 Мінінфраструктури планує побудувати 4 концесійні дороги, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час Першого інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі.

Відомство готує також пакет концесійних конкурсів у портах "Маріуполь", "Бердянськ", "Одеса" та поромного комплексу в порту "Чорноморськ".

Крім того, за словами Криклія, міністерство допомагає місцевим громадам підготувати концесію аеропортів "Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" і термінал Cargo в аеропорту "Біла Церква". Також готуються концесійні проєкти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопа.

Нагадаємо, 18 жовтня Кабмін повернув "Укрзалізницю" до сфери управління Мінінфраструктури.

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