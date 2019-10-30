 "Ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час виступу в середу на Форумі єдності в Маріуполі.
"Зустріч у "нормандському форматі" має відбутися, тому що ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Раніше, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після відведення військ.
Заходим, подписываем.
(Дмитро Чобіт. "Нарцис")
Я знав Софію Борисівну коли вона вже працювала адвокатом-криміналістом. Це були останні роки совка і тоді прізвище Медвед-чуха було відоме лише юристам.
Ліпше б він мовчав, цей блаЗЄнський. Утім, на посаді президента він набагато смішніший, ніж в "95" зі своїм вічносовковим квн-ним цілодобовим "гумором", що смердів нафталіном.
Трампа - процедура импичмента;
Брат ***** - моряков как бы отпустил)))
- я вам не ЛОХ!
- я вам не ПУЙЛО!
Друг мой футболист учил: "Не бойся -
Он к таким партнёрам не привык.
Ты за тылы и центр не беспокойся,
А играй по краю - напрямик!.."
"Владимирвладимирьіч попал в ловушку Вдадимирссаньіча", какбьі намекает нам the дедушка-пропагандист. Мол. после отвода войск (перед зимой - sic!) и сдачи Зеленским территорий у Путина не останется выбора и он приедет куда-то поговорить.
Прежде всего, умиляет тупая попытка подменить цель "прекратить войну" на "путинприедет". Не, ну понятно, что зелебобики это схавают, но нельзя же так тупо!
Во-вторых, а что будет если ***** не приедет? Что Вовка сделает? Опять станет раком и заплачет?
Или ладно, приедет очередной клон. И прочитает по бумажке "так мы ж не против, договаривайтесь с бамбасяо и лугандяо. Оружие и два аомейских корпуса??? Ихтамнет, мы с 2014 года говорим это". И чо дальше? Даже Трампу плакаться нет смысла, тот Монике после всех услуг последней заявил "Не морочь мне голову, договаривайся сама с Росией".
Так в чем радость то?