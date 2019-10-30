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 Політика України, Події
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Все про:адвокат (676) ГПУ (3311) Небесна Сотня (241) злочини проти Майдану (26) Кізь (1) Донський (1) Мисяк Віктор (1)

 Мисяк - права рука Кізя, вже вів справи Майдану і повноцінно брав участь у їх саботажі, - адвокати сімей Небесної сотні

Представники Адвокатської дорадчої групи, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної сотні, розкритикували призначення Віктора Мисяка главою Департаменту процесуального керівництва над "справами Майдану".

Таку заяву оприлюднено на facebook-сторінці "Адвокатської дорадчої групи", передає Цензор.НЕТ.

"Вкрай дивує призначення Мисяка. Це абсолютно неприйнятно, якщо Генпрокурор і справді націлений на ефективне розслідування справ Майдану і гідне представлення обвинувачення в суді. Віктор Мисяк - як протеже Сергія Кізя вже очолював управління процесуального керівництва у справах Майдану, створене Юрієм Луценком в серпні на місці ліквідованого відділу прокурорів. І за цей час запам'ятався лише як права рука Кізя, повноцінно брав участь у саботажі справ", - йдеться в заяві.

Призначення Мисяка адвокатська група пов'язує з небажанням розслідувати справи Майдану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не можна передавати справи Майдану в ДБР, тобто "в нікуди", або віддавати їх новим слідчим, - звернення адвокатів сімей Небесної сотні

"По-перше він сам і є особою, яка перешкоджала розслідуванню в минулому, По-друге, його призначення - знак для слідчих і прокурорів, що реальної мети досягти результатів у розслідуваннях справ Майдану у керівництва ГПУ немає", - наголошується в повідомленні.

Водночас, адвокати повністю підтримали призначення заступником керівника Департаменту Олексія Донського.

Мисяк - права рука Кізя, вже вів справи Майдану і повноцінно брав участь у їх саботажі, - адвокати сімей Небесної сотні 01

Нагадаємо, представники Адвокатської дорадчої групи раніше наполягали на необхідності негайного вжиття заходів щодо недопущення розвалу розслідування справ Майдану, яке пов'язували з позбавленням прокуратури функцій слідства, а також передачею матеріалів до НАБУ і ДБР.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка 29 жовтня підписав накази про призначення Віктора Мисяк керівником Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, а Олексія Донського - його заступником.

Після звільнення Сергія Кізя журналісти BIHUS.info нагадали, чим він запам'ятався: "Рябошапка таки це зробив! І місяця не минуло після сюжету Данила Мокрика про зашквар заступника генпрокурора Кізя, а його вже звільнили! Він дістався пану Рябошапці "у спадок" від Луценка, який призначив його перед звільненням. Нагадаємо, що учудив Кизь всього за два місяці на посаді: закрив справу Калетника щодо "законів 16 січня", попросив Канаду зняти санкції з одіозного Портнова, перековбасив підрозділ справ Майдану. А раніше, до призначення заступником, Кізь нашкодив спецоперації НАБУ у паспортній справі Діни Пімахової (а вона йому в цей час допомогла отримати закордонні паспорти на всю сім'ю)".

Тепер він подав позов до Генеральної прокуратури про поновлення на посаді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156733
 
 
 Топ коментарі
 
Портнов!
Ты?
Не холодно сегодня на острове?
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Та не може бути.
ЯНеЛох самий чесний народний президент зі своїм прокурором!
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73/43%зебілів, ви же галасували проти Пороха і Луценка! Ну, шо, нагаласували? Ще не дійшло, що фактично проголосували за Хуйла?
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Та не може бути.
ЯНеЛох самий чесний народний президент зі своїм прокурором!
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Адвокаты, назначенные властью Порошенко 5 лет сливают это расследование, изображая бурную деятельность. Поэтому они против того, что дело будет расследовать ГБР - на сегодня самый честный антикоррупционный следственный орган.
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Портнов!
Ты?
Не холодно сегодня на острове?
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Вряд ли портянка. Скорее всего, это Мысяк - правая рука Кизя, либо Кизяк - левая рука Мыся...
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Посмотрим по результату расследования. В расстрелах Майдана по большому счету нечего и расследовать. Кто заказчики и исполнители? Янукович, Азаров, министр тогдашний МВД, СБУ, Беркут, депутаты коалиции Рады при Януковиче, которые голосовали за применение оружия. Что тут расследовать? Но расследуют 6 лет, потому что НЕТ ЖЕЛАНИЯ наказать виновных.
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Мысяк и кизяк....- Сказка без счастливого конца.
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Да слили уже давным давно то самое "дело майдана" еще в 2014-м году. И правды вряд ли кто когда либо по нему узнает.
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Правду все давно знают.
На Ютубе можно посмотреть признание грузинских снайперов израильской прокуратуре.
Только, нынешняя власть точно не посадит ни беню, ни миху.
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У них не было желания хфамилии поменять ?
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От потому что у власти кизяки все 30 лет ,мы так и живём ..
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73/43%зебілів, ви же галасували проти Пороха і Луценка! Ну, шо, нагаласували? Ще не дійшло, що фактично проголосували за *****?
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Не бывает у настоящих панов, таких фамилий Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни - Цензор.НЕТ 1740
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Нічого дивного шо зе призначив саботажника. Він і сам більше антимайданівець за світоглядом.
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а что делать у власти правительство народной измены , как говорил троцкий .а вообще почитайте лозунги и проговорки большевиков .
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Почитать фамилии так это какая то ОПГ, а не прокуратура.
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а хтось тут такий наївний що вірив в українське правосуддя? Після того як евакуювали бройлерів стало зрозуміло що, все буде спускатися на гальмах доки само-собою не потухне.
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