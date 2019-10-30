 28 жовтня біля Петрівського на Донбасі спостерігачі чули 7 пострілів, - ОБСЄ

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"28 жовтня, здійснюючи моніторинг приблизно за 2 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1–1,5 км на південний схід та 1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1–2 км на південь", - ідеться у звіті.

Окрім того, перебуваючи неподалік, приблизно за 2 км на північний схід від Богданівки (підконтрольна урядові, 41 км на південний захід від Донецька), спостерігачі чули та бачили вибух артилерійського снаряда, орієнтовно за 3–5 км на північний захід.

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"За оцінкою, усі зазначені порушення режиму припинення вогню сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 км від її краю", - зазначають в СММ ОБСЄ.

Загалом у понеділок на Донеччині місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 55 вибухів - проти близько 140 попередньої доби.

У Луганській області спостерігачі виявили більше порушень "тиші" в порівнянні з минулою добою, водночас не зафіксувавши жодного вибуху (попередньої доби - один вибух).