 Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу на Форумі єдності в Маріуполі.
"Українському суспільству потрібно домовитися між собою, і це дуже важливо, тому що сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу і Криму", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що навряд чи вдасться дійти до рішення, яке задовольнить всіх, але потрібно шукати варіанти, які будуть підтримані абсолютною більшістю.
"Суспільство має розуміти і погоджуватися з умовами реінтеграції Донбасу і Криму, з принципами перехідного правосуддя", - зауважив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна за підтримки Світового Банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.
2 вариант. Не возвращать Донбасс. Вести окопную войну, будет гибнуть несколько тысяч человек ежегодно, экономика воюющей Украины будет уничтожаться. Запад рано или поздно прекратит поддержку и снимет санкции с Московии.
Полное освобождение, а потом выборы по Украинским законам.
И нечего тут мокшанские методички цитировать!
На брехні почата справа закінчиться тільки поразкою... брехнею почали вибори , брехнею продовжуєте стелити доріжку *****... Турборежим та брехня , присвоєння не своїх економічних досджень та законопрректів ... Нелошарна команда вправно з цим вправляється
73% ничего возвращать не хотят, а хотят платить сепаратюгам репарации, компенсации, зарплаты, пенсии и восстанавливать все порушенное на Донбассе за свой счет.
Стена не помешала бы.
Как Сектор Газа.
Мы тогда бусик для АТО покупали и забили его разными полезными вещами.
Этот бусик потом в 92-ю попал и где-то года 2 трудился.
всё понятно всем и давно! КРЫМ и ДОМБАБВЕ хотит чтобы им Украина заплатила а Украина наоборот хотит чтобы КРЫМ и ДОМБАБВЕ заплатили Украине! Вот и вся так сказать политика и проблематика!!
Звичайно.Українське і жидо-кацапське.
Радикалы - против.
Их мало, но они сбиваются в стаи и громко воют, чтобы их боялись.
мутних і одіозних схемщиків і корупціонерів
богдана і аваківа,
виключити людей коломойського :
дуписнського, смаглюк, аллахвердієву,
куніцького та інш.
інакше не буде довіри до влади
незалежно від того, що влада робить
Вова, украинское общество давно договорилось между собой, - оккупанты уходят из Крыма и Донбасса, - Украина возвращается. Без всяких особых статусов и иностранных военных баз!
Зеб, а ты не услышал своего мессию, что он сказал, что решать дипломатическим путём, правда разводом или разведением, не знаю - что будет точнее описывать ситуацию?
Если ноги отрезать тоже,
Эта птица умрет от скуки,
Потому что сидеть не сможет.,,😠
Донбасс, Крым - это Украина!!!
Это ты, отступаешь и предаешь нас!
Какую позицию ты хочешь выработать? Мы - за освобождение нашей земли, нет отступлению.
А у тебя позиция рака, в которую "вдувает" уйло.
Нам не по пути!
Треба ізоляція, стіна, ров, і т.п., як Північна Корея з Південною.
Треба будувати свою країну без Лугандона. Якщо Україна досягне рівня Польщі, то Лугандон сам буде проситься повернутись і тоді вже на українських умовах.
Все що робить зараз влада отамана ЗЕ, це як в медецині схоже на те щоб пришити назад ногу у якої гангрена, від таких дій загине весь організм тобто наша держава.
лугандой, донбабве
плюс три четыре ударные группировки для атаки рашки в случае открытой агрессии,
предусмотреть возможность уничтожения реакторов по типу чернобыля при продвижении
русских мразей вглубь Украины, атака на аэс в раше, итд,
лучший вариант , конечно , это десяток боеголовок по мегатонне,
ну а реинтеграция это конечно хорошо, дешевле войны, но
согласятся ли жители дамбаса
ништяков рузгого мира ? ведь лояльные граждане выехали/репрессированы,
а большинство лугандонцев скорее всего боится биндер
но главное, что до сих пор
граждане Украины обязаны уважать
выбор дамбасян позвавших мыжебратьев
- закон Украины запрещает гражданам
сопротивляться агрессору,
правда , когда угроза киевским палацам, то немного можно,
но потом тюрьма,
ибо дамбасяне и русня имеют привелегии над
голосующими адинтур за фирташа