 Ізраїль тимчасово закрив посольства і консульства по всьому світу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це пише 9tv.co.il.
Починаючи з 1:00 за часом Ізраїлю і до отримання нових оголошень, усі дипломатичні місії будуть зачинені для відвідувачів. Причиною є страйк, оголошений робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю.
За словами представників комітету, такі дії стали єдино можливим кроком протесту проти рішення Міністерства фінансів скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.
"Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю... застосувати односторонню процедуру, яка змінює протокол, чинний протягом кількох десятиліть, ми змушені зачинити дипломатичну місію. Консульські послуги не надаватимуться, і ніхто не матиме права в'їхати в посольство/консульство. Ізраїльські дипломати зобов'язані постійно намагатися посилити міць і стійкість Ізраїлю. На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, як вжити вищезгадані заходи, оскільки життєвим інтересам Держави Ізраїль завдано збитків", - повідомили в Посольстві Ізраїлю в Україні.
Коли страйк припиниться й ізраїльські представництва знову відчинять свої двері, невідомо.
Нагадаємо, що Посольство Ізраїлю в Україні розташоване на бульварі Лесі Українки.
Принаймі - в Україні...
А тут, доки зберуться то вже на цвінтар час прийшов
Такими темпами, скоро Штати і на них санкції накладуть
"сваі люді" в російській імперії вже робили ґєвалюцію... І шо ? щастяЖ так і НЕМА
Чк женоинкубаторский механизм убийств или фермы ******-убийц по услугам имитации "гармоничных серьезных отношений".
Создаются фермы по запиливанию женских особей, которые специализируются по семейностроительным услугам в паре как спусковым крючком для омертвления жертвы по приказу из центра. Тоесть с таких ферм выпускаются убийцы с семейностроительной имитацией для постоянного контроля жертвы и в случаи приказа ее уничтожения под разной имитацией случайности, а могут просто "случайно" в нужный момент закрыть дверь для входа чистяльщиков в дом жертвы. Они даже детей рожают жертве, на ухо лепетят про любовь и прочую *****, потом семью и тд.
На этих фермах есть весь набор женских будущих убийц на все вкусы жертв до цвета волос. Изучают как трахаться по псих портрету жертвы, подставляются условия выхода замуж. Изучаются языки для захвата европы, разные курсы по получению контроля над жертвой и ее хобби и напралениями.
Все подобия политиков, или политики, или корпоративными играми сожженные политики как мосейчук в украине после 2014 года(а такие как лещенко или трамп и раньше по перспективности) на 90% получают в жены наблюдающих убийц из таких семейностроительных ферм.Другие раньше. Берем тымчука, жена дома жена(там жратву готовит, детей кормит и тд), но по совместительству его смертный приговор в режиме постоянного ожидания одной комманды из центра - что-то типа забывает "случайно" закрыть дверь перед чистяльщиками.И все - песенка жертвы спета.Для чего собственно и такие фермы-контроль всех процессов.
Другие тоже живут с убийцами в режиме вечного ожидания уничтожения своей жертвы по наступлению комманды из центра.
После уничтожения или после развода все имущество жертвы через условия непривлечения внимания переходит чк, а женский убийца ведется по жизни- для нее подыскивается новая жертва или просто ей включают режим "успех по жизни" - для нее есть свои самодостаточные "бизнеса",квартиры, путевки на курорты, украина платит пенсию по самому высокому пределу(содержит всю эту вражескую свору украина по топ тарифам), украинские суды принимают решения в ее пользу, при разводе жертву бреют под ноль как ореста лютого и тд, везет везде пока есть в ней интерес.По уровню везению вы можете вычислять таких - евреи тоже так детают - следите по везению, если не везет значит до сегодняшего дня(следите за мощной обратной связью под названием "до сегодняшнего дня"-она еще больший показатель, а обратная связь от обратной связи говорит уже о суперресурсах корпорации) точно не чекист. Бывших там не бывает, потом в своих интересах в расход используют детей от семейностроительной спецоперации. Часто под обстановку и уничтожаются такие бабы, если они бесперспективно отягащают чк или ситуации в которой интерес чк превышает цену ее гнилой душчонки.Ну как обычно - вход копейка, выход только вперед ногами, хотя иногда даже естественным или случайным путем.Хотя в убийстве тымчука есть интересант нечеловек под фамилией пашинский, в обмен чекистам на лояльность они для него убрали тымчука через смертельный организм который спал с ним в одной кровати и вешал на уши про вечную любовь и гармонические отношения.А пашинский все что нужно выложил и даже что не нужно.
Как с помощью женских прав воевать на фронте и как дикари с таким контролем имеют преимущество перед западом. И запад ждут темные века на 15 столетий до 3200-3500 года а может и тысячилетий. И все через высокие права женщинам.Управляя правами женщинами, вы получаете конроль над суперсильным психическим самосохраненческим механизмом человека.Которым башню сносит полностью от постоянной голодовки, а другим перепрограммируют этот супермеханизм как путину, которого скорее стоит на ребенка чем иногда на олимпийскую гимнастку. Мешая в одном флаконе голодовку, перепрограммирование(пропаганда лгбт), избиток этой психической суперэнергии получаем на выходе суперконтроль не только всей цивилизации но и человечества как вида с такими энергиями в голове.А другие "некозлы" просто не выживают на протяжении всей истории, так как не дают потомства.
Как с помощью обвинения в изнасиловании выиграть войну.Потому мужику раз в 3-5 года нужно давать условку за изнасилование, если она с мужиком бухала, ездила в мужика машине, одевала сексуальные шмотки.То есть давала повод, преступно разыгривала его мужские самосохраненческие рефлексы, а потом для своей выгоды крычала "насилуют".А если выяснится что провокационная поставка то За такие обвинения "насилуют" нужно давать срока таким организаторам медовых ловушкек - 5-10 лет за ломание жизни мужику.Как вербуют всех украинцев в крыму и др.
Через это с доплатой от нескольки тысяч $$ атошники потом взрывают других, убивают в красных кедах, бьют(не сексотами) таких как петя и тд.Это покроме половины предателей как бойко и медветчук.Так что не только у украине нету шанса, но и в европы через высокие срока за изнасилование. А за что реальные изнасилования приводят только к смерти жертв, потому что срок одинаков как за убийство.
Возле атошников постоянно крутятся такие медовые локушки.Она дает повод, ты поднимаешся по ступенькам, она кричит "насилуют", тут появляются 2 чекиста(сбу это лишь название, а на самом деле оно приносит только супервред) -один из них мент и предлагают работать на них или ты едешь на зону петухом на долгий срок, где вряд ли выживешь.Вменяемой защиты от такого метода войны не существует, если не ввести условку за первое изнасилование за 5 лет.Или приходиться дрочить, но психическая энергия самосохранения тебе убьет или добьет так или иначе.
Защиты по всем фронтам от нападения на психическую энергию самосохранения от разных вариантов обвинений в изнасиловании до семейностроительных ферм не существует. Семейностроительные фермы даже используются для контроля чекистов, которые работают далеко от центра, чтобы его жена или подружка уничтожила его и вызвала дежурных на районе чистяльщиков, если чтото пойдет не так.Даже на майдане было 20-30% женского материала с этих ферм.Их можно вычистить как они сбрасывали кто к ним липнет, а для интереса чк клиент не подходит, хотя с ухажором вроде все в норме, и некоторое время перед этим она использовала его для своего продвижения вверх по соц леснице.
туда ходить не стоит. спасибо, Цензор.