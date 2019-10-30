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Все про:Зеленський (3405) Київ (6702) НАТО (2123) Одеса (2147) Столтенберг Єнс (402)

 Північноатлантична рада НАТО сьогодні розпочинає дводенний візит в Україну

Північноатлантична рада НАТО, представники всіх 29 держав-членів разом із генсеком Єнсом Столтенбергом, 30 жовтня розпочинає дводенний візит в Україну, під час якого відвідає Одесу та Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, Столтенберг та посли НАТО відвідають 2-гу постійну протимінну групу НАТО "SNMCMG2", чотири кораблі якої вчора зайшли в одеський порт в межах патрулювання в Чорному морі.

Генеральний секретар також виступить перед курсантами Морської академії в Одесі.

31 жовтня у Києві генсек НАТО головуватиме на засіданні Комісії Україна - НАТО за участі президента України Володимира Зеленського та виступить із зверненням до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО оприлюднило програму візиту Столтенберга і послів Альянсу до України 30 та 31 жовтня

Окрім того, Північноатлантична рада зустрінеться зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ, Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Крім того, заступник генерального секретаря Мірча Джоане та посли НАТО також проведуть зустріч зі спікером та керівниками парламентських фракцій.

Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156717
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем туда сунуться, если собираешься в НАТО?
Видимо, зеленые не собираются идти в НАТО.

Движе́ние неприсоедине́ния (англ. Non-Alignment Movement) - международная организация[1], объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего, Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшавского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т. п.).
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Пусть спросят зеленых зачем они шастают по саммитам Движения неприсоединения.

Посольство України в Азербайджанській Республіці
25 жовтня о 16:54 ·

24-25 жовтня 2019 року делегація на чолі із Заступником міністра закордонних справ України Sergíy Kyslytsya здійснила робочий візит в Азербайджанську Республіку з метою участі у Міністерському засіданні та XVIII Саміті Руху неприєднання (Yevhenia Filipenko, Myroslava Scherbatiuk).
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Наверное, ничего не писала. Одно дело встречаться с президентом страны, другое принимать участие в збіговиську движения неприсоединения.
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Пусть спросят зеленых зачем они шастают по саммитам Движения неприсоединения.

Посольство України в Азербайджанській Республіці
25 жовтня о 16:54 ·

24-25 жовтня 2019 року делегація на чолі із Заступником міністра закордонних справ України Sergíy Kyslytsya здійснила робочий візит в Азербайджанську Республіку з метою участі у Міністерському засіданні та XVIII Саміті Руху неприєднання (Yevhenia Filipenko, Myroslava Scherbatiuk).
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Мадам, а что вы писали, когда в Давосе Свыня встречалась исключительно с Ильхамом Алиевым? Напомните, пжалста
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Наверное, ничего не писала. Одно дело встречаться с президентом страны, другое принимать участие в збіговиську движения неприсоединения.
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Встречаться с президентом страны из збиговыська неприсоединения это таки потужно. Согласен Північноатлантична рада НАТО сьогодні розпочинає дводенний візит в Україну - Цензор.НЕТ 144
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Там 120 стран. Ни с кем не встречаться, оборвать все связи?
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Збіговисько неприєднання українцям ні до чого.
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И "оборвать все связи", "и ни с кем не встречаться"! Только Свыне с Ильхамом Алиевом и другими "друзьями Украины" как он мудро называл, напрыклад, Ислама Абдуганиевича Каримова
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Этим Вы случайно не возмущались?

"Во время встречи в рамках официального визита в Токио президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за оказанную поддержку Украине."

Казахстан в ООН постоянно голосует в ООН вместе с россией против Украины.
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Зачем туда сунуться, если собираешься в НАТО?
Видимо, зеленые не собираются идти в НАТО.

Движе́ние неприсоедине́ния (англ. Non-Alignment Movement) - международная организация[1], объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего, Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшавского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т. п.).
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Капітулюєте зєлєпуті.? Окей. Баба з возу, коням легше.
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Пусть принимают Украину в НАТО попутно. Чего даром угощения кушать.
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Нужно с НАТО вести переговоры, что нужно разрушить экономику РФ, чтобы разрушить ее на много стран потому что угрозы от РФ будут только нарастать! Зло нужно побеждать в зачатке, пока его еще можно победить!
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Дводенний візит.
А наші в НАТО не збираються.
Бо хутіну пообіцяли. Він же через це війною на нас пішов. Йому потріюний нейтральний статус України.
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Тварь зе = кацапская. Доказательство постановочные волохатые микрофоны, набор лучших моментов "нелох" с имитацией добробатов, бабки "училки" несуществующей школы - однозначный чекисткий почерк. Гончарук правительство назначенное в москве и подтвержено коломойским. СН фракция дебило-прокацапская.ВСЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ. ВСЕ ЗЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ и проденфицировать, чтобы ни одного рыла не осталось.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА СДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.

У путина личный президент в сша под название ТРАМП ПУТИНСКИЙ, 40 путинских конгрессменов, которые засветились с азовом, назвав их террористами лишь за то что они воюют с парашкой, под приводом какого залетного, который написал в фейсбуке что был в украине и во многих других странах и расстрелял 50 исламистов в мечети в новой зеландии.Почерк как по маркову в италии - все еле-еле висит без доказательств, а доказательства многократно притянуты за уши и по безпределу.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
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Зараз почуємо, як відмову від євроатлантичного руху "дипломатично" завуалюють фуфелом в дусі януковича, про те, що Україна не хоче домовлятись, а хоче, щоб її вмовляли вступити в НАТО, як державу, яка зробить існуавання блоку кращим. І взагалі, у нас є анексовані території, тому, можете не вмовляти, ми не готові. Після приєднання ордло нарІТ, на референдумі, визначить, що Україна повинна бути позаблоковою (беззахистною). Чекаємо словоблуддя, сорому і втрати надії
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И что нужно НАТО в Украине. Пока Украина не перестанет заигрываь с НАТО,
Крыма и Донбасса нам не видать
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Ага, позаблоковість. Саме вона дозволила кацапам анексувати крим, припертись на донбас. Вона потрібна, вам, щоб захопити всю Україну. Ми в курсі
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