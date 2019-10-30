EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2048  134
Все про:Зеленський (3405) нормандська четвірка (643)

 "Ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що переговори в "нормандському форматі" потрібні для того, щоб вирішувати проблеми не в процесі розмов лідерів телефоном, а дивлячись один одному в очі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час виступу в середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Зустріч у "нормандському форматі" має відбутися, тому що ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - сказав Зеленський.

Також читайте: Розведення сил наблизить нормандський саміт, але це не самоціль, - Зеленський

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Раніше, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після відведення військ.

Читайте: Шлях до зустрічі в нормандському форматі відкрито, але політичні питання - тільки після контролю за кордоном, - Україна на переговорах у Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156740
 
 
 Топ коментарі
 
моряков вернула раша чтобы не получить жесточайшие морские санкции, еще и развела зеленского на возврат своих убийц взамен моряков, а за Сенцова отдали Цемаха, хотя сам Сенцов был против.
 показати весь коментар
 
Снова обкурилась?
"Глаза в глаза, ладонь в ладонь и это навечно.
Спасибо, что делаешь счастливой.
Между нами космос и бесконечность..."
 показати весь коментар
 
ой, дурааак...
а может наоборот - он самоотверженный патриот и добивается встречи чтобы убить хуйла??
хотя нет, показалось...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Цитата: "Під час переддипломної практики, яку Віктор Медведчук проходив у Київській міській прокуратурі в старшого прокурора С.Б.Роговської, він відпросився для дуже важливої для нього поїздки на Далекий Схід провідником пасажирського вагона. Офіційна версія В.Медведчука - підзаробити трохи грошей. Вже минуло двадцять два роки, але Софія Борисівна не може згадати про свого практиканта добрим словом: "Мене починає трусити, коли я його бачу по телевізору", - говорить вона."
(Дмитро Чобіт. "Нарцис")

Я знав Софію Борисівну коли вона вже працювала адвокатом-криміналістом. Це були останні роки совка і тоді прізвище Медвед-чуха було відоме лише юристам.
 показати весь коментар
 
Обычно переговоры глаза в глаза нужны не чтобы решать проблемы а чтобы делать договорняки причем тайные, чтобы не дай бог общество не узнало про что там договорились!! А тот кто хотит именно решать проблемы открыто и честно тому так сказать и скайпа хватит!!
 показати весь коментар
 
смішно навіть читати... "ми" должн... Хто це "ми"?? В тебе є важелі чи хоч навіть прагнення?? За тебе, вова, все вирішують ***** та жирний рейдер ко..
 показати весь коментар
 
 
Колись бувший президент США Джорж Буш сказав: Я подивився у очі Путіну і побачив там три букви: К Г Б! Пане Зеленський, вам вже 42, ви вже пів року президент, вже час позбуватися ілюзій стосовно Росії заради безпечного майбутнього України! Дякую!
 показати весь коментар
 
 
У Зе нема ілюзій, окрім того що він щасливо буде жити після своєї каденції.
 показати весь коментар
 
да плевать ему , понимаешь ? Украина для него не чего не значит . бесполезно его уговаривать , наставлять и стыдить , уму глубоко пох ...й.
 показати весь коментар
 
как Зеленский собирается заглядывать Путину в глаза, находясь по отношению к нему в стойке раком? "Ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3220 Так он может и шею вывернуть... "Ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 9793
 показати весь коментар
 
 
Але то є бомко францюватий.... Подивиться Моніка Зелінскі просто ***** в "глаза" і той від сорому відразу повіситься на гілці 😕
 показати весь коментар
 
 
Він, як той кацап з ООН, скаже путіну: "...ти в ґлаза мнє смАтрі, мразь..." "Ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3947 "Ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3947 "Ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3947
Ліпше б він мовчав, цей блаЗЄнський. Утім, на посаді президента він набагато смішніший, ніж в "95" зі своїм вічносовковим квн-ним цілодобовим "гумором", що смердів нафталіном.
 показати весь коментар
 
Вован, у тебя и по телефону нормально выходит.
Трампа - процедура импичмента;
Брат ***** - моряков как бы отпустил)))
 показати весь коментар
 
а Меркель и Макрону куда глаза отводить при этой встрече
 показати весь коментар
 
живенько там себе представил эту сценку про "смотря друг другу в глаза":
- я вам не ЛОХ!
- я вам не ПУЙЛО!
 показати весь коментар
 
 
Готовый сценарий для очередного "95-го квартала".
 показати весь коментар
 
Будет играть с ввп в удава и кролика - типа, кто моргнет первым? Будем надеяться, что клоун переиграет.
Друг мой футболист учил: "Не бойся -

Он к таким партнёрам не привык.

Ты за тылы и центр не беспокойся,

А играй по краю - напрямик!.."
 показати весь коментар
 
В політиці то найбільша гарантія - чесний блиск очей партнера навпроти...Важливо подивитись в ці очі,і якщо ти не зелений ідіот тобі відразу все стане ясно...І не потрібно жодних договорів,підписів - чесні очі то все заміняють...
 показати весь коментар
 
Очі в очі дивляться перед боєм, чи поєдинком у боксі. А політики дивляться на документи своїх спецслужб. Але Ваші спецслужби подадуть Вам копії московських документів. У Вас позиції і мета спільна. А це виправдати ворога і відбудовувати розвалене за кошти бідних українців і під нагайкою московитів. Так вони робили постійно, а дзержинські, ульянови,троцькі та інші щирі, їм допомагали.
 показати весь коментар
 
Радость то какая!
"Владимирвладимирьіч попал в ловушку Вдадимирссаньіча", какбьі намекает нам the дедушка-пропагандист. Мол. после отвода войск (перед зимой - sic!) и сдачи Зеленским территорий у Путина не останется выбора и он приедет куда-то поговорить.

Прежде всего, умиляет тупая попытка подменить цель "прекратить войну" на "путинприедет". Не, ну понятно, что зелебобики это схавают, но нельзя же так тупо!

Во-вторых, а что будет если ***** не приедет? Что Вовка сделает? Опять станет раком и заплачет?
Или ладно, приедет очередной клон. И прочитает по бумажке "так мы ж не против, договаривайтесь с бамбасяо и лугандяо. Оружие и два аомейских корпуса??? Ихтамнет, мы с 2014 года говорим это". И чо дальше? Даже Трампу плакаться нет смысла, тот Монике после всех услуг последней заявил "Не морочь мне голову, договаривайся сама с Росией".

Так в чем радость то?
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, що воно скаже, дивлячись в очі х@йлові? Невже "я нормальний пасажир, мнє 42, я презідент"
 показати весь коментар
 
Які очі в очі,ну скаже тобі куйло шо він не є стороною конфлікту і шо будеш робити,будеш тим трьом доказувати зворотнє.Куйло вже тебе наібав і ще раз наібе,бо баче що ти наівний дурачок!
 показати весь коментар
 
Валентина Ильинична Новодворская о Путине ( о его "глазах") - "Посмотрите в эти хрустальные глаза, на дне которых лежит бесконечная злоба, злоба рептилии к человеку" ( Зеленский хочет посмотреть в газа Путину, это игра называется Кролик и Удав, при чем в роли кролика конечно Зеленский.)
 показати весь коментар
 
 
Как раз и пора определится с этим форматом.Если он бесполезный-искать другие пути и не оглядываться на него больше.
 показати весь коментар
 
Есть такое выражение "врать на голубом глазу". Зеля видать хочет увидеть, как это на самом деле происходит.
 показати весь коментар
 
Ну ясно. До дебила дошло, что телефоны слушают и записывают. Хочет втихаря с пуйлом замазать, чтоб потом не вылезло, как с Трампом.
 показати весь коментар
 
походу, Порох-кондитер избаловал сладким нынешних Ылитных пацанчиков-аниматоров настолько, что "шоколадний глаз" хйла Вошьдь зебилов воспринимает как лёгкий десерт..(
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору