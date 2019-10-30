 Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має відбуватися на українських умовах, - Вакарчук

Відновлення контролю над Донбасом і Кримом "має бути за чітким планом, на українських умовах". Про це у фейсбуці написав лідер партії "Голос", народний депутат України Святослав Вакарчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Саме для написання таких умов партія "Голос" ініціювала тимчасову спеціальну парламентську комісію з питань відновлення територіальної цілісності України. Саме в рамках роботи комісії потрібно починати обговорення такого плану", – написав Вакарчук.
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення
ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені
не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА ЗДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.