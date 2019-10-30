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 Суспільство
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Все про:ОБСЄ (2293) обстріл (5652) Донбас (13443) Петрівське (1)

 28 жовтня біля Петрівського на Донбасі спостерігачі чули 7 пострілів, - ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала в понеділок порушення режиму припинення вогню за декілька кілометрів від ділянки розведення сил у районі Петрівського на Донбасі.

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"28 жовтня, здійснюючи моніторинг приблизно за 2 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1–1,5 км на південний схід та 1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1–2 км на південь", - ідеться у звіті.

Окрім того, перебуваючи неподалік, приблизно за 2 км на північний схід від Богданівки (підконтрольна урядові, 41 км на південний захід від Донецька), спостерігачі чули та бачили вибух артилерійського снаряда, орієнтовно за 3–5 км на північний захід.

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"За оцінкою, усі зазначені порушення режиму припинення вогню сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 км від її краю", - зазначають в СММ ОБСЄ.

Загалом у понеділок на Донеччині місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 55 вибухів - проти близько 140 попередньої доби.

У Луганській області спостерігачі виявили більше порушень "тиші" в порівнянні з минулою добою, водночас не зафіксувавши жодного вибуху (попередньої доби - один вибух).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156713
 
 
 Топ коментарі
 
Слышали но не видели, если надо будет то скажут что стреляло ВСУ...
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Borislav Bereza
1 год ·

Интересный анализ того, какие населенные пункты мы оставляем.
А вообще у меня вызывает недоумение факт, что украинская армия оставляет украинские населённые пункты на основании условий поставленых государством-агрессором.

"Суммарно у нас получилось 35 населенных пунктов, которые должны оставить ВСУ в случае полного отвода.
А хуже всего то, что даже если боевики "Л-ДНР" перестанут стрелять сейчас и это приведет к так называемому разведению сил, нет никаких гарантий того, что после ухода украинских войск они не возобновят обстрелы и под их прикрытием не займут оставленные украинскими защитниками обустроенные позиции."
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УК України Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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Слышали но не видели, если надо будет то скажут что стреляло ВСУ...
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Обсє вже переписує номери зброї у бяйців ЗСУ.
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Всего 7 выстрелов, так мало, что их можно не считать.
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Блін, у мене враження таке, що зелене цунамі після початку виводу українських військ з української території під Золотим-4 злякалося зробленого і почало вмикати задню. Про це свідчить ранкова за, ва штабу ООС. Але це не дивно. Дивно що те ж саме відбувається з ОБСЄ. Напевне обстріл і порушення тиші нам досить серйозні, або ж кацапи досить нагло пішли вперед. А відповідальність за ці дії на тане. І дурна голова не буде помягшуючою обставиною.
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а шо нет партий, волонтеров, заинтересованных сил в состоянии про финансировать массовое количество видеороликов в 5-10-30 километровой зоне отведения от золотого, петровского - "войска станут около вас, при заварухе ваши дома будут гореть, будут разбомблены"
пусть луганские разбираются с луганскими
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Borislav Bereza
1 год ·

Интересный анализ того, какие населенные пункты мы оставляем.
А вообще у меня вызывает недоумение факт, что украинская армия оставляет украинские населённые пункты на основании условий поставленых государством-агрессором.

"Суммарно у нас получилось 35 населенных пунктов, которые должны оставить ВСУ в случае полного отвода.
А хуже всего то, что даже если боевики "Л-ДНР" перестанут стрелять сейчас и это приведет к так называемому разведению сил, нет никаких гарантий того, что после ухода украинских войск они не возобновят обстрелы и под их прикрытием не займут оставленные украинскими защитниками обустроенные позиции."
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УК України Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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