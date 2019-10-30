 Мінінфраструктури планує побудувати 4 концесійні дороги, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час Першого інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі.
Відомство готує також пакет концесійних конкурсів у портах "Маріуполь", "Бердянськ", "Одеса" та поромного комплексу в порту "Чорноморськ".
Крім того, за словами Криклія, міністерство допомагає місцевим громадам підготувати концесію аеропортів "Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" і термінал Cargo в аеропорту "Біла Церква". Також готуються концесійні проєкти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопа.
Нагадаємо, 18 жовтня Кабмін повернув "Укрзалізницю" до сфери управління Мінінфраструктури.
А якесь чмо бере в концесію і стриже гроші?)
Это параллельно или на основе существующей? Если второе, то, честно говоря, вечный ремонт достал. Только закончили и вроде пробок поубавилось и тут на тебе.
У меня только один вопрос...
При покупке бенза я плачу налог на дороги...
С какого х.. я должен их дальше платить?))))
Государство отводит (покупает под них землю), потом платит деньги за проектно-изыскательские работы, потом бюджет выделяет 98% средств на строительство дорог с самым современным покрытием.... После чего объявляется тендер на 99 летнюю концессию который выигрывает Коломойша, за 2% достраивает дорогу и потом доит ее долго и нудно... потом доят его дети и внуки...
Если думаете что это нереальная схема, тогда поинтересуйтесь как получили в пожизненное пользование государственные газовые скважины: Шуфричи, Бойки, Фирташи и еще куча рыгоанального отребья... думаете они за свои деньги хоть один сантиметр пробурили? Фиг там они получили их готовыми - правда сами ввели в эксплуатацию...
Вот и все что вам нужно знать про украинские концессии...