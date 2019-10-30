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 Події, Суспільство
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Все про:Київська область (1048) куріння (27) патрульна поліція (937)

 За куріння в заборонених місцях правоохоронці Київщини вже оштрафували понад 1000 осіб

Понад 1000 порушників за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях притягли до відповідальності патрульні поліцейські Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції Київської області.

"З початку року охоронці порядку склали 1079 адміністративних матеріалів за ст. 175–1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що патрульні здійснюють нагляд за поведінкою громадян, приділяючи особливу увагу курінню тютюнових виробів у заборонених законом місцях.

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Крім того, правоохоронці назвали ТОП-5 місць, де найчастіше вживають тютюнові вироби, а також курять електронні сигарети і кальяни, що заборонено законом: ліфти і таксофони; територія і приміщення навчальних закладів; під'їзди житлових будинків; підземні переходи; стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

За куріння в заборонених місцях правоохоронці Київщини вже оштрафували понад 1000 осіб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156737
 
   
 Топ коментарі
 
Отето полиция работает! Просто суперкопы! Рюкзакову-орден на всё пузо!
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Лучше бы ловили воров и вандалов!
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А когда патрульные курят и пьют кофе на улице возле магазина, кто следит за их поведением. Совок продолжается- на витрине все нарядно, а в реале бандиты в погонах.
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Отето полиция работает! Просто суперкопы! Рюкзакову-орден на всё пузо!
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Да ну, те же могут и хлебало расквасить, и пекаль отобрать.
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Нет, не лучше, а просто тоже делать нужно. Сколько можно портить жизнь окружающим.
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Что бы не портили воздух, нужно вообще запретить!
Одно лицо, пока доедет до работы на своем автомобиле с двс портит воздух больше, чем курильщик за год.
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еще за пердение в маршрутках штрафуйте. спец.обученные полицейские будут вынюхивать гражданам штаны и вручать повестку на субботник по "посадкам"(деревьев, а не свинарчуков) За курение в запрещенных местах правоохранители уже оштрафовали более 1000 человек - Цензор.НЕТ 5790
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в автокатастрофах с пьяними неадекватаими погибло наверняка за приводимый период в полне сравниомм соответствии ... как с этим быть
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О как ылита ПЕСиковская возбудилась
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- Прошу прощения за беспокойство, но я выхожу на
следующей остановке. Будьте любезны, позвольте пройти...
- Ну, ты интеллигент сраный, что ли?
- Отнюдь нет. Такое же быдло, как и Вы За куріння в заборонених місцях правоохоронці Київщини вже оштрафували понад 1000 осіб - Цензор.НЕТ 3767
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А когда патрульные курят и пьют кофе на улице возле магазина, кто следит за их поведением. Совок продолжается- на витрине все нарядно, а в реале бандиты в погонах.
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Нда….. Вместо того, чтобы уменьшать уголовщину, они курцов ловят...…
Вот вам и Не Лох.
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Так мусорам только дай повод ,они бы и расстреливали на месте с удовольствием ... За курение в запрещенных местах правоохранители Киевщины уже оштрафовали более 1000 человек - Цензор.НЕТ 747
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Хай ще акцизні марки в курців на пачках перевіряють, за контрабас штрафи мабуть більші.
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Круто !!!! Серьезная работа !!!! Киевские менты самые работящие !!!!
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Это 5 минут работы для всей областной милиции, а остальное время сами курят в общественных местах.
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Толку от того что они ловят, еще бы за электросигареты начали ловить этих паровозов!
Нам бы законы Сингапура сюда, за курение на улице не в спец месте от 500$!
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Самий великий злочин з яким найбільш активно боряться правоохоронці. Це, вже великий крок від штрафування статичних бобок, які сидять край тротуару зі своїми торбами.
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Видно песики курять де попало. Чого б це з такої новини бомбило? еліта - вона така За куріння в заборонених місцях правоохоронці Київщини вже оштрафували понад 1000 осіб - Цензор.НЕТ 1893
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Перша приємна новина після приходу моніки нелоховни . А то бидло задолбало диміти на вулицях людям в обличчя . Ще б штрафи по5000 зробили . А місця для цього жлобського заняття - в виритих ямах .
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Я только за то, чтобы курильщиков в общественых местах наказывали, но еще не разу в жизни не видел, что это бывает. И при зеленых тоже.
Поверю только тогда , когда увижу собственными глазами.
А пока - не верю!
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