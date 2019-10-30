 За куріння в заборонених місцях правоохоронці Київщини вже оштрафували понад 1000 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції Київської області.
"З початку року охоронці порядку склали 1079 адміністративних матеріалів за ст. 175–1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП", - сказано в повідомленні.
У відомстві нагадали, що патрульні здійснюють нагляд за поведінкою громадян, приділяючи особливу увагу курінню тютюнових виробів у заборонених законом місцях.
Крім того, правоохоронці назвали ТОП-5 місць, де найчастіше вживають тютюнові вироби, а також курять електронні сигарети і кальяни, що заборонено законом: ліфти і таксофони; територія і приміщення навчальних закладів; під'їзди житлових будинків; підземні переходи; стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.
Одно лицо, пока доедет до работы на своем автомобиле с двс портит воздух больше, чем курильщик за год.
следующей остановке. Будьте любезны, позвольте пройти...
- Ну, ты интеллигент сраный, что ли?
- Отнюдь нет. Такое же быдло, как и Вы
Вот вам и Не Лох.
Нам бы законы Сингапура сюда, за курение на улице не в спец месте от 500$!
Поверю только тогда , когда увижу собственными глазами.
А пока - не верю!