 РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє норвезька телерадіомовна корпорація "NRK".
"Це найбільша російська операція з підводними човнами з початку 1990-х років і часів "холодної війни". Це операція, щоб показати свою військову силу", - йдеться в повідомленні.
В операції беруть участь 10 російських підводних човнів, 8 з них - атомні. Очікується, що військові навчання триватимуть 60 днів.
За інформацією розвідки, човни постараються максимально далеко поплисти в західну частину Атлантичного океану так, щоб їх не виявили.
"Служба розвідки повідомляє, що метою Росії є показати, що вона здатна загрожувати східному узбережжю США, потрапляючи глибше в Атлантику", - пише видання.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російських спецпризначенців помітили на території архіпелагу Шпіцберген і на материковій частині Норвегії.
Чк женоинкубаторский механизм убийств или фермы ******-убийц по услугам имитации "гармоничных серьезных отношений".
Создаются фермы по запиливанию женских особей, которые специализируются по семейностроительным услугам в паре как спусковым крючком для омертвления жертвы по приказу из центра. Тоесть с таких ферм выпускаются убийцы с семейностроительной имитацией для постоянного контроля жертвы и в случаи приказа ее уничтожения под разной имитацией случайности, а могут просто "случайно" в нужный момент закрыть дверь для входа чистяльщиков в дом жертвы. Они даже детей рожают жертве, на ухо лепетят про любовь и прочую *****, потом семью и тд.
На этих фермах есть весь набор женских будущих убийц на все вкусы жертв до цвета волос. Изучают как трахаться по псих портрету жертвы, подставляются условия выхода замуж. Изучаются языки для захвата европы, разные курсы по получению контроля над жертвой и ее хобби и напралениями.
Все подобия политиков, или политики, или корпоративными играми сожженные политики как мосейчук в украине после 2014 года(а такие как лещенко или трамп и раньше по перспективности) на 90% получают в жены наблюдающих убийц из таких семейностроительных ферм.Другие раньше. Берем тымчука, жена дома жена(там жратву готовит, детей кормит и тд), но по совместительству его смертный приговор в режиме постоянного ожидания одной комманды из центра - что-то типа забывает "случайно" закрыть дверь перед чистяльщиками.И все - песенка жертвы спета.Для чего собственно и такие фермы-контроль всех процессов.
Другие тоже живут с убийцами в режиме вечного ожидания уничтожения своей жертвы по наступлению комманды из центра.
После уничтожения или после развода все имущество жертвы через условия непривлечения внимания переходит чк, а женский убийца ведется по жизни- для нее подыскивается новая жертва или просто ей включают режим "успех по жизни" - для нее есть свои самодостаточные "бизнеса",квартиры, путевки на курорты, украина платит пенсию по самому высокому пределу(содержит всю эту вражескую свору украина по топ тарифам), украинские суды принимают решения в ее пользу, при разводе жертву бреют под ноль как ореста лютого и тд, везет везде пока есть в ней интерес.По уровню везению вы можете вычислять таких - евреи тоже так детают - следите по везению, если не везет значит до сегодняшего дня(следите за мощной обратной связью под названием "до сегодняшнего дня"-она еще больший показатель, а обратная связь от обратной связи говорит уже о суперресурсах корпорации) точно не чекист. Бывших там не бывает, потом в своих интересах в расход используют детей от семейностроительной спецоперации. Часто под обстановку и уничтожаются такие бабы, если они бесперспективно отягащают чк или ситуации в которой интерес чк превышает цену ее гнилой душчонки.Ну как обычно - вход копейка, выход только вперед ногами, хотя иногда даже естественным или случайным путем.Хотя в убийстве тымчука есть интересант нечеловек под фамилией пашинский, в обмен чекистам на лояльность они для него убрали тымчука через смертельный организм который спал с ним в одной кровати и вешал на уши про вечную любовь и гармонические отношения.А пашинский все что нужно выложил и даже что не нужно.
Как с помощью женских прав воевать на фронте и как дикари с таким контролем имеют преимущество перед западом. И запад ждут темные века на 15 столетий до 3200-3500 года а может и тысячилетий. И все через высокие права женщинам.Управляя правами женщинами, вы получаете конроль над суперсильным психическим самосохраненческим механизмом человека.Которым башню сносит полностью от постоянной голодовки, а другим перепрограммируют этот супермеханизм как путину, которого скорее стоит на ребенка чем иногда на олимпийскую гимнастку. Мешая в одном флаконе голодовку, перепрограммирование(пропаганда лгбт), избиток этой психической суперэнергии получаем на выходе суперконтроль не только всей цивилизации но и человечества как вида с такими энергиями в голове.А другие "некозлы" просто не выживают на протяжении всей истории, так как не дают потомства.
Как с помощью обвинения в изнасиловании выиграть войну.Потому мужику раз в 3-5 года нужно давать условку за изнасилование, если она с мужиком бухала, ездила в мужика машине, одевала сексуальные шмотки.То есть давала повод, преступно разыгривала его мужские самосохраненческие рефлексы, а потом для своей выгоды крычала "насилуют".А если выяснится что провокационная поставка то За такие обвинения "насилуют" нужно давать срока таким организаторам медовых ловушкек - 5-10 лет за ломание жизни мужику.Как вербуют всех украинцев в крыму и др.
Через это с доплатой от нескольки тысяч $$ атошники потом взрывают других, убивают в красных кедах, бьют(не сексотами) таких как петя и тд.Это покроме половины предателей как бойко и медветчук.Так что не только у украине нету шанса, но и в европы через высокие срока за изнасилование. А за что реальные изнасилования приводят только к смерти жертв, потому что срок одинаков как за убийство.
Возле атошников постоянно крутятся такие медовые локушки.Она дает повод, ты поднимаешся по ступенькам, она кричит "насилуют", тут появляются 2 чекиста(сбу это лишь название, а на самом деле оно приносит только супервред) -один из них мент и предлагают работать на них или ты едешь на зону петухом на долгий срок, где вряд ли выживешь.Вменяемой защиты от такого метода войны не существует, если не ввести условку за первое изнасилование за 5 лет.Или приходиться дрочить, но психическая энергия самосохранения тебе убьет или добьет так или иначе.
Защиты по всем фронтам от нападения на психическую энергию самосохранения от разных вариантов обвинений в изнасиловании до семейностроительных ферм не существует. Семейностроительные фермы даже используются для контроля чекистов, которые работают далеко от центра, чтобы его жена или подружка уничтожила его и вызвала дежурных на районе чистяльщиков, если чтото пойдет не так.Даже на майдане было 20-30% женского материала с этих ферм.Их можно вычистить как они сбрасывали кто к ним липнет, а для интереса чк клиент не подходит, хотя с ухажором вроде все в норме, и некоторое время перед этим она использовала его для своего продвижения вверх по соц леснице.
чего забыл здесь?.. тебе пора с лопаты завтракать..
А ты про какие то США
.
Мощь врага не надо не доо ценивать ..
Для справки:
АПЛ «Князь Владимир» имеет наибольшую длину 170 м, наибольшую ширину 13,5 м, средняя осадка подводного ракетного крейсера составляет 10 м, экипаж подводной лодки - до 110 человек. На борту несёт 16 МБР «Булава», а также 6 ТА калибра 533 мм.
Сколько новых
атомных АПЛ было спущено на воду в Украине за 28 лет правления балаболов -0-----
(вопрос).
Кроме 6 порошенкоских плавевых "москито". из них 2 в плену !"
Автомат АК наступательное оружие или оборонительное ...
"«Океан-70»[1], также «Океан-100»[2] или просто «Океан» - кодовое название крупномасштабных манёвров (военно-морских учений) Военно-Морского Флота СССР, проходивших с 14 апреля по 5 мая 1970 года и посвящённых столетию со дня рождения В. И. Ленина. Учения «Океан» являлись крупным мероприятием по оперативно-тактической подготовке советского ВМФ в послевоенный период и стали самыми масштабными в мировой военно-морской истории[1][3].
Под руководством Главнокомандующего ВМФ Сергея Георгиевича Горшкова в манёврах приняли участие силы всех четырёх флотов ВМФ СССР: сотни боевых единиц - надводных кораблей, атомных и дизельных подводных лодок, ракетных и торпедных катеров, десантных кораблей, десятки вспомогательных судов[3], а также силы береговых ракетных войск, дальней авиации и ПВО. Впервые в истории советского флота к участию в манёврах было привлечено большое количество атомных ПЛ, вооружённых баллистическими и крылатыми ракетами, самонаводящимися торпедами."
магазинах Украины -Б Ы Л А ! Из натурального мяса без ГМО.
Не было только такого изобилия в рф . Поэтому весь Курск и Белгород с Воронежом катались на заготовки в Харьков .
Палюбасу обнаружат. По запаху нафталина.
Именно им вечно достаются радиактивные останки кацапских подлодок.
- Ищут? Как найдут - капитана "Лошарика" на перископ насадить! Это первое дело, а уж опосля...
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА СДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
Що б ви курви не повернулись у ту бухту!