 Покарання за злочини у сфері грального бізнесу мають передбачати не штрафи, а реальні терміни, - Загребельська

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Проєкт закону про легалізацію азартного бізнесу передбачає покарання за злочини в цій сфері у вигляді штрафів. Це смішно та неефективно. Держава буде витрачати роки на доведення факту вчинення злочину, та навіть отримавши обвинувальний вирок, навряд чи вдасться стягнути хоч кілька десятків тисяч гривень", - зазначила Загребельська.

За її словами, вона розуміє аргументацію "проти" Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та Міністерства юстиції України.

"Адже відповідальність за ведення нелегального азартного бізнесу у вигляді реальних великих строків - це немов би те саме, що за зайняття будь-яким ліцензованим бізнесом без ліцензії саджати за грати. Але лише "немов би те саме". Бо азартний бізнес - це адиктивний товар, який здатен викликати хворобливу залежність з летальним наслідком. Це наркотик, а за нелегальний обіг наркотичних засобів в Кримінальному кодексі України передбачені реальні немалі строки", - наголосила Загребельська.

"Тому я впевнена, якщо трішки подумати та знайти відповідь на питання "чому так?", а не "чому ні?", то нормотворці знайдуть спільно з Управлінням та Мін’юстом правову модель, яка дозволить легально озброїти до зубів державу для боротьби з нелегальним азартом, який обов’язково буде випробовувати її на міцність", - підсумувала вона.

Нагадаємо, проєкт закону про державне регулювання у сфері грального бізнесу, який фактично легалізував цей вид діяльності в Україні, зареєстровано в парламенті 18 жовтня.

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