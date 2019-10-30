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 Суспільство
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Все про:компанія (39) Одеса (2147)

 Одеська компанія "Гефест" виступила партнером міжнародного інвестфоруму

Будівельна компанія "Гефест" виступила партнером міжнародного інвестиційного форуму RE:THINK у Маріуполі.

Захід урочисто відкрив Президент України Володимир Зеленський, пише УНІАН.

У Форумі взяли участь керівники компанії "Гефест" Пантелеймон і Василіс Бумбурас.

"Інвестиційний форум у Маріуполі - це по праву знаковий захід для Східної України і країни в цілому. Близько 600 гостей, серед яких топові українські та іноземні бізнесмени, дипломати, міністри, політики, керівники міст і регіонів.

Ми були раді виступити партнерами й особисто взяти участь у Форумі такого рівня", - зазначив виконавчий директор будівельної компанії "Гефест" Василіс Бумбурас.

На думку одеських бізнесменів, український бізнес переживає непростий період. Втім, як і вся країна. Але, якщо стоїть завдання суттєво підняти планку і поліпшити інвестиційний клімат в Україні, то вектор заданий правильний.

"Те, про що говорив Президент на відкритті, дуже відгукується на прикладі нашого бізнесу. Будівельна компанія "Гефест" пройшла серйозний шлях становлення. Я і моя сім'я переїхали в Україну з Греції майже 25 років тому. Ми створювали все практично з нуля. Це був непростий період. Досить згадати економічну кризу, а також різні ситуації політичної нестабільності, які так чи інакше відбивалися на розвитку всього українського ринку та інвестиційній привабливості в цілому.І при всьому цьому, з маленької будівельної фірми, "Гефест" перетворився на успішного гравця на будівельному ринку", - зазначив Президент будівельної компанії "Гефест" Пантелеймон Бумбурас.

Одеська компанія Гефест виступила партнером міжнародного інвестфоруму 01
Одеська компанія Гефест виступила партнером міжнародного інвестфоруму 02
Одеська компанія Гефест виступила партнером міжнародного інвестфоруму 03

Нещодавно СК "Гефест" викупила велику грецьку компанію-підрядника EKATEL S.A. з офісом в Афінах.

Фірма має необхідні ліцензії та сертифікати для участі в міжнародних тендерах у країнах Європи. Крім того, в капіталі EKATEL S.A. є низка будівельних майданчиків, близько 100 одиниць спецтехніки.

Загальна площа об'єктів "Гефест, які зараз на стадії будівництва, становить понад 400 000 кв. м.

Компанія планує викупити низку майданчиків, зокрема, і в Маріуполі.

На думку Василіса Бумбураса, це дасть можливість створити нові робочі місця, розвинути міську інфраструктуру та підвищити привабливість міста.

Новина публікується на правах реклами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156728
 
 
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Был в Донецке тоже Гефест. Не знаю,выжили ли они. Ковкой занимались.
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Гефест компания Боделана, спайка коммуняцких бандитов и международной мафии обосновавшиеся в Одессе. Зеленский так же как и Порошенко поддерживает и растит банду Галантерника-Труханова-Боделана.
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