 28 жовтня біля Петрівського на Донбасі спостерігачі чули 7 пострілів, - ОБСЄ

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"28 жовтня, здійснюючи моніторинг приблизно за 2 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1–1,5 км на південний схід та 1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1–2 км на південь", - ідеться у звіті.
Окрім того, перебуваючи неподалік, приблизно за 2 км на північний схід від Богданівки (підконтрольна урядові, 41 км на південний захід від Донецька), спостерігачі чули та бачили вибух артилерійського снаряда, орієнтовно за 3–5 км на північний захід.
"За оцінкою, усі зазначені порушення режиму припинення вогню сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 км від її краю", - зазначають в СММ ОБСЄ.
Загалом у понеділок на Донеччині місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 55 вибухів - проти близько 140 попередньої доби.
У Луганській області спостерігачі виявили більше порушень "тиші" в порівнянні з минулою добою, водночас не зафіксувавши жодного вибуху (попередньої доби - один вибух).
пусть луганские разбираются с луганскими
1 год ·
Интересный анализ того, какие населенные пункты мы оставляем.
А вообще у меня вызывает недоумение факт, что украинская армия оставляет украинские населённые пункты на основании условий поставленых государством-агрессором.
"Суммарно у нас получилось 35 населенных пунктов, которые должны оставить ВСУ в случае полного отвода.
А хуже всего то, что даже если боевики "Л-ДНР" перестанут стрелять сейчас и это приведет к так называемому разведению сил, нет никаких гарантий того, что после ухода украинских войск они не возобновят обстрелы и под их прикрытием не займут оставленные украинскими защитниками обустроенные позиции."
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.