 За куріння в заборонених місцях правоохоронці Київщини вже оштрафували понад 1000 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції Київської області.

"З початку року охоронці порядку склали 1079 адміністративних матеріалів за ст. 175–1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що патрульні здійснюють нагляд за поведінкою громадян, приділяючи особливу увагу курінню тютюнових виробів у заборонених законом місцях.

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Крім того, правоохоронці назвали ТОП-5 місць, де найчастіше вживають тютюнові вироби, а також курять електронні сигарети і кальяни, що заборонено законом: ліфти і таксофони; територія і приміщення навчальних закладів; під'їзди житлових будинків; підземні переходи; стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.





