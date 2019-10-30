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Все про:Норвегія (117) розвідка (1483) Росія (20280) вишкіл (1300)

 РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка

Норвезька розвідка повідомила, що Росія почала найбільші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами в Північній Атлантиці, зокрема з атомними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє норвезька телерадіомовна корпорація "NRK".

"Це найбільша російська операція з підводними човнами з початку 1990-х років і часів "холодної війни". Це операція, щоб показати свою військову силу", - йдеться в повідомленні.

В операції беруть участь 10 російських підводних човнів, 8 з них - атомні. Очікується, що військові навчання триватимуть 60 днів.

За інформацією розвідки, човни постараються максимально далеко поплисти в західну частину Атлантичного океану так, щоб їх не виявили.

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"Служба розвідки повідомляє, що метою Росії є показати, що вона здатна загрожувати східному узбережжю США, потрапляючи глибше в Атлантику", - пише видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російських спецпризначенців помітили на території архіпелагу Шпіцберген і на материковій частині Норвегії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156715
 
 
 Топ коментарі
 
По информации разведки, лодки постараются максимально далеко уплыть в западную часть Атлантического океана так, чтобы их не обнаружили.

Палюбасу обнаружат. По запаху нафталина.
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это все дыравые понты. У пети хоть деньги были на новые носки, а это лживая сущность не разменые понты режет налево-напрово
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Значить знову у них або щось втоне, або взірветься.
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Чекисткие фермы по услугам имитации жен.Успех или пожизненный успех- первая лакмусовая бумажка чекиста.
Чк женоинкубаторский механизм убийств или фермы ******-убийц по услугам имитации "гармоничных серьезных отношений".
Создаются фермы по запиливанию женских особей, которые специализируются по семейностроительным услугам в паре как спусковым крючком для омертвления жертвы по приказу из центра. Тоесть с таких ферм выпускаются убийцы с семейностроительной имитацией для постоянного контроля жертвы и в случаи приказа ее уничтожения под разной имитацией случайности, а могут просто "случайно" в нужный момент закрыть дверь для входа чистяльщиков в дом жертвы. Они даже детей рожают жертве, на ухо лепетят про любовь и прочую *****, потом семью и тд.
На этих фермах есть весь набор женских будущих убийц на все вкусы жертв до цвета волос. Изучают как трахаться по псих портрету жертвы, подставляются условия выхода замуж. Изучаются языки для захвата европы, разные курсы по получению контроля над жертвой и ее хобби и напралениями.
Все подобия политиков, или политики, или корпоративными играми сожженные политики как мосейчук в украине после 2014 года(а такие как лещенко или трамп и раньше по перспективности) на 90% получают в жены наблюдающих убийц из таких семейностроительных ферм.Другие раньше. Берем тымчука, жена дома жена(там жратву готовит, детей кормит и тд), но по совместительству его смертный приговор в режиме постоянного ожидания одной комманды из центра - что-то типа забывает "случайно" закрыть дверь перед чистяльщиками.И все - песенка жертвы спета.Для чего собственно и такие фермы-контроль всех процессов.
Другие тоже живут с убийцами в режиме вечного ожидания уничтожения своей жертвы по наступлению комманды из центра.
После уничтожения или после развода все имущество жертвы через условия непривлечения внимания переходит чк, а женский убийца ведется по жизни- для нее подыскивается новая жертва или просто ей включают режим "успех по жизни" - для нее есть свои самодостаточные "бизнеса",квартиры, путевки на курорты, украина платит пенсию по самому высокому пределу(содержит всю эту вражескую свору украина по топ тарифам), украинские суды принимают решения в ее пользу, при разводе жертву бреют под ноль как ореста лютого и тд, везет везде пока есть в ней интерес.По уровню везению вы можете вычислять таких - евреи тоже так детают - следите по везению, если не везет значит до сегодняшего дня(следите за мощной обратной связью под названием "до сегодняшнего дня"-она еще больший показатель, а обратная связь от обратной связи говорит уже о суперресурсах корпорации) точно не чекист. Бывших там не бывает, потом в своих интересах в расход используют детей от семейностроительной спецоперации. Часто под обстановку и уничтожаются такие бабы, если они бесперспективно отягащают чк или ситуации в которой интерес чк превышает цену ее гнилой душчонки.Ну как обычно - вход копейка, выход только вперед ногами, хотя иногда даже естественным или случайным путем.Хотя в убийстве тымчука есть интересант нечеловек под фамилией пашинский, в обмен чекистам на лояльность они для него убрали тымчука через смертельный организм который спал с ним в одной кровати и вешал на уши про вечную любовь и гармонические отношения.А пашинский все что нужно выложил и даже что не нужно.

Как с помощью женских прав воевать на фронте и как дикари с таким контролем имеют преимущество перед западом. И запад ждут темные века на 15 столетий до 3200-3500 года а может и тысячилетий. И все через высокие права женщинам.Управляя правами женщинами, вы получаете конроль над суперсильным психическим самосохраненческим механизмом человека.Которым башню сносит полностью от постоянной голодовки, а другим перепрограммируют этот супермеханизм как путину, которого скорее стоит на ребенка чем иногда на олимпийскую гимнастку. Мешая в одном флаконе голодовку, перепрограммирование(пропаганда лгбт), избиток этой психической суперэнергии получаем на выходе суперконтроль не только всей цивилизации но и человечества как вида с такими энергиями в голове.А другие "некозлы" просто не выживают на протяжении всей истории, так как не дают потомства.

Как с помощью обвинения в изнасиловании выиграть войну.Потому мужику раз в 3-5 года нужно давать условку за изнасилование, если она с мужиком бухала, ездила в мужика машине, одевала сексуальные шмотки.То есть давала повод, преступно разыгривала его мужские самосохраненческие рефлексы, а потом для своей выгоды крычала "насилуют".А если выяснится что провокационная поставка то За такие обвинения "насилуют" нужно давать срока таким организаторам медовых ловушкек - 5-10 лет за ломание жизни мужику.Как вербуют всех украинцев в крыму и др.
Через это с доплатой от нескольки тысяч $$ атошники потом взрывают других, убивают в красных кедах, бьют(не сексотами) таких как петя и тд.Это покроме половины предателей как бойко и медветчук.Так что не только у украине нету шанса, но и в европы через высокие срока за изнасилование. А за что реальные изнасилования приводят только к смерти жертв, потому что срок одинаков как за убийство.
Возле атошников постоянно крутятся такие медовые локушки.Она дает повод, ты поднимаешся по ступенькам, она кричит "насилуют", тут появляются 2 чекиста(сбу это лишь название, а на самом деле оно приносит только супервред) -один из них мент и предлагают работать на них или ты едешь на зону петухом на долгий срок, где вряд ли выживешь.Вменяемой защиты от такого метода войны не существует, если не ввести условку за первое изнасилование за 5 лет.Или приходиться дрочить, но психическая энергия самосохранения тебе убьет или добьет так или иначе.
Защиты по всем фронтам от нападения на психическую энергию самосохранения от разных вариантов обвинений в изнасиловании до семейностроительных ферм не существует. Семейностроительные фермы даже используются для контроля чекистов, которые работают далеко от центра, чтобы его жена или подружка уничтожила его и вызвала дежурных на районе чистяльщиков, если чтото пойдет не так.Даже на майдане было 20-30% женского материала с этих ферм.Их можно вычистить как они сбрасывали кто к ним липнет, а для интереса чк клиент не подходит, хотя с ухажором вроде все в норме, и некоторое время перед этим она использовала его для своего продвижения вверх по соц леснице.
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ватничег!.. тебя ФСБ на беседу пригласит, за то, что трешся на украинском форуме..
чего забыл здесь?.. тебе пора с лопаты завтракать..
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к таким комментам уже нечего добавить РФ начала самые масштабные со времен "холодной войны" военные учения с подводными лодками, - норвежская разведка - Цензор.НЕТ 4123
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А есть смысл подходить к США со стороны Атлантики?
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Начинай с основ: кацапам жить незачем, это раковая опухоль планеты!
А ты про какие то США РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка - Цензор.НЕТ 9901
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Идиоты выволокли свой ржавый военный металлолом на проветривание. Весь мир напрягся.
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Америкосам нужно готовить одну-две серьезные спасательные миссии, кто ж эти начиенные ураном ржавые лоханки спасать возле Америки будет?
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https://www.youtube.com/watch?v=PU6NzJNUhDE
.

Мощь врага не надо не доо ценивать ..
Для справки:
АПЛ «Князь Владимир» имеет наибольшую длину 170 м, наибольшую ширину 13,5 м, средняя осадка подводного ракетного крейсера составляет 10 м, экипаж подводной лодки - до 110 человек. На борту несёт 16 МБР «Булава», а также 6 ТА калибра 533 мм.
Сколько новых
атомных АПЛ было спущено на воду в Украине за 28 лет правления балаболов -0-----

(вопрос).
Кроме 6 порошенкоских плавевых "москито". из них 2 в плену !"
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Стратєх, ПЛ наступальна зброя і тому вона нам не потрібна.
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Интересно знать ;

Автомат АК наступательное оружие или оборонительное ...
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Нет никакого АК, есть АШ - Автомат (Гуго) Шмайсера. Попробуй еще раз правильно сформулировать вопрос РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка - Цензор.НЕТ 8928
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Важко по степу тягти АПЛ... Вона не потрібна через те, що їй нема чого робити в країнах, що не мають доступу до океанів. Бажано холодних. Дууууже бажано.
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Вот только булава не летает, а эти АПЛ у американцев постоянно, как на ладони еще с 80-х. РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка - Цензор.НЕТ 4112 Т.е. по сути бесполезный подводный гроб, нафаршированный кацапами.
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А по АПЛ "Курск" можете дать подобную информацию?
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Курка, а де ходитимуть українські ПЧ, в степах України?
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Давно не тонула продукция мордорского судпрома. Надеюсь, надеюсь...
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Самі масштабні? Брехня. Самі масштабні під назвою "Океан" були в 1970 році.

"«Океан-70»[1], также «Океан-100»[2] или просто «Океан» - кодовое название крупномасштабных манёвров (военно-морских учений) Военно-Морского Флота СССР, проходивших с 14 апреля по 5 мая 1970 года и посвящённых столетию со дня рождения В. И. Ленина. Учения «Океан» являлись крупным мероприятием по оперативно-тактической подготовке советского ВМФ в послевоенный период и стали самыми масштабными в мировой военно-морской истории[1][3].
Под руководством Главнокомандующего ВМФ Сергея Георгиевича Горшкова в манёврах приняли участие силы всех четырёх флотов ВМФ СССР: сотни боевых единиц - надводных кораблей, атомных и дизельных подводных лодок, ракетных и торпедных катеров, десантных кораблей, десятки вспомогательных судов[3], а также силы береговых ракетных войск, дальней авиации и ПВО. Впервые в истории советского флота к участию в манёврах было привлечено большое количество атомных ПЛ, вооружённых баллистическими и крылатыми ракетами, самонаводящимися торпедами."
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"Разве мы плохо жили"? Еды в магазинах небыло, автомобиль хер купишь, бытовая техника гавно, одежда гавно - зато "стали самыми масштабными в мировой военно-морской истории" РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка - Цензор.НЕТ 2832
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Та краще нікуди. За джипси треба було віддати шпекулянтам місячну зарплату.))
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Да , но докторская по 2 руб 7о коп. и "краковская " по 3 руб . 40 коп .колбаса в

магазинах Украины -Б Ы Л А ! Из натурального мяса без ГМО.

Не было только такого изобилия в рф . Поэтому весь Курск и Белгород с Воронежом катались на заготовки в Харьков .
РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка - Цензор.НЕТ 2661
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Nado byt golodnim 10 dnej stob takuju kolbasu kak doktorskaja jest.
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Кажется ***** окончательно оторвался от рашки. 1 числа в параше начнется поголовное блокирование интернета, переход на чебурнет. Все эти " военные маневры", " сами ты в Сочи с африканцами" отвлекалка для россииских ватных лохов
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Крупнейшие учения дурака со стеклянным хером. Им одного Лошарика мало?
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По информации разведки, лодки постараются максимально далеко уплыть в западную часть Атлантического океана так, чтобы их не обнаружили.

Палюбасу обнаружат. По запаху нафталина.
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Лучше пускай постараются максимально глубоко нырнуть, чтобы их не обнаружили. Никогда.
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В ко проходит саммит Парашка-Африка. Видимо ***** нашел замену венисуэльскому кокоину
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Держим кулаки, - даст Бог, - это будет АПЛ!
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Ну норвежцам реально есть чего нервничать.

Именно им вечно достаются радиактивные останки кацапских подлодок.
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В состав ВМФ РФ входят 48 атомных субмарин. До 2024-го года должны получить еще 10.


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От, от, "должны". РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка - Цензор.НЕТ 9272 І не отримати, а втопити.
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нашел чем гордится тупой ольгинский валенок с корейским ай-пи)))))
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Козломордый (не личное оскорбление, а расхожее название...оскорблением было бы "кацап", "полубурят" или "лапоть"), так вот, козлорылый, ты в этом что выигрываешь??? Каким боком бенефициаришь? Что тебе с того, что гипердорогая военно-морская показуха прогнившей насквозь квази-страны, уже поделенной между китайцами, японцами, украинцами и казахами (а там еще подтянутся) играет дряблыми мышцами старика кабаева? Тебя боятся? Да я вот админа больше боюсь в своем желании послать тебя *****, говно руское...
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- Да вот, опять самотопную ладью "Лошарик" потеряли...
- Ищут? Как найдут - капитана "Лошарика" на перископ насадить! Это первое дело, а уж опосля...
РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка - Цензор.НЕТ 7131
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Периодически выгуливать надо не только собаку и платья жены, но и ядрёные подлодки ))
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Не подведите-традиции вмф московии нарушать нельзя-ждем спасательных операций подводных и надводных лоханок
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сеекретные учения..... а все уже все знают
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Тварь зе = кацапская. Доказательство постановочные волохатые микрофоны, набор лучших моментов "нелох" с имитацией добробатов, бабки "училки" несуществующей школы - однозначный чекисткий почерк. Гончарук правительство назначенное в москве и подтвержено коломойским. СН фракция дебило-прокацапская.ВСЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ. ВСЕ ЗЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ и проденфицировать, чтобы ни одного рыла не осталось.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА СДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.
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У путина личный президент в сша под название ТРАМП ПУТИНСКИЙ, 40 путинских конгрессменов, которые засветились с азовом, назвав их террористами лишь за то что они воюют с парашкой, под приводом какого залетного, который написал в фейсбуке что был в украине и во многих других странах и расстрелял 50 исламистов в мечети в новой зеландии.Почерк как по маркову в италии - все еле-еле висит без доказательств, а доказательства многократно притянуты за уши и по безпределу.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
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Украина должна делать постоянно заявления, что пока у Запада есть инструменты развалить экономику РФ, то они должны использовать эти инструменты. Потому что в будущем Империя Зла будет становится только большим злом и будет уже нести Западу такие угрозы, которые будут рушить запад и дестабилизировать его! И у РФ инструменты не только военные, а и море других! Потому пока Запад может развалить РФ, он должен это сделать! Потому что будет 3 мировая война в будущем! Если РФ объединится с Китаем и другими странами, то не факт, что в ней победит Запад. И это будет не просто война, а это будет все виды войны от кибер, до пропагандисткой, от спецслужб до армий, от холодной войны, до горячей войны! Пока РФ можно остановить уничтожив ее экономику и развалить на множество государств, как в Европе, то нужно это делать! Потому что РФ будет в 100 крат большим злом, чем Гитлер с Нацистами!
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Що знову, якісь підводний човен потоне чи вибухне?
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Ух ти...ми вийшли із бухти..
Що б ви курви не повернулись у ту бухту!
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Я помню эту песню... а где то в Крыму девочка в розовом сарафане...
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Зачем выкладывать такие новости. Кому они нужны. Только патриотов расстраивать.
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Российские музчины с нетерпением ждут увеличения числа 10-долларовых шлюх. Правда, не все. Падение курса рубля многим из них умерил аппетиты.
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