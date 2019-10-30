 Північноатлантична рада НАТО сьогодні розпочинає дводенний візит в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, Столтенберг та посли НАТО відвідають 2-гу постійну протимінну групу НАТО "SNMCMG2", чотири кораблі якої вчора зайшли в одеський порт в межах патрулювання в Чорному морі.
Генеральний секретар також виступить перед курсантами Морської академії в Одесі.
31 жовтня у Києві генсек НАТО головуватиме на засіданні Комісії Україна - НАТО за участі президента України Володимира Зеленського та виступить із зверненням до Верховної Ради.
Окрім того, Північноатлантична рада зустрінеться зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ, Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Крім того, заступник генерального секретаря Мірча Джоане та посли НАТО також проведуть зустріч зі спікером та керівниками парламентських фракцій.
Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.
Посольство України в Азербайджанській Республіці
25 жовтня о 16:54 ·
24-25 жовтня 2019 року делегація на чолі із Заступником міністра закордонних справ України Sergíy Kyslytsya здійснила робочий візит в Азербайджанську Республіку з метою участі у Міністерському засіданні та XVIII Саміті Руху неприєднання (Yevhenia Filipenko, Myroslava Scherbatiuk).
"Во время встречи в рамках официального визита в Токио президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за оказанную поддержку Украине."
Казахстан в ООН постоянно голосует в ООН вместе с россией против Украины.
Видимо, зеленые не собираются идти в НАТО.
Движе́ние неприсоедине́ния (англ. Non-Alignment Movement) - международная организация[1], объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего, Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшавского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т. п.).
А наші в НАТО не збираються.
Бо хутіну пообіцяли. Він же через це війною на нас пішов. Йому потріюний нейтральний статус України.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА СДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.
У путина личный президент в сша под название ТРАМП ПУТИНСКИЙ, 40 путинских конгрессменов, которые засветились с азовом, назвав их террористами лишь за то что они воюют с парашкой, под приводом какого залетного, который написал в фейсбуке что был в украине и во многих других странах и расстрелял 50 исламистов в мечети в новой зеландии.Почерк как по маркову в италии - все еле-еле висит без доказательств, а доказательства многократно притянуты за уши и по безпределу.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
Крыма и Донбасса нам не видать