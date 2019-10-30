 Мисяк - права рука Кізя, вже вів справи Майдану і повноцінно брав участь у їх саботажі, - адвокати сімей Небесної сотні

Таку заяву оприлюднено на facebook-сторінці "Адвокатської дорадчої групи", передає Цензор.НЕТ.

"Вкрай дивує призначення Мисяка. Це абсолютно неприйнятно, якщо Генпрокурор і справді націлений на ефективне розслідування справ Майдану і гідне представлення обвинувачення в суді. Віктор Мисяк - як протеже Сергія Кізя вже очолював управління процесуального керівництва у справах Майдану, створене Юрієм Луценком в серпні на місці ліквідованого відділу прокурорів. І за цей час запам'ятався лише як права рука Кізя, повноцінно брав участь у саботажі справ", - йдеться в заяві.

Призначення Мисяка адвокатська група пов'язує з небажанням розслідувати справи Майдану.

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"По-перше він сам і є особою, яка перешкоджала розслідуванню в минулому, По-друге, його призначення - знак для слідчих і прокурорів, що реальної мети досягти результатів у розслідуваннях справ Майдану у керівництва ГПУ немає", - наголошується в повідомленні.

Водночас, адвокати повністю підтримали призначення заступником керівника Департаменту Олексія Донського.

Нагадаємо, представники Адвокатської дорадчої групи раніше наполягали на необхідності негайного вжиття заходів щодо недопущення розвалу розслідування справ Майдану, яке пов'язували з позбавленням прокуратури функцій слідства, а також передачею матеріалів до НАБУ і ДБР.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка 29 жовтня підписав накази про призначення Віктора Мисяк керівником Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, а Олексія Донського - його заступником.

Після звільнення Сергія Кізя журналісти BIHUS.info нагадали, чим він запам'ятався: "Рябошапка таки це зробив! І місяця не минуло після сюжету Данила Мокрика про зашквар заступника генпрокурора Кізя, а його вже звільнили! Він дістався пану Рябошапці "у спадок" від Луценка, який призначив його перед звільненням. Нагадаємо, що учудив Кизь всього за два місяці на посаді: закрив справу Калетника щодо "законів 16 січня", попросив Канаду зняти санкції з одіозного Портнова, перековбасив підрозділ справ Майдану. А раніше, до призначення заступником, Кізь нашкодив спецоперації НАБУ у паспортній справі Діни Пімахової (а вона йому в цей час допомогла отримати закордонні паспорти на всю сім'ю)".

Тепер він подав позов до Генеральної прокуратури про поновлення на посаді.