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Все про:законопроект (833) гральний бізнес (89) Загребельська (56)

 Покарання за злочини у сфері грального бізнесу мають передбачати не штрафи, а реальні терміни, - Загребельська

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу передбачає покарання за злочини в цій сфері у вигляді штрафів, що є неефективним.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Проєкт закону про легалізацію азартного бізнесу передбачає покарання за злочини в цій сфері у вигляді штрафів. Це смішно та неефективно. Держава буде витрачати роки на доведення факту вчинення злочину, та навіть отримавши обвинувальний вирок, навряд чи вдасться стягнути хоч кілька десятків тисяч гривень", - зазначила Загребельська.

За її словами, вона розуміє аргументацію "проти" Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та Міністерства юстиції України.

"Адже відповідальність за ведення нелегального азартного бізнесу у вигляді реальних великих строків - це немов би те саме, що за зайняття будь-яким ліцензованим бізнесом без ліцензії саджати за грати. Але лише "немов би те саме". Бо азартний бізнес - це адиктивний товар, який здатен викликати хворобливу залежність з летальним наслідком. Це наркотик, а за нелегальний обіг наркотичних засобів в Кримінальному кодексі України передбачені реальні немалі строки", - наголосила Загребельська.

"Тому я впевнена, якщо трішки подумати та знайти відповідь на питання "чому так?", а не "чому ні?", то нормотворці знайдуть спільно з Управлінням та Мін’юстом правову модель, яка дозволить легально озброїти до зубів державу для боротьби з нелегальним азартом, який обов’язково буде випробовувати її на міцність", - підсумувала вона.

Нагадаємо, проєкт закону про державне регулювання у сфері грального бізнесу, який фактично легалізував цей вид діяльності в Україні, зареєстровано в парламенті 18 жовтня.

Також читайте: Якщо нелегальний гральний бізнес залишиться, то ми даремно прийшли до влади, - Гетманцев

Покарання за злочини у сфері грального бізнесу мають передбачати не штрафи, а реальні терміни, - Загребельська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156722
 
 
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Да кто же Авакова посадит...？ Он же памятник...😀
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Наказания в виде штрафов наглядно показывает кому служат зеленые слуги, а служат они сатане. Разрешили игорный бизнес и дали штрафы в наказание, на смех людям.
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так я уже запутался ..игорный бизнес хотят открыть или еще раз закрыть ???
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Игромания куда опаснее наркомании ибо человек попадает в зависимость в здравом уме и трезвой памяти. Если есть опасения о невозможности взыскать штраф, то о каком уголовном сроке может идти речь.
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Да че выдумывать колесо......
Возьмите проанализируйте практику известных игорных стран - США, Монако, Макао.
Или опять хотите под флагом "мы не такие как все" забацать себе неплохую кормушку?
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Однажды, прогуливаясь по скверу, что напротив главного корпуса университета, я обратил внимание на двух пожилых мужчин, которые сидели рядом на скамейке и о чём-то спокойно разговаривали. Подойдя ближе, я услышал, что они сообщают друг-другу ходы шахматной партии. ОНИ ИГРАЛИ В ШАХМАТЫ БЕЗ ДОСКИ. рядом с каждым лежала трость. Они были слепы! Затем один из них произнёс :"Сдаюсь!", достал из кармана купюру и отдал другому. После чего оба поднялись, попрощались и пошли в противоположные стороны, постукивая тросточками по тротуару
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