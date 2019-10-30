 Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має відбуватися на українських умовах, - Вакарчук

Відновлення контролю над Донбасом і Кримом "має бути за чітким планом, на українських умовах". Про це у фейсбуці написав лідер партії "Голос", народний депутат України Святослав Вакарчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Саме для написання таких умов партія "Голос" ініціювала тимчасову спеціальну парламентську комісію з питань відновлення територіальної цілісності України. Саме в рамках роботи комісії потрібно починати обговорення такого плану", – написав Вакарчук.

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