленський (3405) Крим (7633) Донбас (13443)

 Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в Україні необхідно виробити консенсус у питанні повернення Донбасу і Криму, тому що є дуже різні точки зору з цього питання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Українському суспільству потрібно домовитися між собою, і це дуже важливо, тому що сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу і Криму", - сказав Зеленський.

Також читайте: Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо

Зеленський зазначив, що навряд чи вдасться дійти до рішення, яке задовольнить всіх, але потрібно шукати варіанти, які будуть підтримані абсолютною більшістю.

"Суспільство має розуміти і погоджуватися з умовами реінтеграції Донбасу і Криму, з принципами перехідного правосуддя", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна за підтримки Світового Банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156742
 
 
 Топ коментарі
 
уже давно все обговорено..те кто хочет в паРашу..должен уехать..
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агаю. эта зеленая сволочь подводит нас к референдуму и к легализации ОРДЛО через референдум и дальнейшей федерализации..
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Именно так! Он, падла, хочет снять с себя ответственность за последствия.
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уже давно все обговорено..те кто хочет в паРашу..должен уехать..
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Як в тому анекдоті " Мы с мужем посоветывались, и я решила..."
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1 вариант. Вернуть Донбасс. Провести выборы и получить контроль над границей и территорией. Придется договариваться с жителями и восстанавливать инфраструктуру с помощью других стран. С Московии снимут санкции за Донбасс. В Украину пойдут инвестиции, рост экономики и доходов населения.

2 вариант. Не возвращать Донбасс. Вести окопную войну, будет гибнуть несколько тысяч человек ежегодно, экономика воюющей Украины будет уничтожаться. Запад рано или поздно прекратит поддержку и снимет санкции с Московии.
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наивные Вы, никто Вам не даст контроля над границей. Никаких выборов!

Полное освобождение, а потом выборы по Украинским законам.

И нечего тут мокшанские методички цитировать!
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Конечно пункт 1. но для это придется сначала выполнить часть пункта 2. - Вести окопную войну, будет гибнуть несколько тысяч человек ежегодно, экономика воюющей РОССИ И ДОНБАССА будет уничтожаться. Запад рано или поздно прекратит поддержку россии и снимет санкции с Московии.
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Снимет санкции с Московии в связи с её развалом
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агаю. эта зеленая сволочь подводит нас к референдуму и к легализации ОРДЛО через референдум и дальнейшей федерализации..
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Именно так! Он, падла, хочет снять с себя ответственность за последствия.
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и ето правильно. как думаешь, какой % твоих сограждан аплодировал геройским котлам?
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Зеб, там была паРаша, как и на разведении сил или ты и там её не заметил?
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ну какой я тебе зеб? я - сепар и ватник Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4027
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а сепарам тока и нада дождаться када обескровленные отряды зебилов добьют последних оставшихся в живых свиноботов Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5416 шутка, канешна Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 191
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https://youtu.be/cqTDmrCCLN4 Сколько терпеть это унижение? российские буряты разворужают наших военных
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Домовитися з ким і як? Сходку десь посередені організувати? Що ти мелеш ідіот?
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Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заверил с трибуны Верховной Рады, что имеет доказательства того, что разведение сил в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

На брехні почата справа закінчиться тільки поразкою... брехнею почали вибори , брехнею продовжуєте стелити доріжку *****... Турборежим та брехня , присвоєння не своїх економічних досджень та законопрректів ... Нелошарна команда вправно з цим вправляється
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согласен с Вами. За что мы воюем не понятно. Там миллионы людей которые хотят в Россию и нас ненавидят.
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Ты, клоун, на трон выцарапался, так что отвественность на всех не размазывай.
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А на кого возложить, если получается пшик из-за самолюбования?
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А что тут договариваться?
73% ничего возвращать не хотят, а хотят платить сепаратюгам репарации, компенсации, зарплаты, пенсии и восстанавливать все порушенное на Донбассе за свой счет.

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Не понял НАХ ,шо тут договариваться ,это территории оккупированы и должны быть освобождены а каким образом это вопрос ВЛАСТИ а не общества ..
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ми з зебілами-капітулянтами ніколи не домовимося. Капітуляція - це не для нас і не про нас.
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Так 73% и голосовали за мир любой ценой против партии войны, как её назвал Зелемойский. Может и не он первый назвал, а опять сплагиатил...
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Ну а законы когда выполнять начнём или только продолжение болтовни до бесконечности?
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Колючая проволока и минные поля.
Стена не помешала бы.
Как Сектор Газа.
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Там весь "Сектор" меньше чем пол твоего города, а с засРашкой у тебя как из Харькова до Львова и назад. Кстати, когда добровольцы в 2014 рыли окопы на границе, по Дергачевскому и Волчанскому р-ну, ты принимал участие?
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Нет, окопы не рыл.
Мы тогда бусик для АТО покупали и забили его разными полезными вещами.
Этот бусик потом в 92-ю попал и где-то года 2 трудился.
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Ну хоть что то... тут "патриоты" майки рвут, а когда спросишь чем помог, в ответ мычат-а с какой это стати я должен помогать!
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ХА ХА ХА
всё понятно всем и давно! КРЫМ и ДОМБАБВЕ хотит чтобы им Украина заплатила а Украина наоборот хотит чтобы КРЫМ и ДОМБАБВЕ заплатили Украине! Вот и вся так сказать политика и проблематика!!
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Зеленский на крючке у ФСБ, так что он будет выполнять все,что скажут в кремле от капитуляции до ликвидации украинской государственности....
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сначала лично Зеленский сдаёт Украину с потрохами, а потом её жители должны по этому факту договариваться?.. Украинскому обществу нужно договориться между собой по вопросу возвращения Донбасса и Крыма, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8682
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А якщо обчество скаже нафіг ті бібізяни лугандонські, що тоді робитимеш? А про Крим забудь поки не здохне *********.
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Точно. Это ж украинское общество начало войну и оккупировало часть Украины. С ним и надо договориться.
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Лишний раз убедился яке воно ТУПЕ...УБОГЕ...ДУРНОВАТЕ....и МАЛОРОСЬКЕ
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Записывай: Крым - Украина, Донецк - Украина.
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Зачем договариваться ? Объявите бывших донецких олигархов устроителями этого шабаша (причем это будет чистой правдой) и посадите их. Объявив их преступниками-сепаратистами. Тогда и никакого внутреннего конфликта нет. А придуркам из дыры сообщить,что их обманули. Вот и вся песня.Наказать главных.Простить кто не воевал.
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вот тут не согласен .... на то они и элита которая должна брать на себя ответственность за такие решения и заниматься просветительной работой ...
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милый МОЙ. а общество это ты и тебе подобные!? ты посмотри, что твой идол со дружками вытворяет! или смотрелки выше этикетки на бутылке пива не поднимаются? ты хоть суть статьи понял, электорат?
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сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу і Криму", - сказав ЗеленськийДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3156742

Звичайно.Українське і жидо-кацапське.
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Я с собой договорился,пошли они нафик ,мне этот геморрой до конца жизни не нужен Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5992
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Общество, в большинстве своем, едино в этом вопросе.
Радикалы - против.
Их мало, но они сбиваются в стаи и громко воют, чтобы их боялись.
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Какие, например, радикалы? Те, которые выступали за конфедерацию с паРашей, а теперь у них новое видение - какие картинки демонстрировать? Может националисты устроили "гражданскую войну" на Донбассе?
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спочатку потрібно з влади прибрати
мутних і одіозних схемщиків і корупціонерів
богдана і аваківа,
виключити людей коломойського :
дуписнського, смаглюк, аллахвердієву,
куніцького та інш.


інакше не буде довіри до влади
незалежно від того, що влада робить
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73% доверили уму, честности и мудрости Зелемойского и незачем им теперь решать за него - что ему делать, ему 42 года и он президент, а не лох...
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Зеленский пытается снять с себя ответственность и переложить ее на украинское общество.
Вова, украинское общество давно договорилось между собой, - оккупанты уходят из Крыма и Донбасса, - Украина возвращается. Без всяких особых статусов и иностранных военных баз!
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Точно як то робить пуйло перекладаючи відповідальність на госдуру, пересічних кацапів. Бо Зедебіл грає по сценарію кремля.
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ВозвращЄніЄ повинно бути тільки на умовах держави Україна. Ніяких АсАбливих статусАв! Складання дебілами зброї, посадка всіх винних, а хто вбивав на пожиттєве! На каЛєНЯХ вимолювати прощення у дітей, матерів, дружин загиблих наших воїнів! Тільки так! Всі падлюки які топтали державні прапори на всяких мітингах в 2014-м повинні до кінця віку горбатитись на відновленні інфраструктур за похльобку!
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одному мне ни разу не стало понятно, а кто собственно, по мнению "уриста", с кем и о чем должен договариваться и, главное, что потом?
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Я наприклад не збираюся домовлятися з терористами
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а воевать на передовой с ними вы собираетесь???
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Зеб, а ты не заметил - как Порошенко воевал против паРаши и где?
Зеб, а ты не услышал своего мессию, что он сказал, что решать дипломатическим путём, правда разводом или разведением, не знаю - что будет точнее описывать ситуацию?
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Так , будемо воювати , як то робили з 2014 .Як не ми то хто ? Ти того не зрозумієш , бо ти кацап.
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арахис боб шуга, что вы всё как один воевать людей отправляете? сам то видать не сильный воин! граждане в тылу тоже пользу для армии приносят. а охраняют страну люди по доброй воле, а не по принуждению как ты предлагаешь!
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Инна вы правы! У меня очельник подгорит киллометров за 300 до лмнии фронта, кто ету войну развязал пусть и воююет, пусть все кто стоял на Майдане шуруют за "неньку", они Яныка прогнали, хай теперь разруливают последствия. П.С. А по поводу пользы в тылу, то ето как сказать - я вон тоже налоги и военный збор плачу, значит в тылу помагаю верно???
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Окупований Донбас -то вірусне захворювання ***** , яку потрібно лікувати ізольованно від здорової частини не окупованної України, А Зедебіл маніакально тягне заражену частину України до здорової -де логіка ? Щоб та зараза розповзлася по всій Україні ? Зедебіла потрібно -ЗУПИНИТИ негайно !!!
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Щось схоже на бажання ЗЕ приєднати не Лугандон до України, а Україну до Лугандона
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Семе так . А потім Україна повинна виконувати кожну їх забажанку .Наприклад ,вони не хочуть в НАТО , то ми не маємо права то хотіти , вони захочуть переіменувати Україну в малоросію, і ми повинні переїменувати --то гра пуйла маріонеткою Зе. А там ще овоч приїде , Зедебіл піде з посади , а замість нього пуйло пришле свого довіренного кацапа на вічне правління . А кололомойша мріє що буде царем , але ...і його пуйло прибере, бо він йому не потрібний, просто використовує зараз до потрібного часу. То їх плани, але так не вийде, бо є ми , які не дадуть то здійснити.
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С порохоботами не договорятся,у них одна манечка педро
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Так их же 8%, как 73% утверждают, чего же ты их боишься и во сне вздрагиваешь, только они тебе приснятся?
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Питання тільки одне - навіщо нам такий Даунбас ? Вони вже раз зрадили і ще не один раз зрадять. При їхньому сприянні і участі вони ж все зруйнували і розікрали, для чого Україні цей депресивний регіон він ненавидить все українське, державу, армію , мову ... А їх ще фінансувати за рахунок держави України?! Це майже нічим не відрізняється від планів Кремля по фінансуванню сепаратистів за рахунок українців. Вони в нас стріляють , вбивають а ми ще і платимо. Ну ось живе ж Україна без "годувальників". Уже 5 років живе і жива, і не розвалилася, і нормально себе почуває. . "Путін приді" хай фінансує і амністує в мокшанських болотах. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють, ніяких субвенцій
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Если птице отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
Эта птица умрет от скуки,
Потому что сидеть не сможет.,,😠
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Стоит уже договорится между собой и сменить этого левка-дурка.
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73% будут любой ценой отстаивать свой ум и позицию, в которой их развели, как лохов, чтобы теперь Зелемойский не учудил... (Из опыта наблюдения за лукашистами)
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Шмаркля вже дупою відчуває, що обсирається, тому намагається перенести відповідальність з себе, недолугого неЛоха, на український народ.
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Думаю що, гостре харчове отруєння переконає студентів в правильності майбутнього напрямку.
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Не Лох, о чем договариваться?
Донбасс, Крым - это Украина!!!

Это ты, отступаешь и предаешь нас!

Какую позицию ты хочешь выработать? Мы - за освобождение нашей земли, нет отступлению.
А у тебя позиция рака, в которую "вдувает" уйло.
Нам не по пути!
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Україна не в змозі повернути Крим чи Донбас ні кнутом (силою) ні "пряником".
Треба ізоляція, стіна, ров, і т.п., як Північна Корея з Південною.
Треба будувати свою країну без Лугандона. Якщо Україна досягне рівня Польщі, то Лугандон сам буде проситься повернутись і тоді вже на українських умовах.
Все що робить зараз влада отамана ЗЕ, це як в медецині схоже на те щоб пришити назад ногу у якої гангрена, від таких дій загине весь організм тобто наша держава.
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территории надо вернуть....а эту вату отправить за перебрик...в магаданский край....
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Mora Zfayfer. о чём вы пишите? тут половина страдальцев НЕ ЛОХА тусуются! как шмаркля скажет, так они и спляшут! одно наблюдение, устали от войны люди которые и близко в АТО небыли. им чехать на Добровольцев и ВСУ , у них пример для подражания президент уклонист! потому что и они в основном такие!
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Яка спільнота має це обговорювати? Тьоті з лагунська і тьоті з донецька? Ви ж пане, преЗЕденте інших не почули. А інші мають протилежну думку і Україна це не два райони лугандонії. Ви їх почули, а інших ні. То і надалі спілкуйтеся з ними. Я особисто Вам не вірю. Ви несете не мої надії, не мої сподівання. Моя мета - ЕС і НАТО, де живуть люди, де все відкрито, де мир і процвітання. А Ви меня затягуєте в маніпуляції найлютішого ворога, який вбив на корінці таку державу, як Русь, потім Гетьманщину і Україну. Вони знищували не одиницями, а мільйонами. Вони не просто знищували, а ще і катували. Ви ведете до манкрутів, які самі сидять по шию у фікаліях і інших туди кличуть. Окрім пропаганди і дозволу на вбивства там більше нічого не має. Просто треба політикам добре знати історію країни, в якій він буде вирішувати їх долю.
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А ще хочу добавити. Беріть, пане президенте своїх родичів, своїх друзів, кумів, сватів і починайте визволяти державу. Це Ваш прямий обов*?язок по Конституції. Вони добре відпочили, коли ненависні Вам націоналісти спасали Україну. А ми відпочинемо. Ви просто розкололи Україну.
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Это он не про нас. Наше мнение его не интересует. Это он про ЛДНР. Т.е. скоро сядут за стол переговоров напрямую с колоборантами и оккупантами. И будет особый статус для этих территорий И будет все остальные области финансировать и восстанавливать этот анклав сепаратизма за свой счет. "Зеспасибо"
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Він не може нас помирити з сепарами, зробити "однімнаротом". Це про те, що у нього немає рішення, яке влаштує українців. Весь цей фуфел з відведенням, імітація бурхливої діяльності. По факту, "формула штайнмаєра" миру не принесе, це вже кучма визнав. Кацапська версія "нормандської формули" це особливий для статус ордло, який не приймуть українці. Рішення немає. Тепер потрібно перекласти відповідальність на нарІТ.Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1942
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исходя из реалий надо минные поля в два/три км шириной вдоль кордона с рашкой,
лугандой, донбабве
плюс три четыре ударные группировки для атаки рашки в случае открытой агрессии,
предусмотреть возможность уничтожения реакторов по типу чернобыля при продвижении
русских мразей вглубь Украины, атака на аэс в раше, итд,
лучший вариант , конечно , это десяток боеголовок по мегатонне,
ну а реинтеграция это конечно хорошо, дешевле войны, но
согласятся ли жители дамбаса
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отказаться от второй росейской пенсии и прочих
ништяков рузгого мира ? ведь лояльные граждане выехали/репрессированы,
а большинство лугандонцев скорее всего боится биндер
но главное, что до сих пор
граждане Украины обязаны уважать
выбор дамбасян позвавших мыжебратьев
- закон Украины запрещает гражданам
сопротивляться агрессору,
правда , когда угроза киевским палацам, то немного можно,
но потом тюрьма,
ибо дамбасяне и русня имеют привелегии над
голосующими адинтур за фирташа
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А кого вы называете жителями Донбасса? Если тех 1,5 млн , которые выехали , то да согласятся. Более того - они ждут не дождутся вовращения домой. Прибавьте еще тех, которым надоело мотаться туда- сюда за пенсией, выплатой, продуктами. И получите далкую кучку тех, кто и виноват во всем этом - 30- 40 тыс боевиков. Частично некоторые убиты, частично ранены, а те кто еще жив срочно оформляет паспорта РФ, а значит это не наши граждане и за них вам не стоит волноваться и тем более прислушиваться к их мнению.
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українському суспільству потрібно перемогти ворога повернути втрачене і заставити ворога заплатити за все скоєне, ось що він повинен був сказати ,замість пацефістської маячні під час війни. кожен президент залишає по собі слід в історії . цього памятатимуть як усцяного блазня
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РФ ничего из захваченного не отдаст. "Росстановка сил и фигур на мировой шахматной доске для Украины неблагоприятная - никакая Европа и США не намерены РЕАЛЬНО принуждать Кремль уйти из ЛуганДона. И все, кто реально мыслит, это понимают, рано или поздно, все, кроме паразитирующих на им политически выиграшным амплуа партріЙОтів, придут к неизбежности ОТГОРОДИТЬСЯ, до иных времен, от этой раковой опухли ЛуганДон, минимизировать потери жизней людей... А всякие "Формула Штайнмайера", Минск и "нормандские" форматы ходы, этапы длительного дипломатического процесса, который в далеком будущем приведет к единственно справедливому итогу: восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями: ЛуганДон, Крым. Всякие обещания быстрых решений лукавство, политиканство и КРОВАВЫЙ обман... "политических проституток" сознательно вводящих в блуд население. Украинскому обществу ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо ОСОЗНАТЬ эти реалии по проблематике возвращения Донбасса и Крыма.
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Давай обсудим, но вы не обсуждаете а делаете то что выгодно рашке. Так тут *бсуждать. Нормальные люди думают что делать , бороться или уезжать и вывозить детей. У западной Украины еще еще один запасной вариант послать всех нах. Вы очередной крахобор и распилитель государственного имущества, ваши дети будут наслаждаться жизнью в нормальных странах, так почему дети простых украинцев должны умирать на войне и горбатиться на правительство предателей. Вы через год - два охренеете, когда узнаете сколько еще украинцев решили улучшать экономику Польши Чехии и дальше по списку. Мне очень больно что скоро сюда попрут работники из аулов и кишлаков.
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"потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский." Я уже полгода хочу понять - какое же видение этого вопроса у Зе?
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А в чем проблема? Мы и сейчас общаемся с людьми " оттуда". Мариуполь.
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