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 Політика України, Економіка
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Все про:дороги (793) концесія (22) Мінінфраструктури (334) Криклій (32)

 Мінінфраструктури планує побудувати 4 концесійні дороги, - Криклій

Міністерство інфраструктури України розробляє проєкти концесійних доріг M-06 Львів-Стрий, M-09 Львів-Тернопіль, M-05 Київ-Біла Церква та M-10 Львів-Краковець.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час Першого інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі.

Відомство готує також пакет концесійних конкурсів у портах "Маріуполь", "Бердянськ", "Одеса" та поромного комплексу в порту "Чорноморськ".

Крім того, за словами Криклія, міністерство допомагає місцевим громадам підготувати концесію аеропортів "Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" і термінал Cargo в аеропорту "Біла Церква". Також готуються концесійні проєкти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопа.

Нагадаємо, 18 жовтня Кабмін повернув "Укрзалізницю" до сфери управління Мінінфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кільцеву дорогу Києва і низку трас на заході України можуть передати в концесію, - нардеп від СН Наталуха

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156732
 
 
 Топ коментарі
 
Ви жартуєте? Держава розробляє - платить за проект... Держава будує - платить...
А якесь чмо бере в концесію і стриже гроші?)
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Ахахахахах ну что гои, сейчас и дороги приватизируют.
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зекономика:самые ласые кусочки - себе, любимым. Киев - Белая Церковь уже построена без вас, Одесса-Николаев делайте.
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А шо сейчас нет дороги Киев-БЦ? Или они хотят ищо одну построить?
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Таксистка, не пропусти заказ, не отвлекайся. С 1 января получишь кассовый аппарат, будешь платить налоги, и твоя мечта о новеньком ВАЗ 2110, цвета баклажан, развеется как сигаретный дым.
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Чмо вонючее, ты там что-то грозилось? Когда вылезешь из под юбки своей толстожопой жоны?
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Бычара, как прошла смена, сколько награчевала? Делаешь горловой за отдельную таксу.
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Все, что ты можешь, это гавкать в интернете, ховаясь за монитор. Вероятно, ты озлоблен на мир, а особенно на таксистов, после того как таксисты надавали тебе на клык за обосранную обшивку сидения и отсутствие денег. А может кто-то уже тебя вытащил за хобот и разорвал пасть за безотвественный гавкот. С тех пор масть твоя - петухан, который ссыться ответить за базар. Впрочем, скотобаза свиняче-порохатая, я тебе еще сделал комплимент. Петушиность - это у тебя наследственное. И быть тебе пидором всегда как существу без чести, ссащему ответить за хамство в сети
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Не телка, у меня просто нет возможности общаться с быдлом, кроме как тут, не пересекаемся, получаю удовольствие когда опускаю чернь!))) Такси пользуюсь только за рубежом, у меня 2 водителя, а жена МС по гимнастике, жопа маленькая, юбка маленькая, и меньше 50кг. Когда ты пригласила меня на дуэль я чуть лопнул от смеха. Не сливайся потешная.
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Твоя масть - *****. Передай это двум "водителям" и жоне. Впрочем они втроем это знают и довольно добавляют - а еще и рогоносец
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О, вафлер погнал шансон)) Фуцин, запиши в блокнот- такой масти нет. Укатать тебя на клык займет максимум 10 минут. Не советую блотовать на воле, не привыкай, попадешь в колонию, сразу опустят. Такое чепушило как ты разводят по приколу в первый день.
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Ви жартуєте? Держава розробляє - платить за проект... Держава будує - платить...
А якесь чмо бере в концесію і стриже гроші?)
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Ахахахахах ну что гои, сейчас и дороги приватизируют.
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Овруч - Новоград Волынский отремонтируйте!!!
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зекономика:самые ласые кусочки - себе, любимым. Киев - Белая Церковь уже построена без вас, Одесса-Николаев делайте.
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Киев-Белая Церковь

Это параллельно или на основе существующей? Если второе, то, честно говоря, вечный ремонт достал. Только закончили и вроде пробок поубавилось и тут на тебе.
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На основе существующей дороги...
У меня только один вопрос...
При покупке бенза я плачу налог на дороги...
С какого х.. я должен их дальше платить?))))
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Привет опять вечный ремонт и постоянное подорожание проезда.
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конечно на *** строить дороги в индустриальной части Украины, лучше мы построим дороги в западной части они же там нужнее
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Схема строительства этих дорого простая:
Государство отводит (покупает под них землю), потом платит деньги за проектно-изыскательские работы, потом бюджет выделяет 98% средств на строительство дорог с самым современным покрытием.... После чего объявляется тендер на 99 летнюю концессию который выигрывает Коломойша, за 2% достраивает дорогу и потом доит ее долго и нудно... потом доят его дети и внуки...
Если думаете что это нереальная схема, тогда поинтересуйтесь как получили в пожизненное пользование государственные газовые скважины: Шуфричи, Бойки, Фирташи и еще куча рыгоанального отребья... думаете они за свои деньги хоть один сантиметр пробурили? Фиг там они получили их готовыми - правда сами ввели в эксплуатацию...
Вот и все что вам нужно знать про украинские концессии...
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Интересно какие условия концессии.Будут ли концессионеры выкупать землю?
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