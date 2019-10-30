EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  5034  28
Все про:Ізраїль (341) консульство (184)

 Ізраїль тимчасово закрив посольства і консульства по всьому світу

Ізраїль оголосив про тимчасове закриття своїх посольств і консульств по всьому світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це пише 9tv.co.il.

Починаючи з 1:00 за часом Ізраїлю і до отримання нових оголошень, усі дипломатичні місії будуть зачинені для відвідувачів. Причиною є страйк, оголошений робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю.

За словами представників комітету, такі дії стали єдино можливим кроком протесту проти рішення Міністерства фінансів скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відкриє в Єрусалимі дипломатичний офіс з просування інвестицій

"Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю... застосувати односторонню процедуру, яка змінює протокол, чинний протягом кількох десятиліть, ми змушені зачинити дипломатичну місію. Консульські послуги не надаватимуться, і ніхто не матиме права в'їхати в посольство/консульство. Ізраїльські дипломати зобов'язані постійно намагатися посилити міць і стійкість Ізраїлю. На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, як вжити вищезгадані заходи, оскільки життєвим інтересам Держави Ізраїль завдано збитків", - повідомили в Посольстві Ізраїлю в Україні.

Коли страйк припиниться й ізраїльські представництва знову відчинять свої двері, невідомо.

Нагадаємо, що Посольство Ізраїлю в Україні розташоване на бульварі Лесі Українки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156714
 
 
 Топ коментарі
 
Ай, "измена"!!! А если сейчас закипит "Майдан", куда "Блазню" с "блазенятами" бежать? Да и самому "папе"?.....
 показати весь коментар
 
Слуги не нашого народу і там скорочують фінансування?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Колись обов'язково почнеться.
Принаймі - в Україні...
 показати весь коментар
 
 
Ай, "измена"!!! А если сейчас закипит "Майдан", куда "Блазню" с "блазенятами" бежать? Да и самому "папе"?.....
 показати весь коментар
 
 
Живуть же люди ....
А тут, доки зберуться то вже на цвінтар час прийшов
 показати весь коментар
 
 
Слуги не нашого народу і там скорочують фінансування?
 показати весь коментар
 
 
Израиль должен знать,что не Кабала, Ага Бала-Господина дите(Зевса дите). А город этот выдуманный в ИндоПэриджане=ГрекоАнаре(Рим)=Од(АзАта)ЭрБэйДжане раньше наз-ся Куткашин, а ЕЩЕ РАНЬЩЕ ШИРАЗ ( а не тот фальшивый в Иране).Есть еще более ДРЕВНЕЕ НАЗВАНИЕ-пока не говорим.НЕЧЕГО НА НЕГО ГЛАЗ СТАВИТЬ.Это СВЯТОЙ ДЛЯ НАС ГОРОД!
 показати весь коментар
 
Как ты уже задрал всех своим "псевдоогнепоклонничеством"!!! Если у самого "каша в голове", это не значит, что её нужно сюда вываливать"..........
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи і туди забралися?
Такими темпами, скоро Штати і на них санкції накладуть
 показати весь коментар
 
 
Причиной является забастовка/процесс пошёл. Премьер Израиля Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета.Т.н.элита прогнила полностью.Спасёт Израиль Великая Еврейская Социалистическая Революция, организованная мигрантами-марксистами из СНД. Вооруженных знаниями из Истории КПСС , Диамата-Истмата, Основ научного коммунизма.
 показати весь коментар
 
що ЗНОВ?
"сваі люді" в російській імперії вже робили ґєвалюцію... І шо ? щастяЖ так і НЕМА Ізраїль тимчасово закрив посольства і консульства по всьому світу - Цензор.НЕТ 8683
 показати весь коментар
 
 
Революция, батенька. Только революция.Разве за это боролась премьер Израиля украинка Голда Меир?/ Те кто хвалит Израиль никогда там не жили. Попробуйте протянуть хотя бы пару лет потом поговорим. Зарплата средняя 6-8 тыс шекелей пособие на ребенка 140 шек. Катастрофически не хватает жилья. Убогая квартира в старом доме 3-5 тыс шек. Ужасно дорогие продукты, одежда, электричество, вода. Огромное количество ортодоксов, которые не работают и висят на шее у государства. Еще ужасно противный жаркий влажный климат, от которого все гниет, а зимой холод и сырость. Плюс постоянные теракты, войны бессмысленные.﻿
 показати весь коментар
 
 
так если там так плохо вэлкам в Украину! тут и войны со смыслом, и безработицы нет, и комуналка дешевая, и зарплата будь здоров, да и продукты дешевые и все натуральное, особенно молоко и мясо.
 показати весь коментар
 
 
Ти ба. А в Україні навіть страйк вчителів ЗАБОРОНЕНИЙ, як і будь-яким держслужбовцям! Отакі єврейські правила життя - для себе отакі, а для гоїв-рабів геть інші...
 показати весь коментар
 
Кажется намечаются ракетные удары Израиля по Ирану. Поэтому они закрывают посольства чтобы в ответ не было от Ирана терактов.
 показати весь коментар
 
тю... І як закриття посольств захистиь ісраіловку від терористів?? Ізраїль тимчасово закрив посольства і консульства по всьому світу - Цензор.НЕТ 9724
 показати весь коментар
 
Чекисткие фермы по услугам имитации жен.Успех или пожизненный успех- первая лакмусовая бумажка чекиста.
Чк женоинкубаторский механизм убийств или фермы ******-убийц по услугам имитации "гармоничных серьезных отношений".
Создаются фермы по запиливанию женских особей, которые специализируются по семейностроительным услугам в паре как спусковым крючком для омертвления жертвы по приказу из центра. Тоесть с таких ферм выпускаются убийцы с семейностроительной имитацией для постоянного контроля жертвы и в случаи приказа ее уничтожения под разной имитацией случайности, а могут просто "случайно" в нужный момент закрыть дверь для входа чистяльщиков в дом жертвы. Они даже детей рожают жертве, на ухо лепетят про любовь и прочую *****, потом семью и тд.
На этих фермах есть весь набор женских будущих убийц на все вкусы жертв до цвета волос. Изучают как трахаться по псих портрету жертвы, подставляются условия выхода замуж. Изучаются языки для захвата европы, разные курсы по получению контроля над жертвой и ее хобби и напралениями.
Все подобия политиков, или политики, или корпоративными играми сожженные политики как мосейчук в украине после 2014 года(а такие как лещенко или трамп и раньше по перспективности) на 90% получают в жены наблюдающих убийц из таких семейностроительных ферм.Другие раньше. Берем тымчука, жена дома жена(там жратву готовит, детей кормит и тд), но по совместительству его смертный приговор в режиме постоянного ожидания одной комманды из центра - что-то типа забывает "случайно" закрыть дверь перед чистяльщиками.И все - песенка жертвы спета.Для чего собственно и такие фермы-контроль всех процессов.
Другие тоже живут с убийцами в режиме вечного ожидания уничтожения своей жертвы по наступлению комманды из центра.
После уничтожения или после развода все имущество жертвы через условия непривлечения внимания переходит чк, а женский убийца ведется по жизни- для нее подыскивается новая жертва или просто ей включают режим "успех по жизни" - для нее есть свои самодостаточные "бизнеса",квартиры, путевки на курорты, украина платит пенсию по самому высокому пределу(содержит всю эту вражескую свору украина по топ тарифам), украинские суды принимают решения в ее пользу, при разводе жертву бреют под ноль как ореста лютого и тд, везет везде пока есть в ней интерес.По уровню везению вы можете вычислять таких - евреи тоже так детают - следите по везению, если не везет значит до сегодняшего дня(следите за мощной обратной связью под названием "до сегодняшнего дня"-она еще больший показатель, а обратная связь от обратной связи говорит уже о суперресурсах корпорации) точно не чекист. Бывших там не бывает, потом в своих интересах в расход используют детей от семейностроительной спецоперации. Часто под обстановку и уничтожаются такие бабы, если они бесперспективно отягащают чк или ситуации в которой интерес чк превышает цену ее гнилой душчонки.Ну как обычно - вход копейка, выход только вперед ногами, хотя иногда даже естественным или случайным путем.Хотя в убийстве тымчука есть интересант нечеловек под фамилией пашинский, в обмен чекистам на лояльность они для него убрали тымчука через смертельный организм который спал с ним в одной кровати и вешал на уши про вечную любовь и гармонические отношения.А пашинский все что нужно выложил и даже что не нужно.

Как с помощью женских прав воевать на фронте и как дикари с таким контролем имеют преимущество перед западом. И запад ждут темные века на 15 столетий до 3200-3500 года а может и тысячилетий. И все через высокие права женщинам.Управляя правами женщинами, вы получаете конроль над суперсильным психическим самосохраненческим механизмом человека.Которым башню сносит полностью от постоянной голодовки, а другим перепрограммируют этот супермеханизм как путину, которого скорее стоит на ребенка чем иногда на олимпийскую гимнастку. Мешая в одном флаконе голодовку, перепрограммирование(пропаганда лгбт), избиток этой психической суперэнергии получаем на выходе суперконтроль не только всей цивилизации но и человечества как вида с такими энергиями в голове.А другие "некозлы" просто не выживают на протяжении всей истории, так как не дают потомства.

Как с помощью обвинения в изнасиловании выиграть войну.Потому мужику раз в 3-5 года нужно давать условку за изнасилование, если она с мужиком бухала, ездила в мужика машине, одевала сексуальные шмотки.То есть давала повод, преступно разыгривала его мужские самосохраненческие рефлексы, а потом для своей выгоды крычала "насилуют".А если выяснится что провокационная поставка то За такие обвинения "насилуют" нужно давать срока таким организаторам медовых ловушкек - 5-10 лет за ломание жизни мужику.Как вербуют всех украинцев в крыму и др.
Через это с доплатой от нескольки тысяч $$ атошники потом взрывают других, убивают в красных кедах, бьют(не сексотами) таких как петя и тд.Это покроме половины предателей как бойко и медветчук.Так что не только у украине нету шанса, но и в европы через высокие срока за изнасилование. А за что реальные изнасилования приводят только к смерти жертв, потому что срок одинаков как за убийство.
Возле атошников постоянно крутятся такие медовые локушки.Она дает повод, ты поднимаешся по ступенькам, она кричит "насилуют", тут появляются 2 чекиста(сбу это лишь название, а на самом деле оно приносит только супервред) -один из них мент и предлагают работать на них или ты едешь на зону петухом на долгий срок, где вряд ли выживешь.Вменяемой защиты от такого метода войны не существует, если не ввести условку за первое изнасилование за 5 лет.Или приходиться дрочить, но психическая энергия самосохранения тебе убьет или добьет так или иначе.
Защиты по всем фронтам от нападения на психическую энергию самосохранения от разных вариантов обвинений в изнасиловании до семейностроительных ферм не существует. Семейностроительные фермы даже используются для контроля чекистов, которые работают далеко от центра, чтобы его жена или подружка уничтожила его и вызвала дежурных на районе чистяльщиков, если чтото пойдет не так.Даже на майдане было 20-30% женского материала с этих ферм.Их можно вычистить как они сбрасывали кто к ним липнет, а для интереса чк клиент не подходит, хотя с ухажором вроде все в норме, и некоторое время перед этим она использовала его для своего продвижения вверх по соц леснице.
 показати весь коментар
 
А мертвечуківський Корр пише - Израиль закрыл дипмиссию в Украине. Ну не мразота?
 показати весь коментар
 
Йому нема часу їхать до Стіни плачу.. Він зараз зайнятий більш важливими справами - кожного дня, не виключаючи й вихідних та свят, встає вдосвіта, і обходить всіх адептів "Блазня". І кожному, по черзі, сере в штани.....
 показати весь коментар
 
 
"Напомним, что посольство Израиля в Украине находится на бульваре Леси Украинки."

туда ходить не стоит. спасибо, Цензор. Ізраїль тимчасово закрив посольства і консульства по всьому світу - Цензор.НЕТ 8548
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору