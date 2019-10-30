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 Політика України
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Все про:Вакарчук (143) Крим (7633) Донбас (13443)

 Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має відбуватися на українських умовах, - Вакарчук

Замість односторонніх кроків з розведення військ українській владі необхідна чітка стратегія лінії поведінки.

Відновлення контролю над Донбасом і Кримом "має бути за чітким планом, на українських умовах". Про це у фейсбуці написав лідер партії "Голос", народний депутат України Святослав Вакарчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Саме для написання таких умов партія "Голос" ініціювала тимчасову спеціальну парламентську комісію з питань відновлення територіальної цілісності України. Саме в рамках роботи комісії потрібно починати обговорення такого плану", – написав Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це помилка, - Вакарчук про розведення сил і засобів у Золотому

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156723
 
   
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УК України Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення
ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені
не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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тут фишка в том, что все по завялениям будет разобрано. Ты ст. 17 Конституции лучше почитай и 102 тоже
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Вакарчук прав, но он с его партией должен что-то делать, чтобы препятствовать этой зеленой плесени, которая разъедает страну изнутри и идет на ошейнике и поводке у Путина.
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Схоже, що потрібен час для розуміння людьми : -хто є хто...
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Какое восстановление, зебил летал в парашку под видом в японию, получил инструвкции по сливу.
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РФ ничего не вернет! Украине, чтобы вернуть территории, нужно развалить РФ, а по другому никак не вернуть! Нужно сделать так, чтобы Запад понял опасность РФ для них и развалил санкциями РФ!!!
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Тварь зе = кацапская. Доказательство постановочные волохатые микрофоны, набор лучших моментов "нелох" с имитацией добробатов, бабки "училки" несуществующей школы - однозначный чекисткий почерк. Гончарук правительство назначенное в москве и подтвержено коломойским. СН фракция дебило-прокацапская.ВСЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ. ВСЕ ЗЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ и проденфицировать, чтобы ни одного рыла не осталось.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА ЗДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.
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У путина личный президент в сша под название ТРАМП ПУТИНСКИЙ, 40 путинских конгрессменов, которые засветились с азовом, назвав их террористами лишь за то что они воюют с парашкой, под приводом какого залетного, который написал в фейсбуке что был в украине и во многих других странах и расстрелял 50 исламистов в мечети в новой зеландии.Почерк как по маркову в италии - все еле-еле висит без доказательств, а доказательства многократно притянуты за уши и по безпределу.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
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Ещё один деятель: давайте делать чёрти что, только не выполнять законы.
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Какте такие законы? Указ клоуна в роли президента?
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Вы удивитесь но в Украине есть законы, например об обороне. Но президенты его игнорируют, не смотря на то что являются гарантами законов, терцелосности и тд. К чему призывает и этот деятель просто к пустопорожней болтовне.
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Легко говорить правильные фразы, можно еще создать комиссию, но пускай поедет и сам договорится с теми, кто плевал с большой горы на эти условия.
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Навіщо ви йшли в Раду? Де ваша АКТИВНА позиція? Що ви сидите, як миші, чи мямлите?
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Все как хочется,не получится. Но все зависит от ума нашего руководства и сплоченности союзников. Можно все. Если сильно хотеть.
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С початку треба мати Українську ВР,а не вештатися депутатам до РФ.
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А что Славко собцтвенно конкретно предлагает? Если исключительно "на украинских условиях", то надо наконец-то разрывать отношения с Кацапией и жечь Лугандон напалмом. Но так же в Мацкве хрен погастролируешь, да и хозяин Кнур явно будет против
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Надо выставить ультиматум Москве, или она сдается, или Украина переходит к решительным действиям.
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