 Мисяк - права рука Кізя, вже вів справи Майдану і повноцінно брав участь у їх саботажі, - адвокати сімей Небесної сотні

Таку заяву оприлюднено на facebook-сторінці "Адвокатської дорадчої групи", передає Цензор.НЕТ.
"Вкрай дивує призначення Мисяка. Це абсолютно неприйнятно, якщо Генпрокурор і справді націлений на ефективне розслідування справ Майдану і гідне представлення обвинувачення в суді. Віктор Мисяк - як протеже Сергія Кізя вже очолював управління процесуального керівництва у справах Майдану, створене Юрієм Луценком в серпні на місці ліквідованого відділу прокурорів. І за цей час запам'ятався лише як права рука Кізя, повноцінно брав участь у саботажі справ", - йдеться в заяві.
Призначення Мисяка адвокатська група пов'язує з небажанням розслідувати справи Майдану.
"По-перше він сам і є особою, яка перешкоджала розслідуванню в минулому, По-друге, його призначення - знак для слідчих і прокурорів, що реальної мети досягти результатів у розслідуваннях справ Майдану у керівництва ГПУ немає", - наголошується в повідомленні.
Водночас, адвокати повністю підтримали призначення заступником керівника Департаменту Олексія Донського.
Нагадаємо, представники Адвокатської дорадчої групи раніше наполягали на необхідності негайного вжиття заходів щодо недопущення розвалу розслідування справ Майдану, яке пов'язували з позбавленням прокуратури функцій слідства, а також передачею матеріалів до НАБУ і ДБР.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка 29 жовтня підписав накази про призначення Віктора Мисяк керівником Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, а Олексія Донського - його заступником.
Після звільнення Сергія Кізя журналісти BIHUS.info нагадали, чим він запам'ятався: "Рябошапка таки це зробив! І місяця не минуло після сюжету Данила Мокрика про зашквар заступника генпрокурора Кізя, а його вже звільнили! Він дістався пану Рябошапці "у спадок" від Луценка, який призначив його перед звільненням. Нагадаємо, що учудив Кизь всього за два місяці на посаді: закрив справу Калетника щодо "законів 16 січня", попросив Канаду зняти санкції з одіозного Портнова, перековбасив підрозділ справ Майдану. А раніше, до призначення заступником, Кізь нашкодив спецоперації НАБУ у паспортній справі Діни Пімахової (а вона йому в цей час допомогла отримати закордонні паспорти на всю сім'ю)".
Тепер він подав позов до Генеральної прокуратури про поновлення на посаді.
ЯНеЛох самий чесний народний президент зі своїм прокурором!
Ты?
Не холодно сегодня на острове?
На Ютубе можно посмотреть признание грузинских снайперов израильской прокуратуре.
Только, нынешняя власть точно не посадит ни беню, ни миху.